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Клюквенный сок заменит антибиотики
Вещества, входящие в состав сока клюквы, способны защитить организм человека от бактериальных инфекций и могут в будущем заменить антибиотики, становящиеся все менее эффективными из-за возросшей лекарственной устойчивости болезнетворных бактерий.
В ходе многолетних исследований американским ученым удалось реконструировать биохимические механизмы, лежащие в основе благотворных свойств сока клюквы.
Способность сока клюквы предотвращать бактериальные инфекции, и в частности инфекции мочевыводящих путей, известна достаточно широко, однако природа биохимических взаимодействий, лежащих в ее основе, длительное время оставалась невыясненной.
В ходе предыдущих исследований группа ученых из Политехнического института Уорчестера под руководством профессора Терри Камесано пришла к выводу, что содержащиеся в соке клюквы вещества танины видоизменяют структуру отростков клеточной мембраны болезнетворных микроорганизмов. Под их действием многочисленные жгутики бактерий укорачиваются и теряют подвижность, что значительно затрудняет процесс прикрепления бактерии к клеткам эпителия мочевыводящих путей.
В ходе нового исследования было установлено, что под воздействием танинов бактерия кишечной палочки E. coli меняет не только форму жгутиков, но и структуру самой мембраны, а также форму, превращаясь из палочки в шар. Кроме того, танины лишают E. coli способности вырабатывать вещество индол, участвующее в обмене сигналами между бактериями одного вида. Все эти метаморфозы снижают жизнеспособность болезнетворных бактерий и затрудняют их внедрение в ткани пораженного организма.
По словам Терри Камесано, полученные данные говорят о том, что клюквенный сок или отдельные его компоненты могут с успехом применяться в качестве антибактериальных средств. Это особенно актуально, учитывая возрастающую обеспокоенность по поводу появления устойчивых к антибиотикам бактерий.
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