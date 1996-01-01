Не щадя живота своего

Для медиков январь является одним из самых сложных месяцев в году. В 2-3 раза увеличивается число больных, поступающих с обострениями желчно-каменной болезни, с кишечной непроходимостью, воспалениями поджелудочной железы (панкреатитами) и панкреонекрозами. Все эти болезни провоцирует неумеренное потребление еды и напитков во время новогоднего и рождественского застолий.

Чтобы не оказаться на больничной койке, прислушаемся к советам Ольги ЧЕСНОКОВОЙ, заведующей гастроэнтерологическим отделением краевой клинической больницы № 1.

- Для "треугольника" (это медицинский термин), образованного желчным пузырем, поджелудочной железой и двенадцатиперстной кишкой, переедание весьма опасно. А так как между этими органами много взаимосвязей, они чаще всего болеют вместе. И чтобы спасти их от перегрузок, нужно очень умеренно потреблять жирное, жареное и острое.

Первым принимает на себя удар желчный пузырь. Особенно это плохо для женщин - у них гораздо чаще встречаются и холецистит, и камни. Такие "спящие" камушки в праздники часто "просыпаются". В лучшем случае это приводит к печеночным коликам, в худшем - к удалению желчного пузыря.

Но самое неприятное, что может случиться, - это панкреонекроз - тяжелейшее состояние, когда происходит как бы самоубийство поджелудочной железы, - ферменты, которые она вырабатывает для переваривания пищи, начинают переваривать саму железу. Как правило, это заканчивается фатально, спасти удается немногих. Нелегко протекают и обычные воспаления поджелудочной железы (панкреатиты), которые нередко превращаются в панкреонекроз.

Камень не в тот огород

Чтобы превратить избыток жиров в эмульсию (только в такой форме они усваиваются), нужно много желчи, и желчный пузырь начинает вырабатывать ее в авральном режиме. Потоки желчи нередко "смывают" камни, которые застревают в желчных путях, а это вызывает приступы печеночной колики. Камень может закупорить и общий проток, и тогда развивается так называемая механическая желтуха. А когда желчные пути и протоки заблокированы, недалеко и до острого воспаления поджелудочной железы.

Поджелудочная железа - одна из самых важных желез в организме. Она выполняет две главные функции: вырабатывает пищеварительные ферменты и производит гормоны инсулин и глюкагон, необходимые для поддержания постоянного уровня глюкозы в крови.

Желчь активизирует выработку ферментов поджелудочной железы, но, если их отток нарушается, они начинают переваривать ткань самой железы, вызывая острое воспаление - острый панкреатит. При тяжелой форме (по статистике - в 15% случаев) развивается панкреонекроз - омертвение поджелудочной железы. Некротический процесс может распространиться и на соседние органы, осложниться распространенным перитонитом.

Чтобы отток ферментов восстановился, нужно убрать камешек. Как правило, такой вариант характерен для женщин, поскольку они намного чаще страдают от желчно-каменной болезни.

С мужчинами другая история. В их случае главный виновник панкреатита - алкоголь, особенно плохого качества и в неумеренных количествах.

Помимо алкоголя и желчно-каменной болезни, к панкреатиту может привести злоупотребление острой и жирной пищей, нерегулярное питание, белковое голодание, заболевания двенадцатиперстной кишки (гастродуоденит, язвенная болезнь), травмы, неправильный или длительный прием лекарств (особенно парацетамола, антибиотиков, сульфаниламидов и т.д.) и вирусные инфекции (вирусные гепатиты В, С и др).

Правила поведения за праздничным столом

- Ольга Владимировна, просветите, что пить и чем закусывать в новогоднюю ночь, чтобы не пришлось вызывать "скорую"?

- Особенно серьезно панкреатиты протекают после "коктейля" из крепкого алкоголя с острыми и маринованными блюдами. Лучше всего переключитесь на качественные сухие вина, они менее других агрессивны к поджелудочной железе. А из закусок лучше всего заливные блюда, нежирный холодец.

- А как насчет бутерброда с маслом перед тем как наполнить первый бокал?

- С маслом - не советую. Масло - жирный продукт. Лучше съесть кусочек отварного нежирного мяса. Пить на пустой желудок вредно - алкоголь сильно активизирует секрецию желудочного сока и соответственно выработку ферментов поджелудочной железы. А мясо обладает адсорбирующим действием.

Что касается жиров, то здесь большую роль играет их источник. Если выстроить жиры в цепочку от самого трудного для переваривания к самому легкому, то она будет выглядеть примерно так: бараний жир - говяжий - свиной - птичий - рыбий - растительное масло. Поскольку жир в баранине самый тугоплавкий, он легче всего превращается в "пробку" в пищеварительном тракте, и, чтобы его "расплавить", требуется много желчи. Холодные закуски и напитки типа газировок и шампанского этому только способствуют. Все газированные напитки содержат углекислоту, которая стимулирует выработку соляной кислоты и ферментов поджелудочной железы. Поэтому за столом предпочтение отдавайте негазированной минералке, сокам и сухому вину.

- Некоторые накануне или во время застолий принимают специальные препараты с ферментами. Они действительно облегчают пищеварение?

- Прием препаратов с ферментами не ликвидирует угрозу панкреатита. Дело в том, что эти ферменты до двенадцатиперстной кишки могут просто не дойти. Человек понадеялся на препарат, решил, что обезопасил себя, а на самом деле - нет. Есть в меру, не переедать - это и надежнее, и дешевле.

Что болит?

- Панкреатит всегда сопровождается болью?

- В большинстве случаев - да. Если панкреатит развивается на фоне желчно-каменной болезни, то он всегда сопровождается болями.

Боль усиливается при приеме пищи и после еды, часто она бывает опоясывающей, усиливается, если лечь на спину, и ослабевает, если сесть и чуть наклониться вперед. Бывает, что отдает за грудину, в левую половину грудной клетки, поэтому панкреатит иногда путают с приступом стенокардии, но если стенокардия чаще всего развивается после физической нагрузки, то приступ панкреатита - после приёма пищи.

Помимо болевого синдрома, характерным симптомом панкреатита является тошнота и рвота, причем рвота многократная, не приносящая облегчения. Сначала в рвотных массах может быть пища, потом желудочное содержимое, слизь, а иногда и прожилки крови (при надсадной рвоте). Ещё один неприятный симптом панкреатита - поносы. Кроме того, могут появиться отрыжка, снижение аппетита, метеоризм.

Острый панкреатит требует интенсивного лечения в хирургическом и часто даже реанимационном отделении, поэтому при появлении указанных симптомов обязательно вызывайте "скорую".

Чем лечим?

В результате хронического воспаления ткани поджелудочной железы происходит ослабление ее функции переваривания пищи, а также развивается сахарный диабет. Поэтому хронический панкреатит необходимо лечить.

Для избавления от недуга понадобятся лекарства, диета и терпение. Излечиться от хронического панкреатита окончательно не получится, но при определенных условиях можно добиться длительной ремиссии или уменьшить частоту и выраженность обострений.

- Как убедиться, что лечить надо именно панкреатит?

- К сожалению, диагностировать хронический панкреатит очень сложно.

Клинически различают три формы хронического панкреатита: болевая - проявляется постоянными болями в верхней половине живота, усиливающимися во время обострения до сильных; хроническая рецидивирующая - вне обострения боли отсутствуют, при рецидиве - характерные болевые ощущения; латентная или бессимптомная - длительное время больные не ощущают каких-либо изменений в самочувствии. Но если человек поел жирной жареной пищи, выпил холодные напитки, то болей у него может не быть, но на следующий день у него жидкий, вязкий, плохо смывающийся стул. Это говорит о нарушениях пищеварительной функции.

В целях диагностики сдают биохимический анализ крови, делают УЗИ. Но проблема в том, что уровень амилазы в крови (амилаза - фермент поджелудочной железы) повышается лишь во время обострения заболевания, а вне обострения - в норме. Не всегда удается диагностировать панкреатит и с помощью УЗИ. Для уточнения диагноза желательно сделать компьютерную томографию и копрологическое исследование кала на перевариваемость продуктов.

Когда надо «резать»

- Надо ли избавляться от камней в желчном пузыре, если человека не беспокоят боли?

- Если течение болезни совершенно бессимптомно, то есть расценивается как камненосительство, человек себя хорошо чувствует, его и не надо трогать, но таких пациентов на самом деле не очень много. Чаще всего желчно-каменная болезнь дает о себе знать и от приступа к приступу становится тяжелее. Поэтому если уже был приступ печеночной колики, то от камней надо избавляться, так как в любой момент они могут зашевелиться и вызвать обострение холецистита и панкреатита. И оперировать желчный пузырь надо, пока панкреатит еще не сформировался, иначе потом всю жизнь придется мучиться, поев жирной жареной пищи.