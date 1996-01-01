Вьюнок залечит ваши раны

Начало в "ДЛ" №№ 3-9, 11-16, 18, 20-21.

Вьюнок полевой

Неистребимый сорняк, причиняющий немало хлопот садоводам, таит в себе немало целебных сил. Считается, что свежее растение эффективней высушенного, но в свежем виде вьюнок ядовит, о чём нельзя забывать.

Вьюнком лечат бронхит, бронхиальную астму, другие заболевания лёгких и дыхательных путей, отеки различного происхождения, кровотечения, заболевания печени, селезёнки. В летний период это одно из лучших средств для заживления ран. Отвар сушёных листьев или корней применяют наружно при сыпях, лишаях, гнойничковых поражениях кожи. Установлено, что вьюнок обладает противоопухолевым действием.

Астма. Лечение ведут с весны до осени. 1 ст. ложку свежей травы заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час. Пьют по четверти стакана З раза в день.

Печень, селезёнка. При воспалении печени и селезёнки отжать сок из свежей травы, 2 ст. ложки сока влить в стакан кипячёной воды. Принимать по 50 мл 3-4 раза в день до еды.

Раны. В свежем виде прикладывать на любые раны - это едва ли не самое лучшее средство для заживления ран.

Вьюнок полевой противопоказан при раздражённом состоянии кишечника, диарее. Не стоит пользоваться им при гипотонии. Нельзя применять его при беременности.

Гвоздика полевая

Сходное лечебное действие имеют и другие виды: гвоздика-травянка, гвоздика пышная, гвоздика разноцветная. Их применяют при внутренних и геморроидальных кровотечениях, атонии матки, болях в области живота и сердца, болезнях почек и мочевого пузыря, а также нервных заболеваниях, судорогах у детей, эпилепсии, от головной боли.

Атония матки, обильные менструации, метроррагия. 1 ст. ложку высушенной травы с цветками залить стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день вне зависимости от еды.

Сердечно-сосудистые заболевания. Смешать поровну травы астрагала шерстистоцветкового, горицвета и гвоздики-травянки. 1 ч. ложку сбора залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по четверти стакана 3-4 раза в день при сердечной недостаточности с повышенным давлением.

Настой травы гвоздики понижает давление, так что отдельно, не уравновесив другими растениями, не следует назначать гипотоникам. Должны поостеречься гвоздики женщины при аменорее - длительной задержке и отсутствии менструации. Противопоказаны все виды гвоздик при беременности.

Герань луговая

Практически одинаковые лечебные свойства имеют герань лесная, герань кровяно-красная, герань болотная. Все они обладают противовоспалительным, антисептическим, вяжущим, обезболивающим, кровоостанавливающим действием. С лечебной целью используются трава, цветки и корни. Лечат ими злокачественные новообразования, переломы костей, гастриты, энтериты, заболевания верхних дыхательных путей, пищевые отравления, дизентерию, бессонницу, эпилепсию, ревматизм и подагру, стенокардию и тахикардию, воспаления слизистой оболочки полости рта и горла, ангину, анальные и генитальные свищи, гнойничковые поражения кожи. Отваром травы моют голову от выпадения волос.

Мочекаменная болезнь. 10 г (2 ч. ложки) сухих измельчённых корней залить стаканом воды, довести до кипения и на слабом огне кипятить 7-8 минут, настоять 1 час, долить кипячёной воды до первоначального объёма. Принимать по 2 ст. ложки 4-5 раз в день до еды. Ценность в том, что это средство не выталкивает, а растворяет камни.

Стенокардия. 5 ст. ложек сухой травы герани луговой залить 300 мл кипятка, настоять 2-3 часа, процедить. Принимать по 1-2 ст. ложки 4-5 раз в день до еды.

Маточные и геморроидальные кровотечения. Чтобы быстро остановить их, надо каждые 2-3 часа принимать по 20-30 капель сока из свежей травы.

Носовое кровотечение - вставить в ноздрю ватку, смоченную в соке травы. При отсутствии свежей травы готовят крепкий отвар из корней (1-2 столовые ложки на стакан воды, кипятить 5-7 минут). Настоять до остывания, принимать по 1-2 столовые ложки каждые 2-3 часа до остановки кровотечения.

Онкология. При всех видах опухолей вместо воды пьют холодный настой травы: 1 ст. ложку на 2 стакана холодной кипячёной воды, настоять 8 часов, выпить в течение дня.

Рак прямой кишки. Смешать поровну траву герани луговой, водяного перца, цветы калины. Взять из сбора 1 ст. ложку, залить 100 мл кипятка, настоять до тёплого состояния, процедить. Влить в настой 1 ч. ложку настойки корней кровохлёбки и маленькой детской грушей ввести в задний проход. Делать после основного очищения кишечника, желательно 2-3 раза в день, но хотя бы один раз на ночь обязательно (меняя через некоторое время на другие микроклизмы).

Не рекомендуется применять герань при повышенной вязкости крови, тромбозах, тромбофлебитах, а также при атонии кишечника и старческих запорах, гастритах с повышенной кислотностью.

Продолжение следует