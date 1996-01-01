Фигурное катание: польза или вред

Последнее время фигурное катание стало весьма популярным как у звезд, так и у обычных людей. Оно и понятно - этот вид спорта не только очень красив, но и полезен для здоровья.

Фигурное катание - один из самых изысканных видов спорта, на грани с искусством. Он развивает пластичность, формирует красивое, развитое тело, укрепляет здоровье. Специалисты рекомендуют ставить ребенка на коньки с 4 лет, если родители хотят, чтобы он добился серьезных успехов. Но и для взрослых никогда не поздно начать. Впрочем, как у любого вида спорта, здесь есть свои положительные и отрицательные стороны.

Подготовимся

Избежать серьезных неприятностей помогут простые правила.

Для фигуристов, особенно начинающих, крайне важно не пренебрегать средствами защиты. Подойдет экипировка для катания на роликовых коньках. Также важно одеться достаточно тепло, ведь температура воздуха на катке минусовая.

К обуви надо подойти со всей серьезностью! Когда нога плохо зафиксирована в ботинке, она может при падении подвернуться внутрь. "Неправильные" ботинки могут спровоцировать повреждение мениска и связочного аппарата сустава. Старайтесь выбирать коньки в хорошем магазине, где консультант посоветует вам подходящую модель.

Соблюдайте осторожность на катке, внимательно смотрите, чтобы не столкнуться с окружающими. Важное правило: алкоголь и каток не совместимы, ни в коем случае не употребляйте спиртные напитки, даже если вы не планируете делать тройные аксели, а просто пришли покататься с друзьями!

Плюсы

Укрепление здоровья. Фигуристы реже страдают простудными заболеваниями. Сказывается особый микроклимат катка. Наличие льда повышает влажность воздуха, это очень полезно, ведь зимой во всех отапливаемых помещениях она падает ниже желательной нормы. Долгое пребывание в прохладной атмосфере катка способствует закаливанию и оздоровлению организма.

Гармоничное развитие. Фигурное катание развивает ловкость и силу, улучшает координацию и скорость реакции. Повышается устойчивость вестибулярного аппарата; стараясь научиться владеть коньками, вы обретете способность группироваться при падении, и бытовые травмы станут редкостью.

Улучшение фигуры. Занятия быстро помогут сбросить лишний вес - за час сжигается в среднем 400 калорий.

Минусы

Травмы. Начинающему фигуристу редко удается обойтись без этого. Обычно они не очень тяжелые: ушибы рук, ног и мягких тканей головы, которые быстро проходят. Если такое случилось, нужно приложить к месту ушиба лед, обернутый носовым платком, посидеть на скамейке, пока не стихнет боль, и понаблюдать за состоянием 10-15 минут. Если нет головокружения, рвоты, головной боли, можно продолжать занятия. Предотвратить травмы помогут наши советы.

При освоении техники прыжков могут быть растяжения связок и другие травмы, вплоть до серьезных переломов ног.

Классическая стойка фигуриста - развернутые плечи, прогиб спины назад при выезде на лед и прыжках - не очень полезна для позвоночника. Она может привести к утомлению мышц спины, что вызывает боли.