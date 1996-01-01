Рецепт от Петра I

Приближаются новогодние праздники. А вместе с ними и традиционные радости - подарки, долгожданный отдых, новогодний стол, ломящийся от разнообразных блюд и напитков. Но, к сожалению, еще одним постоянным атрибутом зимних каникул с походами в гости и посиделками с друзьями является жуткая головная боль, вызванная алкогольной интоксикацией.

Похмельный синдром - состояние, вызванное потреблением большого количества алкоголя. Причина его в том, что в результате резкого снижения концентрации этилового спирта в крови, а также водно-солевого дисбаланса происходит нарушение многих функций организма. Сам синдром похмелья обусловлен прежде всего токсическим воздействием ацетальдегида - продукта окисления этанола. А его неотъемлемыми спутниками считаются головная боль и головокружение, тошнота, сухость во рту, тремор, налитые кровью глаза. Человек становится беспокойным, раздражительным, порой жестоким и невменяемым.

Достаточно упомянуть название этого синдрома на разных языках, чтобы понять состояние, которое испытывает "перебравший". Французы называют похмельный синдром "деревянным рылом", немцы - "кошачьим воем", а, к примеру, у норвежцев похмелье ассоциируется с "плотниками, работающими в голове".

Традиционные средства по преодолению этого состояния у каждого народа свои. Например, в Древнем Риме главной антипохмельной закуской являлись сырые совиные яйца. На Таити лечились острым рыбным салатом. Французы в "утро туманное" предпочитают вкушать чесночный или луковый суп. Японцы дышат через марлю, пропитанную сакэ. Монголы выпивают гремучую смесь из толченых сушеных бараньих глаз и томатного сока. А американцы опохмеляются, конечно же, колой. У нас популярным методом избавления от похмельного синдрома является лечение подобного подобным. Дело в том, что алкоголь расщепляется в организме на метанол, формирующий муравьиную кислоту - причину многих самых неприятных проблем, связанных с похмельем. А введя свежую порцию алкоголя, можно обмануть организм, заставив его переключиться на новую задачу, что замедлит процесс переработки предыдущей порции. Этим объясняется способность алкоголя временно избавлять от тяжелых симптомов похмелья. О недостатках же пития с утра говорить излишне.

От народных средств в смысле популярности не отстают и фармакологические средства. Если за праздничным застольем за водкой пошло вино, за вином - кола, а потом опять "она, родимая", то самый простой способ если не предотвратить, то снизить головную боль утром - принять на ночь таблетку аспирина и 5-6 таблеток активированного угля, адсорбента, снижающего интоксикацию. А уже "наутро" популярным средством является растворимый парацетамол, помогающий избавиться от головной боли.

Правда, увлекаться таблетками врачи не рекомендуют. "Главное - восстановить обмен энергии в клетках организма. А аспирин и парацетамол здесь не помогут. Аспирин - это салициловая кислота, действующая как противовоспалительное средство, подобным действием обладает и парацетамол", - пояснил РБК daily кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии МБФ РГМУ Николай Адрианов.

Именно поэтому более быстрым эффектом обладают все-таки специальные средства от похмелья. Например, препарат обзидан снимет сильное сердцебиение. Панангин необходим для восстановления баланса электролитов в сердечной мышце. Пирроксан обладает тройным эффектом - хорошо снимает похмельные явления и влечение к алкоголю, а также нормализует артериальное давление. Резерпин также помимо предотвращения гипертонии снимает похмельный синдром и тягу к алкоголю. А "антипохмелин" наряду со снятием похмелья способен предотвратить его, если выпить пару таблеток перед принятием алкоголя. Также этот препарат улучшает работу клеток печени, мозга.

Поскольку алкоголь является сильнейшим диуретиком, сами врачи при наступлении похмелья рекомендуют первым делом восполнить водно-солевой баланс. Оптимальным средством для этого является рассол - капустный или огуречный. Его преимущество перед синтетическими лекарственными препаратами - натуральность. Рассол устраняет главные причины появления всех симптомов похмелья, будь то головная боль, рвота или сухость во рту, вызванные интоксикацией и обезвоживанием. Ферменты и витамины, содержащиеся в нем, поддерживают печень и почки, которые усиленно выводят продукты распада алкоголя, а сама по себе подсоленная жидкость восстанавливает водно-солевой баланс.

Не случайно это естественное целебное средство издавна применялось нашими предками. "Именно употребление капустных и огуречных рассолов вместо повторного употребления спиртного позволило Петру I и его двору, известному своими веселыми гуляньями, грамотно организовав армию и государство, сделать такой большой рывок в развитии России", - рассказывает РБК daily доктор медицинских наук, руководитель лаборатории токсикологии Национального научного центра наркологии МЗ РФ Владимир Нужный.

Примечательно, что свойства рассола уже в наши дни вдохновляют создателей антипохмельных средств. В частности, на рынке появился препарат "Гутен морген", выпущенный компанией "СКС-альянс" и представляющий собой сухой растворимый рассол. По словам разработчиков, это средство позволяет нормализовать обменные процессы в организме не хуже натурального рассола. "Рассол "Гутен морген" является пищевым продуктом и содержит только натуральные компоненты - концентрат огуречного рассола, витамины, микроэлементы и некоторые другие компоненты. "Все эти составные элементы прекрасно борются с похмельным состоянием, дополняя и усиливая друг друга, - нахваливает свой продукт в беседе с РБК daily председатель совета директоров компании "СКС-альянс" Дмитрий МЯСНИКОВ. - При этом он доступен каждому, ведь цена одного пакетика составляет 16-18 руб.". Он отмечает, что порошковый рассол уже прошел испытания в наркологических клиниках Москвы, они дали хорошие результаты. Сухой рассол позволяет более чем в два раза снизить тяжесть постинтоксикационных расстройств у больных алкоголизмом. Кроме того, способен резко уменьшить тягу к повторному употреблению алкоголя, быстро снять раздражительность, озлобление, чрезмерную жажду, сердцебиение и головную боль.