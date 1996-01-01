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Куда обратиться, если заболел?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более подробный перечень медицинских центров и специалистов читайте в справочнике «Дальневосточный лечебник – 2008»

Территориальные больницы

Краевая клиническая больница № 1

ул. Алеутская, 57 приемное отделение тел. 45-75-53

Поликлиника консультативная при ККБ № 1

ул. Алеутская, 53 регистратура тел. 40-06-24

Краевая клиническая больница № 2

ул. Русская, 55 приемное отделение тел. 32-55-77

Поликлиника ККБ № 2

ул. Интернациональная, 56 регистратура тел.: 27-72-14, 27-74-24

Городская клиническая больница № 1 Владивостока

ул. Садовая, 22 стол справок приемного отделения тел. 45-26-82

Городская клиническая больница № 2 Владивостока

ул. Русская, 57 стол справок тел. 32-63-35

приемное отделение тел. 32-63-46

Городская больница № 3

пос. Трудовое, ул. Энгельса, 7 регистратура тел. 38-06-51

Городская клиническая больница № 4

ул. Воропаева, 5 приемное отделение тел. 63-96-54

Городская больница № 5

о. Попова, ул. Подгорная, 5 тел. 22-78-68

Городская больница № 6

о. Русский, пос. Экипажный, 24 тел. 51-03-90

Городская клиническая инфекционная больница № 1

Владивосток, ул. Крыгина, 19 тел. 41-46-31

1-е отделение тел. 41-44-01

2-е отделение тел. 41-46-12

Ведомственные больницы

Больница ДВО РАН, медобъединение

ул. Кирова, 95 приемное отделение тел. 31-77-97

Больница клиническая УВД Приморского края

ул. Русская, 57-б скорая помощь для личного состава тел. 32-70-40

приемное отделение тел. 32-77-01

Отделенческая больница ст.Владивосток ДВЖД

ул. Верхнепортовая, 25 приемное отделение тел. 24-83-32

Поликлиника при Отделенческой больнице ст. Владивосток ДВЖД

ул. 2-я Круговая, 10 регистратура тел. 45-16-10

МСЧ УФСБ по Приморскому краю, стационар

ул. Борисенко, 8 дежурный врач тел.: 63-85-30, 21-32-53

Главный госпиталь КТОФ

ул. Ивановская, 4 приемное отделение тел. 63-11-43

дежурный врач тел. 21-62-85

Краевой госпиталь для ветеранов войн

ул. Новожилова, 19 регистратура тел. 63-95-94

приемное отделение тел. 63-96-75

Поликлиники

Поликлиника № 1 Фрунзенского р-на

ул. Уткинская, 7 регистратура тел. 40-79-11

стол справок тел. 40-79-27

Поликлиника № 1 Фрунзенского р-на, филиал

ул. Леонова, 21а заведующая тел. 49-66-15

Поликлиника № 3 Ленинского р-на

ул. Луговая, 55 регистратура тел. 41-85-67

Поликлиника № 5 Первомайского р-на

ул. Калинина, 78 регистратура тел. 27-73-25

Поликлиника № 5 Первомайского р-на, филиал

ул. Надибаидзе, 34 отделение реабилитации тел. 27-38-20

Поликлиника № 5 Первомайского р-на, филиал

ул. Калинина, 275 регистратура тел. 27-93-11

Поликлиника № 6 Первомайского р-на

ул. Борисенко, 29 регистратура тел. 63-86-45

главный врач тел. 63-92-25

Поликлиника № 6 Первомайского р-на, филиал

ул. Сахалинская, 58 регистратура тел. 28-91-66

Поликлиника № 7 Первореченского р-на

пр-т "Красного знамени", 47 регистратура тел. 45-15-36

Поликлиника № 8 Первореченского р-на

ул. Вострецова, 4 регистратура тел. 36-03-39

Поликлиника № 9 Советского р-на

ул. Давыдова, 3 регистратура тел.: 31-92-43, 31-61-31

Поликлиника № 10 Советского р-на

ул. 1-я, 4, регистратура тел. 38-79-00

Поликлиника № 12 Ленинского р-на

Почтовый пер., 9, регистратура тел. 22-11-18

Поликлиника № 12 Ленинского р-на, филиал

ул. Некрасовская, 46

регистратура тел. 26-01-79

Поликлиника краевого кожно-венерологического диспансера

ул. Гамарника, 18в тел. 36-44-27

Поликлиника краевого онкологического диспансера

ул. Русская, 57а тел. 32-53-79

Родильные дома

Краевая клиническая больница № 1, акушерское отделение

ул. Прапорщика Комарова, 10 приемное отделение тел. 40-18-82

Городской клинический родильный дом

ул. Черемуховая, 32 приемное отделение тел. 27-03-10

Родильный дом № 1

ул. Адмирала Завойко, 8 приемное отделение тел. 36-60-45

Клинический родильный дом № 3

ул. Калинина, 55 приемное отделение тел. 27-65-10

Родильный дом № 4

ул. Алеутская, 38 тел. 22-30-13

Детские поликлиники

Детская поликлиника № 2 городской больницы №2

ул. Светланская, 169/171 тел. 20-90-83

Детская поликлиника № 3 городской больницы №2

ул. Спортивная, 10 тел. 63-87-89

ул. Нейбута, 27 тел. 63-08-25

Детская поликлиника № 4 городской больницы №2

ул. Луговая, 59а тел. 41-70-31

Детская поликлиника № 5

Владивосток, ул. Окатовая, 16 тел. 27-09-97

Детская поликлиника № 6

Владивосток, ул. Полярная, 6 тел. 25-54-30

Детская поликлиника № 6, филиал

ул. Сахалинская, 58 тел. 28-92-90

Детская поликлиника № 7

пр-т "Красного знамени", 71а тел. 45-39-84

ул. Сельская, 9 тел. 44-15-79

ул. Котельникова, 22 тел. 20-95-75

Детская поликлиника № 8

ул. Багратиона, 6 тел. 32-55-65

пр-т 100-летия Владивостока, 143 тел. 31-80-59

Детская поликлиника № 9

Камский пер., 1/3 тел. 36-04-22

ул. Гамарника, 17 тел. 36-32-35

ул. Карбышева, 42 тел. 34-78-22

ул. Корнилова, 9 тел. 36-23-88

ул. Днепровская, 45 тел. 36-05-27

Детская поликлиника № 10

ул. Калинина, 51 тел. 27-54-45

Детская поликлиника № 12

ул. 1-я, 6 тел. 38-79-03

Детская поликлиника № 14 ДГБ № 2

ул. Некрасовская, 50 тел. 22-96-42

Детская поликлиника № 15

ул. Бестужева, 13 тел. 41-43-82

ул. Уткинская, 10 тел. 40-79-94

Психиатрическая и наркологическая помощь

Городская клиническая психиатрическая больница

ул. Шепеткова, 14 главный врач тел. 63-86-58

Диспансер психоневрологический

ул. Некрасовская, 50 регистратура тел. 22-76-65

Краевой наркологический диспансер, амбулаторное отделение

ул. Станюковича, 53 регистратура тел. 41-46-29

Краевой наркологический диспансер, стационар

ул. Гоголя, 35 отделение неотложной наркологической помощи тел. 45-74-46

детско-подростковое отделение ул. Нерчинская, 42 тел. 42-84-79

реабилитационный центр ул. Успенского, 72 тел. 38-62-62

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