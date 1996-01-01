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Горечавка избавит от изжоги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Начало в "ДЛ" №№ 3-9, 11-16, 18, 20-22.

Горец змеиный

В народе он больше известен под названиями змеевик, раковые шейки. Препараты из корней змеевика безвредны. Обычно находят применение в стоматологической практике, в виде полосканий при стоматитах, гингивитах, других воспалительных процессах в слизистой рта и дёсен. Сильное вяжущее, кровоостанавливающее и противовоспалительное действие корней используется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалении кишечника, хронических поносах, желудочных, кишечных и маточных кровотечениях.

В корнях горца змеиного содержится много дубильных веществ, поэтому не рекомендуется применять их при хронических запорах.

Иногда змеевик назначают при камнях в почках и в жёлчном пузыре, но можно сильно навредить себе, если не соблюдать диету, полностью исключающую жирную, острую и копчёную пищу.

Змеевик противопоказан при спастических колитах с запорами, при ослабленной фильтрующей функции почечных клубочков и появлении в моче большого количества минеральных солей, особенно щавелевой кислоты.

Горец почечуйный

Считается ядовитым растением, то есть требует соблюдения правил применения. В отличие от горца змеиного является нежным слабительным средством, что важно при лечении геморроя. В прежние времена геморрой называли почечуем, отсюда и название пошло: почечуйная трава. Лечат ею и другие заболевания. Отвар травы используют для ванн при аллергических дерматозах, в том числе при экземе и псориазе. Делают припарки при отёках ног, а также при флюсе, ревматизме. Порошком травы или свежим соком заживляют гнойные раны.

Водный настой и экстракты горца почечуйного повышают свёртываемость крови, усиливают тонус матки, противопоказаны при беременности, тромбозах и тромбофлебитах. Горцем почечуйным нельзя пользоваться при остром воспалении почек и мочевого пузыря. Следует помнить, что он суживает сосуды и не рекомендуется для длительного применения при гипертонии, ишемической болезни сердца.

Горец птичий - спорыш

В народе спорыш очень популярен и достоин высокой похвалы при лечении язвенной болезни желудка, калькулезного холецистита и гепатохолецистита, туберкулёза и дыхательных путей, почечно-каменной болезни, ревматизма, ожирения, при нервном истощении и слабости после тяжёлых болезней. Помогает спорыш при аденоме предстательной железы. Применяется как противоопухолевое средство.

К спорышу выработалось отношение как к самой безвредной лечебной травке, не имеющей побочных проявлений. Да, спорышом лечат почки, гонят из них песок и камешки, однако следовало бы знать, что он категорически противопоказан при остром заболевании почек и мочевого пузыря. Не следует сочетать с луком и чесноком. Спорыш усиливает сокращение матки и ни в коем случае нельзя им пользоваться при беременности. Не назначать при избытке мокроты. Необходимо с осторожностью относиться к нему при варикозах, тромбофлебитах. У больных стенокардией и гипертонией может образоваться тромб. Даже при том условии, что спорыш снижает давление не резко, умеренно, всё-таки при гипотонии он не показан. Может вызвать прилив крови к лицу, диарею и расстройство желудка. И вообще это растение требует критической оценки в каждом конкретном случае.

Горечавка перекрестнолистная

Горечи, содержащиеся в корнях растения, раздражая во рту нервные окончания и рефлекторно влияя на секрецию желез желудка, возбуждают аппетит и улучшают пищеварение, устраняют упорную изжогу, что немаловажно при лечении некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Дискинезия желчевыводящих путей. 1 ст. ложку корней залить 2 стаканами холодной кипячёной воды, настаивать 8-10 часов (ставить на ночь), процедить. Принимать по полстакана за 30 минут до еды 2 раза в день.

Диатез эксудативный. Взять по 5 г корней горечавки, корней девясила и травы тысячелистника, залить 2 стаканами воды, после закипания кипятить 10 минут на слабом огне, затем настоять полчаса, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день в тёплом виде перед едой.

Потеря аппетита. 1 ст. ложку корней залить стаканом воды, парить в кипящей водяной бане 15 минут, настоять 1 час, процедить. Пить по 1 ст. ложке за полчаса до еды.

Противопоказанием здесь может послужить склонность к излишней полноте и ожирению. С осторожностью следует отнестись к горечавке при обострении панкреатита. Чрезвычайно сильная горечь, свойственная всем видам горечавок, способна вызвать у некоторых людей аллергическую реакцию.

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