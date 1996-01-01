Богатыри - не мы...

В различных книгах по самолечению и лекарственным травам часто можно встретить утверждение, что раньше люди не знали никаких достижений медицины, не знали никаких лекарств, а жили до глубокой старости, сохраняя при этом бодрость духа и тела. Но так ли это на самом деле?

Увы, чем дальше мы заглянем в глубь веков, то увидим, что средняя продолжительность жизни была очень и очень маленькой. Еще сто лет назад детская смертность была настолько высокой, что из 8-10 детей выживали двое-трое. Остальные погибали от болезней.

Дело, конечно, было не только и не столько в отсутствии лекарств, а скорее в тяжелых условиях жизни, низком уровне культуры тела и духа и неграмотности большинства людей.

Всецело поддерживая традиционную (понимаемую у нас как нетрадиционную) медицину, все же хочется отметить, что аргументация в ее пользу не всегда бывает корректной.