Жизнь под давлением

Гипертония - самый распространенный недуг, с которым сталкивается каждый четвертый из нас. Многие годы болезнь, не афишируя себя, повреждает сердце и сосуды и, если ее не лечить, заявляет о себе инсультом, инфарктом миокарда, почечной недостаточностью и слепотой. Но в 30% случаев этих неприятностей можно было бы избежать, если бы люди следили за своим давлением.

- Артериальная гипертония, особенно при умеренном повышении давления, зачастую не имеет явных симптомов, и многие даже не подозревают, что страдают этим серьезным заболеванием. Либо игнорируют такие неприятные ощущения, как боль в затылке, головокружение, периодическая одышка, утомляемость, нервозность, нарушение сна. А гипертония тем временем делает свое черное дело. И первым ее клиническим проявлением может быть инсульт или инфаркт миокарда, которые уносят больше человеческих жизней, чем все стихийные бедствия и автокатастрофы вместе взятые, - говорит заведующая кардиологическим отделением краевой клинической больницы №1 Евгения ДРОБИТЬКО.

Уложиться в норму

Простейший и наиболее эффективный способ вовремя обнаружить гипертонию - регулярно измерять артериальное давление.

Наше сердце за сутки совершает около 100 тысяч ударов, с каждым ударом закачивая кровь в кровеносные сосуды (артерии, вены и капилляры). Артериальное давление (АД) - это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Каждый раз, когда сердце сокращается, происходит выброс крови из сердца, и давление в артериях возрастает. Каждый раз, когда сердце расслабляется между ударами, давление в артериях снижается.

Измеренное давление записывается двумя цифрами. Например, 140/90 мм ртутного столба.

Первая цифра - это систолическое, или "верхнее", АД. Она отражает давление в артериях, которое создается при сокращении сердца и выбросе крови в артериальную часть сосудистой системы. Вторая цифра - диастолическое, или "нижнее", АД - отражает давление в артериях в момент расслабления сердца, когда оно наполняется кровью перед следующим сокращением.

Уровень нормального АД не зависит от пола и, что особенно важно, от возраста. Представления о повышении давления с возрастом как о нормальном явлении канули в прошлое.

В норме АД = 120-129/80-84 мм рт. ст.

Неприятности начинаются, когда или крови становится больше, чем могут пропустить сосуды, или сосудистое русло становится узким, так что сердцу даже обычный объем крови проталкивать сквозь него затруднительно. Отчего это бывает?

Объем крови может увеличиваться из-за задержки жидкости в организме, когда почки не справляются со своими обязанностями в результате воспалительных заболеваний или врожденных особенностей строения. "Втихую" развивающаяся артериальная гипертония ситуацию лишь усугубляет, способствуя возникновению хронической почечной недостаточности.

Русло сосудов сужается при отложениях на их стенках холестериновых бляшек и из-за изменений в сосудистой стенке - с возрастом или в результате воспалительных процессов она теряет эластичность и утолщается. К спазму сосудов приводит и излишнее их напряжение, связанное с выбросом в кровь больших доз адреналина. Сердце под действием этого гормона бьется чаще, тонус сосудов повышается, просвет сужается, кровь бежит быстрее - энергетический допинг организму обеспечен. Минует опасность - сердце и сосуды возвращаются в норму. Так задумано природой. Ну, а если вся жизнь у человека - сплошной стресс? Тут уж никакие сосуды не выдержат.

Артериальное давление может повыситься у любого (при физической нагрузке, после стресса и т.д.). Но у здорового человека это повышение носит кратковременный характер и не превышает 10 мм рт. ст., после чего давление возвращается к норме. При гипертонии артериальное давление стабильно повышенное.

В России гипертонией страдают до 25% населения. Риску ее развития подвержен практически каждый, независимо от возраста и пола. Наиболее вероятно развитие гипертонии у людей нервных, тревожных или просто эмоциональных. Иногда причиной подъема давления может быть прием различных лекарств, например, противозачаточных таблеток. Но решающий вклад в стремительный рост частоты гипертонической болезни вносит неправильный образ жизни: курение, недостаточная физическая активность и нерациональный режим питания.

Мягко стелет...

По нормативам Всемирной организации здравоохранения артериальной гипертонией называют состояние, при котором хотя бы дважды в год регистрируется давление 140/90 мм рт. ст. и выше. Но и 130-139/85-89 мм рт. ст. (высокое нормальное) уже является тревожным симптомом. Особенно, если оно регистрируется в спокойной обстановке. Такое состояние называется предгипертонией и требует обязательного обращения к терапевту.

Согласно классификации ВОЗ, выделяют 3 стадии гипертонической болезни.

I стадия. Артериальное давление повышается эпизодически в результате физических и эмоциональных нагрузок, поражений органов нет. Эту гипертонию еще называют мягкой, и она, как ни странно, считается наиболее опасной. "Мягкие" гипертоники своего давления, как правило, не чувствуют, к врачу не обращаются и в итоге чаще других попадают на больничную койку с мозговым инсультом или инфарктом миокарда.

II стадия (умеренная). Характеризуется более высоким и устойчивым уровнем давления. Появляются первые признаки поражения сердца, центральной нервной системы, изменения на глазном дне, снижение кровотока в почках.

III стадия (тяжелая). АД самостоятельно не нормализуется. Такая нагрузка на сосуды вызывает необратимые изменения в работе сердца, мозга, почек, глазного дна.

Чревата опасными осложнениями и так называемая изолированная систолическая гипертония, которой страдает 70% пожилых людей.

С возрастом, из-за изменений в стенках сосудов, увеличивается разница между "верхним" и "нижним" АД. После сорока лет "верхнее" давление начинает возрастать. "Нижнее" при этом пока остается на прежнем уровне, но после пятидесяти начинает снижаться. Когда разница между ними превышает 50 мм рт. ст. (например, 150/90), уязвимость для инфаркта миокарда или мозгового инсульта достаточно высока.

Осложнением гипертонической болезни является гипертонический криз.

Обобщенно - это неожиданное, резкое и значительное повышение артериального давления. Возникает от тех же стресса и перенапряжения; могут его спровоцировать и неблагоприятные атмосферные явления, аллергия и даже грипп. Большую роль играют эндокринные расстройства, особенно когда они накладываются на один из вышеуказанных факторов риска. Различают два вида гипертонического криза: адреналиновый и неадреналиновый. Первый характеризуется дрожью, повышенной потливостью, сильным сердцебиением; перед глазами туман, частые позывы к мочеиспусканию. При втором - бледность, сильные и неожиданные приступы головной боли, рвота, онемение языка и губ. Говорить, какой из них "лучше", не имеет смысла - оба стоят друг друга. В любом случае необходимо сразу же вызывать "скорую".

Как лечиться

Гипертония - это, как правило, хроническое состояние. Оно не может быть излечено подобно какой-нибудь инфекции. Но если гипертоническая болезнь находится в начальной стадии, когда давление повышается незначительно и эпизодически, то для приведения его к нормальному уровню достаточно просто изменить образ жизни.

1. Правильное питание. Необходимо увеличить в рационе количество свежих овощей и фруктов, уменьшить потребление продуктов с высоким содержанием жиров и холестерина, не злоупотреблять алкоголем и следить за своим весом.

2. Уменьшить потребление соли. Соль способствует задержке лишней жидкости в организме. В результате увеличивается объем циркулирующей крови, что способствует повышению АД. Ограничение потребления соли до 5 г в день (1 чайная ложка без горки) приводит к снижению АД на 2-8 мм рт. ст. Избегайте предприятий общепита, как правило, там все пересолено.

3. Физические упражнения приводят к снижению АД еще на 4-9 мм. Комплекс упражнений при артериальной гипертонии см. на стр. 11. Рекомендуются также ходьба, плавание и т.д. по 20-30 минут 3-4 раза в неделю.

4. Отказаться от курения. Никотин оказывает крайне негативное действие на сердечно-сосудистую систему. После выкуренной сигареты увеличивается пульс, происходит спазм сосудов, повышается АД. Со временем у курильщиков повреждаются стенки сосудов, снижается их эластичность и развивается атеросклероз. Курящие гипертоники в 2 раза чаще умирают от сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с некурящими.

5. Избегать нервно-психического перенапряжения, научиться расслабляться и успокаиваться.

Доказано, что снижение АД даже на 3 мм рт. ст. может на 8% снизить смертность от инсультов и на 5% - от инфарктов.

При второй и третьей стадии гипертонии без медикаментозного лечения не обойтись. Однако нельзя принимать лекарства самостоятельно. Это может оказаться опасным для здоровья. Врач поможет правильно подобрать препараты, которые гипертонику придется принимать постоянно на протяжении всей жизни. Это позволит избежать грозных осложнений болезни.