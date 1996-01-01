Береги сердце летом

Даже у абсолютно здорового человека в жару порой появляются одышка, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди и другие симптомы сердечной недостаточности. А нездоровое сердце летом подстерегает ещё больше опасностей. Как вести себя в жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

В жару сердце работает с повышенной нагрузкой, учащается пульс. В такое время гипертоники чувствуют себя хуже, а у страдающих ишемической болезнью сердца чаще возникают приступы стенокардии. Поэтому в начале лета желательно обратиться к своему лечащему врачу и пройти профилактическое обследование. Особенно тем, кто ждет не дождется отпуска, чтобы отправиться в путешествие по дальним странам. Врач не только оценит ваше состояние (может быть, для кого-то пребывание на юге нежелательно), но и посоветует, как сделать, чтобы отдых был безмятежным.

Если лечение хронического заболевания хорошо подобрано, то большинство пациентов кардиолога (кроме больных, недавно перенесших обширный инфаркт миокарда или имеющих тяжелую сердечную недостаточность) могут позволить себе практически то же, что и здоровые люди. Например, если у гипертоника приём лекарств устойчиво удерживает артериальное давление на уровне ниже 140/90 мм рт. ст. (напомним, эти значения - порог артериальной гипертонии), то ограничения для такого человека минимальны. Но пренебрегать ими не стоит.

Все активные мероприятия старайтесь проводить до или после дневной жары. Это касается прежде всего тех, кто собирается весь жаркий период провести на даче среди милых сердцу грядок или трудиться на дачной стройке. 30-40 минут поработали - отдохните. Если появились чрезмерная одышка, перебои в работе сердца, слабость, головокружение или ещё хуже - загрудинные боли, немедленно прекратите физические нагрузки!

Не рекомендуется полоть или собирать ягоды, согнувшись пополам и опустив голову. Если долго находиться в такой позе, нарушается отток крови от головы, могут возникать головокружения, резкий подъём артериального давления, вплоть до потери сознания и инсульта. Поэтому такие работы надо выполнять, сидя на невысокой скамеечке.

В зной и на солнцепеке будьте не более 15-20 минут, затем постарайтесь перейти в тень. И сразу надо уйти в тень, а лучше - в прохладное помещение, как только почувствуете учащение сердцебиения или, что опаснее, усиленную пульсацию сосудов на шее. Вне зависимости от температуры воздуха голова на солнце должна быть покрыта.

Не ищите спасения от жары в слишком прохладной воде. Особенно опасно такое купание для людей, страдающих ишемической болезнью сердца, для которой характерно сужение сосудов. Холодная вода вызовет их дополнительный спазм, что может спровоцировать приступ стенокардии и даже сердечно-сосудистую катастрофу (инфаркт миокарда). Не входите в воду потными, разгоряченными или когда на теле "гусиная кожа" - для сосудов вреден резкий перепад температур, они не успевают адаптироваться. Не пытайтесь сразу переплыть Чёрное море до противоположного берега. Купальный сезон нужно начинать постепенно, в первые дни отдыха безопаснее плавать у берега. К сожалению, предугадать развитие сердечного приступа очень сложно.

Ешьте меньше мяса и животных жиров, больше растительной и молочной пищи. Не стоит сильно наедаться в жару, а вот жидкость должна поступать в организм в достаточном количестве. Потение - защитная реакция организма в теплом климате, а для того, чтобы потеть, организму нужна вода. Лучше пить не простую воду, а соки, зеленый чай, минеральную воду без газа.

Не стоит выбирать для отдыха тропические и экваториальные страны. Предпочтите Турции и Египту родную климатическую зону. Пожилым людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендован отдых на курортах европейской части, где почти не бывает резких перепадов температуры и умеренная влажность, Черноморского побережья Крыма и Кавказа (лучше в конце лета), побережья Балтийского моря и Финского залива.

Не забывайте принимать лекарства. Многие считают, что летом на отдыхе может наступить улучшение, поэтому о таблетках на это время можно забыть. Это очень опасное заблуждение. Физические нагрузки, будь то купание или работа в огороде (а мы часто склонны переоценивать свои возможности), в условиях высоких температур и воздействия прямых солнечных лучей могут спровоцировать развитие серьёзных осложнений: гипертонического криза, приступа стенокардии, инфаркта миокарда.

Если человеку из-за жары стало плохо:

Вызовите "скорую помощь". Помогите пострадавшему перебраться в тень. Расстегните рубашку и освободите грудную клетку, обеспечьте приток воздуха. Обрызгайте лицо и грудь прохладной водой. Если человек жалуется на загрудинную боль, до приезда врача дайте нитроглицерин.

Если вы сами почувствовали головокружение, вялость, учащение пульса и дыхания, обильное потоотделение - первые признаки теплового удара, сразу перейдите в тень или прохладное помещение, присядьте, выпейте немного охлаждённой (но не ледяной!) воды и, если чувствуете, что теряете сознание, зовите на помощь.