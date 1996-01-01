Танец живота вреден для здоровья?

- Правда ли, что у танца живота есть противопоказания по состоянию здоровья?

- Если вам от 16 лет и выше, вы психически здоровы и уравновешены, полны энтузиазма, можете спокойно посещать занятия. Но имеются следующие противопоказания: сильное плоскостопие, проблемы с позвоночником (грыжа в позвоночнике и смещение позвонков); заболевания яичников (опухоль, воспалительный процесс в стадии обострения, киста, миома, забитые внутриматочные трубы), обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также любые неприятности с печенью. Занятия также не рекомендуются при сильных болях и обильных кровотечения, связанных с менструацией; при пороке сердца и стенокардии; при туберкулёзе лёгких и обострённом бронхите. Абсолютное противопоказание для беременных! В последнее время появились курсы типа "Танец живота для беременных". Но лучше не рисковать. Другое дело - особая гимнастика для беременных и различные дыхательные практики.