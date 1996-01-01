Застолье и другие неприятности

Новый год, как ни крути, - событие экстраординарное, раз в год случается. В России празднование этого события тесно связано с обильным застольем и невоздержанным возлиянием, которое начинается прилично - с бокала шампанского, а закончиться может вызовом "скорой помощи".

Чем же грозит традиционная встреча Нового года гражданам? Чаще, чем с другими недомоганиями, обращаются в "скорую" те, кто переел. Группой риска являются больные хроническими заболеваниями, например панкреатитом. Здоровые граждане тоже не всегда выдерживают такой удар по желудку, поджелудочной железе и печени. Те, кто перепил, смешав все, что можно и что нельзя, тоже вероятные клиенты "скорой".

В снежные годы много людей попадает в травмпункты с переломами. Модель проста - отметили у себя и пошли по гололеду поздравить друзей. Новогодний праздник - это всегда море огней - свечи, бенгальские огни, петарды, ракеты и фальшвееры. Часто такие забавы заканчиваются серьезными ожогами и травмами. Какой бы ни была щадящей зима в Приморье, именно в Новый год наутро обнаруживают недошедших до дома из гостей и прикорнувших в сугробе или на остановке людей с переохлаждением.

Рекомендации по благополучному празднованию Нового года просты: не переедать, не ходить в гости в пьяном виде, осторожно обращаться с огнем. Особо оберегайте детей.

Когда пьяные взрослые отойдут от стола и приступят к разговорам по душам, дети могут съесть лишнее и допить содержимое рюмок. Осторожно с салатами, заправленными майонезом! Наутро их нельзя есть детям и тем, у кого хронический гастрит и панкреатит. То же относится к тортам с кремом. Лучше собраться с силами и все оставшееся убрать в холодильник еще ночью.

Консультировали специалисты клиники "Личный доктор"