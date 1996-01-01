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Витаминная грамота
Витаминные препараты бывают разные. Одни содержат один или два витамина, другие (поливитамины) - комплекс, а в состав некоторых наряду с витаминами входят минеральные вещества - так называемые микро- и макроэлементы.
Все витаминные препараты можно разделить на профилактические и лечебные. Первые позволяют покрывать около 50% суточной потребности человеческого организма в витаминах. Предполагается, что остальные пятьдесят мы получим с пищей. Вторые должны давать организму все 100%.
Если у вас нет ярко выраженных внешних признаков недостатка витаминов (гипо- или авитаминоза) и вы хотите просто поддержать свое здоровье и предотвратить возможное заболевание, то лучше принимать профилактические средства. Их можно приобрести по рекомендации аптекаря или по своему собственному усмотрению.
Лечебные витаминные препараты должен прописывать врач. Самостоятельность в данном случае недопустима. Дело в том, что если небольшой избыток витаминов легко выводится из организма естественным путем, то большое их количество - 200-300% суточной потребности - вредно. Так что при выборе препарата прежде всего нужно оценить его количественный и качественный состав, то есть содержание в нем основных витаминов и процент покрытия необходимой суточной дозы.
К выбору витаминов нужно подходить индивидуально. В некоторых географических районах населению не хватает определенных витаминов или микроэлементов. Так, в северных регионах, где очень короток сезон свежих овощей и фруктов, наблюдается явный дефицит витаминов С, В1 и В6. Поэтому живущим там людям просто необходимо принимать препараты, содержащие именно эти витамины. Желательно, чтобы они были представлены самостоятельно - такие препараты действуют более целенаправленно, к тому же достаточно дешевы. Потребность в каком-либо витамине может быть вызвана и спецификой профессии - это необходимо учитывать при выборе витаминного препарата.
К комплексным препаратам нужно относиться с большой осторожностью. В них нередко более десятка витаминов и микроэлементов, и содержание каждого обычно сопоставимо с необходимой суточной дозой. Но кто сказал, что ваш организм испытывает дефицит во всех веществах, перечисленных на этикетке? Избыток витаминов может иметь негативные последствия. К тому же нет гарантии, что все содержащиеся в комплексе витамины усвоятся в том количестве, которое указано, а не станут балластом. Прежде чем тратить деньги на такой препарат, лучше посоветоваться с врачом.
Витамины делятся на водо- и жирорастворимые. Чтобы лучше усваивались витамины, содержащиеся в пище, рекомендуются определенные сочетания продуктов: например, капуста и морковь - с растительным маслом или другими жирами. При изготовлении препаратов это уже учтено. Если у производителя есть свои рекомендации, они должны быть указаны на этикетке. Обычно рекомендуется принимать витаминные препараты во время или после еды.
Какие витамины - импортные или отечественные - предпочтительнее?
Если речь идет об очищенности от примесей, то принципиального различия между ними нет. Вообще не важно, в какой стране выпущены витамины, главное, чтобы их состав вас устраивал. Если отечественные препараты прошли тестирование, у них есть все сопутствующие документы, то они ничем не уступают импортным, хотя по цене гораздо доступнее.
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