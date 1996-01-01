Таблетка от боли? Нет, от жизни

Любимое обезболивающее есть почти у каждого. Но всегда ли оно самое лучшее именно для вас?

Большинство предпочитает столь мощные препараты, что "стреляет ими из пушки по воробьям". Избавляя нас от боли, они наносят вред здоровью. Таких препаратов сотни. Как это ни парадоксально, в России нет даже справочника, в который были бы включены все безрецептурные лекарства! По сути, мы вынуждены покупать эти препараты "втёмную", полагаясь на рекламу и советы знакомых.

Чтобы разобраться в обезболивающих, попробуем привести их в систему.

Представьте, что все они сделаны по принципу конструктора всего из нескольких "деталей". Главных "деталей", обладающих именно обезболивающим действием, четыре: ацетилсалициловая кислота (АСК), метамизол, парацетамол, ибупрофен. В названии лекарств они встречаются редко, но препаратов из них делают сотни и продают под разными фирменными названиями. Одних парацетамолов несколько десятков, наиболее разрекламированные - панадол, калпол, эффералган. Из АСК самые известные - аспирин и упсарин, из ибупрофенов - нурофен и бурана, а препарат метамизола - всем знакомый анальгин.

Старайтесь пользоваться лекарствами, состоящими из одной "детали". Они безопаснее комплексных препаратов: меньше "деталей" - меньше побочных эффектов.

Ацетилсалициловая кислота. Помогает практически при всех болях, действуя в течение 3-6 часов. Одно из самых популярных лекарств, которым пользуются более 100 лет, и одно из самых ругаемых - может вызывать гастриты, язвы и даже желудочные кровотечения. Как к этому относиться? Если раньше такие осложнения были - забудьте об АСК, если нет - будьте спокойны: эпизодический приём вряд ли будет агрессивен для желудка. Не принимайте АСК натощак и не превышайте разовую дозу в 600-750 мг. Детям до 14 противопоказана.

Парацетамол. Трудно найти лекарство, которое было бы столь коварно по отношению к печени. Известны случаи, когда лечебная дневная доза парацетамола в 4 грамма оказывалась смертельной для этого органа. Особенно опасен он для тех, у кого печень уже больна, и для злоупотребляющих алкоголем. Никогда не "похмеляйтесь" этим лекарством, стараясь устранить головную боль, и ни в коем случае не превышайте дозу - 0,5 г в один приём. Если пьёте парацетамол с другими лекарствами, обязательно проверьте их состав - это вещество часто используют в комплексных препаратах, и его легко передозировать.

Метамизол (анальгин). Ругают препарат не меньше АСК, утверждая, что он запрещён почти везде, поскольку угнетает образование белых клеток крови. Это сильное преувеличение: препарат пал жертвой фармацевтических войн лишь в нескольких странах, а указанное осложнение он вызывает у 1 из миллиона человек, принимающих анальгин.

Ибупрофен. Самый молодой из обезболивающих. К желудку относится нежнее, чем АСК. Время обезболивания тоже немного больше - 4-8 часов. Но частый приём ибупрофена сердечниками увеличивал у них риск инфарктов и инсультов почти в 2 раза. Поэтому принимать его лучше молодым.

Баралгин и прочие препараты со спазмолитиками лучше использовать при болях, связанных со спазмом мышц, - боли в критические дни, сильные головные боли, колики в животе.

Кофеин усиливает действие обычных обезболивающих и влияет на сосуды мозга. Поэтому препараты с кофеином хорошо помогают при мигренях, а также при похмельных и прочих головных болях, в которых есть сосудистый компонент. А вот при мышечных и суставных болях кофеин часто бывает лишним.

Трудно найти разумное оправдание кодеину и снотворным в обезболивающих безрецептурных препаратах. Врачи часто назначают их после операций, когда боль нестерпима. Но при обычных болях они явно избыточны и небезопасны. Некоторые из них вызывают зависимость сродни наркотической.