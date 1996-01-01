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Фитнес на диване
Для того чтобы заниматься спортом, совсем не обязательно записываться в спортзал. Чем ваша гостиная хуже? Во-первых, далеко ходить не надо. Во-вторых, домашняя обстановка не раздражает шумом тренажеров и большим количеством потеющих у железа людей...
Не верите, что в гостиной можно сбрасывать калории? Еще как возможно!
Дивану - наш поклон
Упражнение. Наклоны от дивана лучше выполнять, используя его подлокотник, потому что вам понадобится твердая опора.
Сядьте на подлокотник и упритесь двумя руками о его край. Колени должны быть раздвинуты на ширину плеч, ноги - стоять под прямым углом к полу. Вы можете усложнить упражнение, отодвинув ноги подальше.
Сместитесь с подлокотника вперед, удерживая вес на руках. Медленно сгибайте руки и опускайте тело. Держите спину прямо и напрягайте мышцы брюшного пресса. Опускайте тело, пока плечи не станут параллельны полу. Не спеша вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 15 раз.
Преимущества. Выдающаяся красивая грудь вам обеспечена! А еще вы заставите работать мышцы передней части плеча и задней части рук.
Выпады с пультом
Упражнение. Когда вы переключаете телевизионные каналы, можно прикладывать чуть больше усилий. Заведите привычку делать следующее упражнение каждый раз, когда захотите сменить программу.
Встаньте прямо и поставьте правую ногу перед левой на таком расстоянии, чтобы между ногами образовался прямой угол. После того как нашли интересующий вас канал, опустите обе руки вниз.
Начните медленно сгибать ноги так, чтобы колено левой ноги коснулось пола. Удерживайте вес на стопе правой ноги, напрягая таким образом ягодичные мышцы. Носки ног смотрят в телевизор!
Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 20 раз на каждую ногу.
Преимущества. Выпады - одно из наиболее эффективных упражнений для придания аппетитных форм ягодичным мышцам.
Кубики в перерыв
Упражнение. Как раз во время перерыва на рекламу можно заняться своим животиком и немного укрепить мышцы брюшного пресса, тем более что упражнение - проще некуда.
Лягте на спину, согнув колени, и положите ноги на сиденье дивана. Затем, скрестив руки на груди, напрягите мышцы брюшного пресса, отрывая плечи от пола, но при этом нижнюю часть торса оставьте лежать. Движение должно быть резким.
Затем верните спину на пол. Отдохните три секунды (не вздумайте сачковать дольше!) и повторите упражнение еще 14 раз.
Преимущества. Способ лучше не придумаешь, чтобы укрепить мышцы брюшного пресса и согнать нежелательные складочки с области живота.
Телетрицепс
Упражнение. Во время любимой передачи никто не мешает подкачать руки. Для этого упражнения понадобятся гантели. Если их нет - подойдут бутылки с водой. Сядьте на диван боком, вытянув правую ногу, а левую ногу поставьте на пол.
В левую руку возьмите груз и вытяните обе руки вперед. Начните упражнение, согнув левую руку в локте на 90 градусов. Свободная рука по-прежнему параллельна полу! Задержитесь в этом положении на 3 - 4 секунды и примите исходную позу.
Повторите по 15 раз на каждую руку.
Преимущества. Это упражнение укрепляет плечи и руки.
Отжим рекламы
Упражнение. Делайте это упражнение во время перерыва на рекламу, потому что вам придется повернуться спиной к экрану телевизора, чтобы выполнить упражнение правильно. И пока не сделаете, сериала вам не видать!
Упритесь в сиденье дивана так, чтобы руки были прямыми, пальцы кистей выпрямлены и плотно сжаты. Ваш торс и ноги должны составлять идеальную прямую. Согните руки и коснитесь грудью сиденья. Голову держите прямо.
И следите за тем, чтобы ваша попка не слишком выпирала! Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 15 раз.
Преимущества. Так вы наконец почувствуете, что в вашей верхней части тела тоже есть какие-то мышцы.
Вприсядку на ковре
Упражнение. Ковер - идеальный снаряд для домашнего фитнеса. Встаньте на него, расставив ноги на ширине плеч. Убедитесь, что ваша спина прямая, а живот втянут. Руки поставьте на талию.
Медленно сгибайте колени приблизительно до прямого угла, наклоняя торс так, чтобы ваша задняя часть немного выпячивалась назад.
Не отрывайте ступни ног от поверхности пола. Держите спину прямо. Как следует напрягите ягодичные мышцы, а затем вернитесь в исходное положение.
Чтобы усложнить задание, вы можете, когда приседаете, держать в руках гантели (или бутылки с водой).
Преимущества. Бедра и ягодицы после этого упражнения - самый сок!
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