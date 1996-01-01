«Фирменный» недуг приморцев

Среди суставных заболеваний особое место занимают артриты, которые поражают каждого седьмого жителя Приморья.

Существует глубокое заблуждение, что все заболевания суставов связаны с возрастом: мол, суставы стареют, и поэтому возникают проблемы. Помимо возрастных изменений суставов, связанных с поражением хряща, существует целая группа воспалительных заболеваний синовиальной оболочки сустава, которые называют артритами, - говорит главный ревматолог Владивостока Александр ДУБИКОВ.

Один из самых распространенных видов артрита - ревматоидный артрит - встречается и у взрослых, и у детей. Причем у детей зачастую в более тяжелых, опасных для жизни формах.

Другое распространенное заболевание - псориатический артрит. Это воспаление оболочки сустава, которое развивается у больных псориазом, традиционно считающимся чисто кожным заболеванием. Примерно у четверти больных псориаз приводит к поражению опорно-двигательного аппарата с деформациями кистей и стоп, что лишает человека возможности трудиться и обслуживать себя.

Медицине пока не удалось до конца выяснить, почему у человека начинают воспаляться суставы. Точно известно только то, что толчок к началу болезни дает сбой в иммунной системе. Факторами-провокаторами могут стать переохлаждение, стрессы, травмы суставов и инфекции.

Помимо заболеваний суставных структур существуют заболевания околосуставных мягких тканей. Их называют периартритами. Периартриты встречаются часто и в любом возрасте. Они могут быть связаны как с производственным фактором, так и с травмой...

Доктор медицинских наук, зав. городским ревматологическим центром при ГКБ №2, главный ревматолог Владивостока Александр ДУБИКОВ, рассказывает об особенностях «фирменного» недуга приморцев, способы профилактики и методы лечения этих заболеваний.

Подробный вариант читайте в справочнике «Дальневосточный лечебник – 2008».