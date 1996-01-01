Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Фирменный» недуг приморцев
Среди суставных заболеваний особое место занимают артриты, которые поражают каждого седьмого жителя Приморья.
Существует глубокое заблуждение, что все заболевания суставов связаны с возрастом: мол, суставы стареют, и поэтому возникают проблемы. Помимо возрастных изменений суставов, связанных с поражением хряща, существует целая группа воспалительных заболеваний синовиальной оболочки сустава, которые называют артритами, - говорит главный ревматолог Владивостока Александр ДУБИКОВ.
Один из самых распространенных видов артрита - ревматоидный артрит - встречается и у взрослых, и у детей. Причем у детей зачастую в более тяжелых, опасных для жизни формах.
Другое распространенное заболевание - псориатический артрит. Это воспаление оболочки сустава, которое развивается у больных псориазом, традиционно считающимся чисто кожным заболеванием. Примерно у четверти больных псориаз приводит к поражению опорно-двигательного аппарата с деформациями кистей и стоп, что лишает человека возможности трудиться и обслуживать себя.
Медицине пока не удалось до конца выяснить, почему у человека начинают воспаляться суставы. Точно известно только то, что толчок к началу болезни дает сбой в иммунной системе. Факторами-провокаторами могут стать переохлаждение, стрессы, травмы суставов и инфекции.
Помимо заболеваний суставных структур существуют заболевания околосуставных мягких тканей. Их называют периартритами. Периартриты встречаются часто и в любом возрасте. Они могут быть связаны как с производственным фактором, так и с травмой...
Доктор медицинских наук, зав. городским ревматологическим центром при ГКБ №2, главный ревматолог Владивостока Александр ДУБИКОВ, рассказывает об особенностях «фирменного» недуга приморцев, способы профилактики и методы лечения этих заболеваний.
Подробный вариант читайте в справочнике «Дальневосточный лечебник – 2008».
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов