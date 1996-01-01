Грипп безопасен?

- Свекровь заболела гриппом, на работе болеют коллеги. В городе началась эпидемия?

Пока нет, по словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елены АББАСОВОЙ, ситуация с гриппом на сегодняшний день выглядит довольно благополучно.

За последнюю неделю по краю зарегистрировано 6 182 "гриппующих". Эта цифра не выше, чем за последние несколько лет. Однако за последние 10 дней барьер заболеваемости гриппом увеличился на 7%, в связи с возвращением детей после каникул в школы. Медики не исключают постепенного роста числа заболевших к середине декабря.

В относительной безопасности могут себя чувствовать только привившиеся от гриппа. По статистике, на 30 ноября в крае сделано 392714 прививок, вакцинация осуществляется как за счет федерального бюджета, так и частных средств.