Методика Стрельниковой: я пою, значит, здоровею

В "ДЛ" № 21 от 15 ноября мы познакомили вас с методикой Бутейко - волевой ликвидацией глубокого дыхания, которая, по мнению ее автора, известного ученого-физиолога, позволяет успешно бороться с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, гипертония, стенокардия, склероз сосудов головного мозга и т.д. Сегодня расскажем о другой известной методике - дыхательной гимнастике Стрельниковой. Данная методика была прежде всего проверена ее автором на себе. Однажды Александра Стрельникова сорвала голос, и ее мать, педагог по постановке голоса, подобрала для нее комплекс упражнений. Впоследствии Александра Стрельникова сама работала с этими упражнениями уже как педагог-вокалист. Тогда-то и стало ясно, что кроме голоса улучшается состояние всего организма.

В начале 70-х дыхательная гимнастика Стрельниковой была запатентована и стала применяться для лечения астматиков. Свою систему она назвала "парадоксальной гимнастикой". В ее основе лежат четыре несложных правила.

Правило первое: думайте: "Гарью пахнет! Тревога". И не делайте вдоха, а шумно, на весь дом нюхайте воздух, как собака след. Чем естественней получается, тем лучше. Делая вдох, не стремитесь раздуваться, что есть силы тянуть вдох, чтобы набрать побольше воздуха. А делайте вдох короткий и активный. Думайте только о вдохе. Следите только за тем, чтобы вдох шел одновременно с движениями. Выдох - результат вдоха. Тренируйте активный вдох и самопроизвольный, пассивный выдох.

Правило второе: не мешайте выдоху уходить после каждого вдоха как угодно и сколько угодно - лучше через рот, чем через нос. Не помогайте ему. Думайте: "Гарью пахнет! Тревога!". И вдох уйдет самопроизвольно. Увлекайтесь вдохом и движением, и все выйдет. Чем активнее вдох, тем легче уходит выдох.

Правило третье: накачивайте легкие, как шины, в темпоритме песен и плясок. Все фразы из песен и плясок идут на 8, 16 и 32 такта. Следовательно, этот счет физиологичен. Тренируя движения и вдохи, считайте на 4 и 8, а не на 5 и 10. Если вам скучно считать - пойте (про себя).

Норма урока 1000-1200 вдохов, можно и больше - 2000, для инфарктников - 600.

Правило четвертое: подряд делайте столько вдохов, сколько можете сделать легко в данный момент.

В тяжелом состоянии - по 2, по 4, по 8 вдохов сидя или лежа.

В нормальном - по 8, 16, 32 вдоха стоя.

Доходите до 1000-1200 вдохов постепенно. Чем хуже самочувствие, тем больше делайте гимнастику, но отдыхайте чаще. 4000 вдохов в день, а не в один раз, - это хорошая норма для оздоровления.

Как видите, ничего особенно затруднительного в основе методики нет. Занятия состоят из разминки, которую легко осилят и молодой человек, и бабушка преклонного возраста. Далее следуют упражнения. Вот их названия: "Кошка", "Насос", "Обними плечи", "Большой маятник". По моему собственному опыту, для нормализации артериального давления иногда хватало всего нескольких минут разминки или простого занятия гимнастикой на ходу несколько минут, пока идешь на работу.

Разминка

Встаньте прямо. Руки по швам. Ноги на ширине плеч. Делайте короткие, как укол, вдохи, громко шмыгая носом. Не стесняйтесь звука. Заставьте ноздри соединиться в момент вдоха. Тренируйте по 2, по 4 вдоха подряд. Всего порядка сотни вдохов, чтобы ощутить, что ноздри двигаются и слушаются вас.

Чтобы лучше понять методику, выполняйте такое упражнение. Делайте шаги на месте и одновременно с каждым шагом - вдох. Правой-левой, правой-левой, вдох-вдох, а не вдох-выдох, как в гимнастике нашего детства.

Затем "поработаем" головой:

1. Повороты: поворачивайте голову вправо-влево в темпе шагов. И одновременно с каждым поворотом - вдох носом, короткий, как укол, шумный. В первый день - восемь вдохов подряд. Всего 96. Можно дважды по 96.

2. "Ушки": покачивайте головой, как будто кому-то говорите: "Ай-ай-ай, как не стыдно!" Следите за тем, чтобы не было поворота, так как при этом работает другая группа мышц. Правое ухо - к правому плечу, левое - к левому. Плечи неподвижны.

3. "Малый маятник": кивайте головой вперед - назад, вдох - вдох. Думайте: "Откуда гарью пахнет? Сверху? Снизу?".

У вас есть возможность попробовать прямо сейчас. "Ушки" и "Маятник" делайте не менее чем по 96 вдохов на каждое движение, по 8, 16, 32 вдоха подряд, сколько будет получаться легко. Не нужно лениться - это полезно и весело!

Гимнастика

Теперь непосредственно занятие. Оно включает несколько главных движений.

"Кошка": вспомните кошку, которая крадется, чтобы схватить воробья. И повторяйте ее движения - чуть-чуть приседая, покачивайтесь то вправо, то влево. Тяжесть тела переносите то на правую, то на левую ногу. На ту, в какую сторону вы повернулись. И яростно нюхайте воздух справа, слева, в темпе шагов.

Сделайте два раза по 96 вдохов. Можно и больше. Это упражнение иногда останавливает приступ астмы. При плохом самочувствии его надо делать сидя.

"Насос": возьмите в руки свернутую газету или палочку, как будто вы накачиваете шину автомобиля. Вдох - во второй половине наклона. Кончился наклон - кончился вдох. Поскольку наклоны пружинистые, не разгибайтесь до конца. Повторяйте вдохи одновременно с наклонами часто, ритмично и легко. Чем больше накачивание шины, тем лучше. Так надо делать 3 - 4 раза в день. Из всех наших движений - вдохов этот самый результативный. Упражнение останавливает астматический, сердечный приступы и приступы печеночной колики, потому что помогает выкачать из нее избыток желчи.

"Обними плечи": поднимите руки на уровне плеч, поверните ладони к себе и поставьте их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросайте руки навстречу друг другу так, чтобы левая рука обнимала правое плечо, а правая - левую подмышку, то есть чтобы руки шли параллельно друг другу. Движения следуют в темпе прогулочных шагов, строго одновременно с броском повторяйте короткие вдохи. Сделайте два раза по 96 вдохов. Подряд столько - сколько сможете легко.

"Большой маятник": это комбинация самых результативных движений - "Насоса" и "Обними плечи". В темпе шагов - наклон вперед, руки тянутся к земле - вдох, наклон назад, руки обнимают плечи - тоже вдох. Делаем два раза по 96. Первая сотня начинается с "Насоса", вторая - с "Обними плечи".

Ищите и обрящете!

Заключительные пояснения Александры Стрельниковой мы тоже приведем цитатой: "Из сорокалетней практики я знаю: наша гимнастика нормализует волнение, давление и температуру. При повышенной температуре делайте ее лежа или сидя, при нормальной - стоя. Если вам более 60 лет - осторожно: по 8 вдохов подряд. Если меньше лет, делайте смело и измеряйте температуру. Она будет нормализоваться после каждой подкачки, опускаясь на 5 десятых, если она ниже 39°С; на 3 десятых - если выше.

Подкачка - единственная надежда при отеке легких. Великолепно влияет на щитовидную железу и состав крови, при диабете снижает процент сахара, при лейкемии повышает процент гемоглобина, причем с необычайной быстротой.

Великолепно ее применение при туберкулезе.

Сердечникам применять осторожно, начиная с 600 вдохов в урок, затем 800, 1000, 1200 и так далее.

Уже на четвертом - пятом занятии делают легко 2000 вдохов. Если вам трудно, значит, вы где-то делаете ошибку. Ищите. Чаще всего это стремление взять воздуха побольше. Не делайте этого. Сердитесь на болезни, делая гимнастику, сердитесь на свою слабость, и она отступит. Помните: вдох - не объемный, а активный".

Наша оценка:

покоряет простота и доступность методики. Большой плюс, что результаты бывают заметны уже после нескольких занятий. Методика Стрельниковой - еще один способ, позволяющий оказывать положительное влияние на весь организм, у человека появляется реальная возможность поправить здоровье самому. Заниматься необходимо несколько раз в день постоянно, гимнастика несложная, что называется "покорна всем возрастам". Кроме того, упражнения можно выполнять лежа и сидя, что актуально для нездоровых людей.