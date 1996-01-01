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Куда обратиться, если заболел?
Более подробный перечень медицинских центров и специалистов читайте в справочнике «Дальневосточный лечебник – 2008»
Территориальные больницы
Краевая клиническая больница № 1
ул. Алеутская, 57 приемное отделение тел. 45-75-53
Поликлиника консультативная при ККБ № 1
ул. Алеутская, 53 регистратура тел. 40-06-24
Краевая клиническая больница № 2
ул. Русская, 55 приемное отделение тел. 32-55-77
Поликлиника ККБ № 2
ул. Интернациональная, 56 регистратура тел.: 27-72-14, 27-74-24
Городская клиническая больница № 1 Владивостока
ул. Садовая, 22 стол справок приемного отделения тел. 45-26-82
Городская клиническая больница № 2 Владивостока
ул. Русская, 57 стол справок тел. 32-63-35
приемное отделение тел. 32-63-46
Городская больница № 3
пос. Трудовое, ул. Энгельса, 7 регистратура тел. 38-06-51
Городская клиническая больница № 4
ул. Воропаева, 5 приемное отделение тел. 63-96-54
Городская больница № 5
о. Попова, ул. Подгорная, 5 тел. 22-78-68
Городская больница № 6
о. Русский, пос. Экипажный, 24 тел. 51-03-90
Городская клиническая инфекционная больница № 1
Владивосток, ул. Крыгина, 19 тел. 41-46-31
1-е отделение тел. 41-44-01
2-е отделение тел. 41-46-12
Ведомственные больницы
Больница ДВО РАН, медобъединение
ул. Кирова, 95 приемное отделение тел. 31-77-97
Больница клиническая УВД Приморского края
ул. Русская, 57-б скорая помощь для личного состава тел. 32-70-40
приемное отделение тел. 32-77-01
Отделенческая больница ст.Владивосток ДВЖД
ул. Верхнепортовая, 25 приемное отделение тел. 24-83-32
Поликлиника при Отделенческой больнице ст. Владивосток ДВЖД
ул. 2-я Круговая, 10 регистратура тел. 45-16-10
МСЧ УФСБ по Приморскому краю, стационар
ул. Борисенко, 8 дежурный врач тел.: 63-85-30, 21-32-53
Главный госпиталь КТОФ
ул. Ивановская, 4 приемное отделение тел. 63-11-43
дежурный врач тел. 21-62-85
Краевой госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19 регистратура тел. 63-95-94
приемное отделение тел. 63-96-75
Поликлиники
Поликлиника № 1 Фрунзенского р-на
ул. Уткинская, 7 регистратура тел. 40-79-11
стол справок тел. 40-79-27
Поликлиника № 1 Фрунзенского р-на, филиал
ул. Леонова, 21а заведующая тел. 49-66-15
Поликлиника № 3 Ленинского р-на
ул. Луговая, 55 регистратура тел. 41-85-67
Поликлиника № 5 Первомайского р-на
ул. Калинина, 78 регистратура тел. 27-73-25
Поликлиника № 5 Первомайского р-на, филиал
ул. Надибаидзе, 34 отделение реабилитации тел. 27-38-20
Поликлиника № 5 Первомайского р-на, филиал
ул. Калинина, 275 регистратура тел. 27-93-11
Поликлиника № 6 Первомайского р-на
ул. Борисенко, 29 регистратура тел. 63-86-45
главный врач тел. 63-92-25
Поликлиника № 6 Первомайского р-на, филиал
ул. Сахалинская, 58 регистратура тел. 28-91-66
Поликлиника № 7 Первореченского р-на
пр-т "Красного знамени", 47 регистратура тел. 45-15-36
Поликлиника № 8 Первореченского р-на
ул. Вострецова, 4 регистратура тел. 36-03-39
Поликлиника № 9 Советского р-на
ул. Давыдова, 3 регистратура тел.: 31-92-43, 31-61-31
Поликлиника № 10 Советского р-на
ул. 1-я, 4, регистратура тел. 38-79-00
Поликлиника № 12 Ленинского р-на
Почтовый пер., 9, регистратура тел. 22-11-18
Поликлиника № 12 Ленинского р-на, филиал
ул. Некрасовская, 46
регистратура тел. 26-01-79
Поликлиника краевого кожно-венерологического диспансера
ул. Гамарника, 18в тел. 36-44-27
Поликлиника краевого онкологического диспансера
ул. Русская, 57а тел. 32-53-79
Родильные дома
Краевая клиническая больница № 1, акушерское отделение
ул. Прапорщика Комарова, 10 приемное отделение тел. 40-18-82
Городской клинический родильный дом
ул. Черемуховая, 32 приемное отделение тел. 27-03-10
Родильный дом № 1
ул. Адмирала Завойко, 8 приемное отделение тел. 36-60-45
Клинический родильный дом № 3
ул. Калинина, 55 приемное отделение тел. 27-65-10
Родильный дом № 4
ул. Алеутская, 38 тел. 22-30-13
Детские поликлиники
Детская поликлиника № 2 городской больницы №2
ул. Светланская, 169/171 тел. 20-90-83
Детская поликлиника № 3 городской больницы №2
ул. Спортивная, 10 тел. 63-87-89
ул. Нейбута, 27 тел. 63-08-25
Детская поликлиника № 4 городской больницы №2
ул. Луговая, 59а тел. 41-70-31
Детская поликлиника № 5
Владивосток, ул. Окатовая, 16 тел. 27-09-97
Детская поликлиника № 6
Владивосток, ул. Полярная, 6 тел. 25-54-30
Детская поликлиника № 6, филиал
ул. Сахалинская, 58 тел. 28-92-90
Детская поликлиника № 7
пр-т "Красного знамени", 71а тел. 45-39-84
ул. Сельская, 9 тел. 44-15-79
ул. Котельникова, 22 тел. 20-95-75
Детская поликлиника № 8
ул. Багратиона, 6 тел. 32-55-65
пр-т 100-летия Владивостока, 143 тел. 31-80-59
Детская поликлиника № 9
Камский пер., 1/3 тел. 36-04-22
ул. Гамарника, 17 тел. 36-32-35
ул. Карбышева, 42 тел. 34-78-22
ул. Корнилова, 9 тел. 36-23-88
ул. Днепровская, 45 тел. 36-05-27
Детская поликлиника № 10
ул. Калинина, 51 тел. 27-54-45
Детская поликлиника № 12
ул. 1-я, 6 тел. 38-79-03
Детская поликлиника № 14 ДГБ № 2
ул. Некрасовская, 50 тел. 22-96-42
Детская поликлиника № 15
ул. Бестужева, 13 тел. 41-43-82
ул. Уткинская, 10 тел. 40-79-94
Психиатрическая и наркологическая помощь
Городская клиническая психиатрическая больница
ул. Шепеткова, 14 главный врач тел. 63-86-58
Диспансер психоневрологический
ул. Некрасовская, 50 регистратура тел. 22-76-65
Краевой наркологический диспансер, амбулаторное отделение
ул. Станюковича, 53 регистратура тел. 41-46-29
Краевой наркологический диспансер, стационар
ул. Гоголя, 35 отделение неотложной наркологической помощи тел. 45-74-46
детско-подростковое отделение ул. Нерчинская, 42 тел. 42-84-79
реабилитационный центр ул. Успенского, 72 тел. 38-62-62
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