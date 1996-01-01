Вылечим насморк и кашель без лекарств

Закапывания

Если у вас начался насморк, не спешите покупать в аптеке галазолин, нафтизин, санорин. Гораздо эффективнее закапать в нос тёплое оливковое, персиковое, шиповниковое, облепиховое, ментоловое или подсолнечное масло.

В каждом доме наверняка найдётся несколько головок чеснока. Из него можно приготовить чесночные капли. Для этого надо очистить 3 зубчика чеснока, измельчить их, залить 50 мл кипятка, настоять 2 часа и закапывать в нос несколько раз в день.

Подойдёт для этой цели и луковый сок. Его можно получить, натерев головку репчатого лука на мелкой тёрке и отжав луковую кашицу через марлю. На 1 ст. ложку воды потребуется всего одна капля лукового сока. Эту смесь надо закапывать в нос каждый час.

Если есть мёд, приготовьте медовые капли. Разведите мёд (лучше липовый) тёплой водой в соотношении 1:2 и закапывайте по 5-8 капель в каждую ноздрю 3-4 раза в день.

Полоскания

При появлении першения и болей в горле приступайте как можно скорее к полосканиям отварами трав, прежде всего шалфея и ромашки. Эти травы практически незаменимы по своему противовоспалительному и смягчающему действию на слизистую носоглотки. Подобным эффектом обладает и трёхцветная фиалка. Травяные отвары для полоскания горла готовятся из расчёта 1 ст. ложка травы на 1 стакан воды. Трава заваривается крутым кипятком, настаивается 15-20 минут - и раствор для лечения горла готов. В течение дня необходимо прополоскать горло не менее 4-5 раз.

Можно развести в стакане воды комнатной температуры 3 ч. ложки яблочного уксуса и 2 ч. ложки мёда. Полоскать этим раствором горло 3 раза в день. Перед каждым полосканием готовить свежий раствор.

Хорошо "продирает" горло сок чёрной редьки. Стакан сока надо разбавить половиной стакана воды и полоскать горло как можно чаще. При сильном кашле рекомендуется принимать свежевыжатый сок чёрной редьки внутрь. Это прекрасное противовоспалительное и отхаркивающее средство. Для его приготовления нужно 1 часть сока чёрной редьки смешать с 2 частями мёда и принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день. Можно обойтись и без мёда. 6-8 клубней чёрной редьки нарезать тонкими ломтиками, густо посыпав каждый ломтик сахаром, и оставить в кастрюле, закрыв её крышкой. Через 10-12 часов образуется сладкий сок. Принимайте его по 1 ст. ложке каждый час.

Очень простой рецепт - пить на ночь подогретое пиво. Лечит горло, смягчает кашель, устраняет першение и восстанавливает осипший голос. При начинающейся ангине хорошо помогает медленное жевание сырого лимона, особенно цедры, или полоскание горла лимонным соком. После этого в течение часа желательно ничего не есть. Повторять процедуру через каждые 3 часа.

Ингаляции

Обычно паровые ингаляции делают при заболеваниях органов дыхания 2 раза в день - утром и вечером. Продолжительность любой ингаляции не должна превышать 15 минут, так как более длительные процедуры могут усилить сухость в горле и вызвать раздражение и без того воспалённой слизистой оболочки носоглотки. С особой осторожностью к ингаляциям надо относиться людям, страдающим гипертонической болезнью.

Ингаляции проводятся не ранее чем через полчаса после еды и физической работы. Во время ингаляции не следует отвлекаться - читать, разговаривать. При преимущественном поражении носоглотки вдох предпочтительнее делать через нос, а выдох - через нос и рот. При преимущественном поражении бронхов вдох делать через рот, а выдох - через рот и нос. В любом случае после вдоха надо задержать дыхание на несколько секунд, после чего произвести медленный выдох. Дыхание должно быть нечастым, средней глубины, чтобы не вызывать кашля.

Для проведения ингаляций в домашних условиях надо иметь специально предназначенные для этих целей кастрюльку или чайник (иногда - консервную банку), красный кирпич, большое плотное полотенце, которым вы будете накрываться при вдыхании паров, и то основное действующее вещество, которое при заваривании будет источать целебные пары. Ещё одно вспомогательное приспособление - воронка из плотной бумаги, через которую, собственно, и будет производиться вдыхание паров. Воронка либо вставляется узким концом в носик чайника, либо её широким концом накрывается кастрюля или банка (диаметр широкого конца воронки должен быть чуть больше диаметра кастрюли или горлышка банки).

Чаще всего дышат над картошкой. Но существует множество других, гораздо более эффективных составов для ингаляций.

Вот некоторые из них:

в чайник с кипятком (4-5 стаканов воды) добавляют 5-10 капель настойки йода или 1 чайную ложку лукового сока;

в кастрюлю кладут 3 ст. ложки сосновых почек, заливают 0,5 л кипятка, нагревают 3-5 минут на слабом огне, снимают отвар с огня и ставят кастрюлю на раскалённый кирпич;

на дно кастрюли кладут сильно разогретые камни и сбрызгивают их через каждые 2-3 минуты отваром травы зверобоя или коры дуба;

в кастрюлю кладут половинку раскалённого кирпича, насыпают на него мелко нарезанный чеснок, который вскоре начинает дымить;

в чайник на 250 мл кипятка добавляют по 2-5 капель эвкалиптового, ментолового (1-2%-ный раствор) или пихтового масла;

заливают в консервную банку 250 мл кипятка и добавляют небольшое количество вьетнамского бальзама "Золотая звезда".

Для быстрого устранения симптомов простуды применяют чесночные ингаляции. Для этого натирают на мелкой тёрке 3-8 долек чеснока и быстро, чтобы не улетучились содержащиеся в нём фитонциды, наносят эту кашицу на бинт размером 10540 см. Бинт тут же кладут на дно пустого чайника и закрывают его крышкой. Носик чайника берут в рот, ноздри зажимают пальцами и медленно вдыхают чесночный аромат в течение 8-10 минут. Выдохи делают через нос, чтобы выдыхаемый воздух не попадал в чайник.

Если вы будете настойчивы и проделаете за день 5-6 таких ингаляций, отступят не только начинающийся насморк и кашель, но и куда более серьёзные заболевания - ангина, бронхит и даже пневмония.

Натирания

Их применяют для искусственного согревания кожи, для чего её намазывают каким-либо лечебным средством и руками втирают его равномерно в кожу. После втираний смазанные участки кожи укутывают тёплым платком или шарфом. Чаще всего для натираний используют водку или спирт. Но можно применять и другие средства.

Например:

кашицу лука смешивают пополам с гусиным жиром и натирают грудь при сильном кашле;

2 ст. ложки подсолнечного масла смешивают с 0,3 ч ложки молотого красного или чёрного перца;

в 0,5 стакана сока редьки добавляют 1 ч. ложку соли и 1 ст. ложку мёда; смешивают спирт и касторовое масло в соотношении 1:2;

растопленный свиной нутряной жир смешивают со скипидаром и растирают этой смесью грудь досуха.

Иногда вместо натирания рисуют йодом сетку на коже. Для этого обмакивают тонкую деревянную палочку в настойку йода и проводят ею по груди на расстоянии 5-10 мм друг от друга параллельные полоски: вначале горизонтальные, а затем вертикальные. Йодную сетку наносят также на вымытые и насухо вытертые ноги от подошвы до лодыжек. Обычно эту процедуру делают на ночь.

В начальной стадии простуды должна помочь смесь эфирных масел: эвкалиптового (11 капель), масла равансары (11 капель) и масла листьев корицы (2 капли). Эта смесь соединяется с 30 г растительного или миндального масла, хорошо перемешивается, затем наносится на горло и верхнюю часть груди и растирается.

Наденьте старую пижаму, которую не боитесь испачкать, и повторите лечение несколько раз за день. Последний раз натритесь перед тем, как лечь спать. Утром вы почувствуете, что простуда отступила.

Компрессы

Компресс применяют для быстрого рассасывания местных воспалительных процессов. Его прикладывают к больному месту - горлу, уху, груди, спине, затылку, подошвам, икрам ног.

Компресс должен состоять из 4 слоёв. Первый слой - сложенный в 2-3 слоя и смоченный в воде комнатной температуры или водке лоскут ткани: его сильно отжимают и прикладывают к телу. Второй слой - клеёнка, вощёная бумага или целлофан. Третий слой - вата. Четвёртый слой - ткань или бинт, которыми производится обёртывание, и таким образом компресс плотно, но не туго (чтобы не сдавливались сосуды) фиксируется на теле. Поверх этого сооружения можно ещё повязать шерстяной платок или шарф.

Размер первого слоя должен быть чуть больше участка тела, к которому прикладывается компресс. Размер каждого последующего слоя - на 2-3 см больше предыдущего. Длительность компресса - от 1 до 12 часов, в зависимости от возраста больного, тяжести заболевания и вида компресса. Народная медицина располагает богатым выбором средств, которые могут быть использованы для лечения простуды в домашних условиях.

Ткань пропитывают подсолнечным маслом и держат её на теле 4 часа. На ночь делают компресс, смешав 50 мл уксуса, 20 мл камфарного масла и 30 мл растительного масла.

Порошок красного перца, смешанный с немного отжатой кашицей тёртого картофеля, прикладывают к шее, груди, икрам ног, подошвам или за уши.

Кашицу хрена кладут тонким слоем на ткань и прикладывают сзади на шею на 30 минут при лихорадке.

Толчёный картофель, сваренный в кожуре, смешивают с мёдом, растительным маслом, спиртом, горчицей и в виде лепёшек прикладывают к спине.

Мякоть тыквы натирают на крупной тёрке, смешивают с тёплым молоком и ржаной мукой и прикладывают в виде лепёшек к спине, груди, шее.

Обёртывания

Горячие обёртывания грудной клетки производятся при простудных заболеваниях, сопровождающихся кашлем, но только при невысокой температуре тела. Выполняется эта процедура следующим образом. Больной с обнажённым торсом садится в кровати. Позади него стелется сложенное вдвое байковое одеяло, на которое накладывается сложенная вчетверо простыня.

Тот, кто производит обёртывание, надев на руки толстые резиновые перчатки, погружает предварительно скрученное валиком махровое полотенце в воду с температурой 65-67 градусов, затем быстро и сильно отжимает его и кладёт на спину больному. Сразу же поверх полотенца накладываются приготовленное одеяло и простыня, и больной, положив руки за голову, ложится на спину.

На голову больному надевают шерстяную шапочку, прикрывающую уши, сверху его укутывают ватным одеялом. Через 20 минут производится раскутывание. На тело надевается тёплая байковая рубашка с длинными рукавами. Укутанный в сухое тёплое одеяло больной должен находиться под ним не менее 2 часов. Шапка при этом не снимается.

Есть такая поговорка: "Почувствовал простуду - умори её голодом". При недомогании надо срочно изменить свой рацион питания. Постарайтесь на 1-2 дня отказаться от плотной тяжёлой пищи. Перейдите на очищающую диету. Ешьте в основном салаты, овощные супы и фрукты. Больше пейте. Очень полезны потогонные чаи и свежевыжатые соки, особенно ананасовый.