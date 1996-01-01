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Лечебный сорняк бодяк
Бессмертник
Его препараты малотоксичны и очень популярны в народе, особенно при заболеваниях печени: желтухе, циррозе, холецистите, камнях в желчном пузыре. Бессмертник рекомендуют при лечении атеросклероза, нарушении жирового обмена, ожирении, сахарном диабете, ишемической болезни сердца. Рецепты однотипные, указываются на упаковке.
Противопоказан при высокой кислотности желудочного сока, гиперацидных гастритах и гипертонии.
Бессмертник обладает свойствами накапливаться в организме, поэтому длительное время применять его нельзя - это может вызвать застойные явления в печени. По необходимости курс лечения проводят не более десяти дней.
Бирючина
Некоторые целители применяют отвар коры и листьев этого декоративного кустарника при женских заболеваниях - воспалении придатков матки и маточном кровотечении. В народной медицине настой коры на виноградном красном вине назначают при хронических бронхитах и пневмонии. Отвар листьев пьют при ангине, гранулезном фарингите, а также сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии.
Пневмония, хронический бронхит. 3 столовые ложки высушенной измельченной коры бирючины настоять 9 дней в 0,7 л красного виноградного вина, процедить. Принимать по 20-30 мл (неполная маленькая рюмка) до еды 3 раза в день.
Метроррагия (сильное маточное кровотечение). 2 чайные ложки сухих листьев и цветков залить половиной стакана кипятка, настоять 1-2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день вне зависимости от еды. Этим же настоем можно полоскать рот при воспалительных процессах.
Отвар коры и листьев нельзя принимать при запорах, а отвар плодов - при склонности к поносам. Спиртовые настойки и отвары противопоказаны при гипотонии, повышенной свертываемости крови, тромбозах и варикозах. Растение ядовитое, особенно листья и плоды.
Бобы обыкновенные
Никакие овощи не сравнятся по питательности с бобами, их белок хорошо усваивается. В бобах содержатся незаменимые аминокислоты, которые в организме человека не синтезируются.
С лечебной целью используются семена и створки, иногда цветки. Настой или отвар створок бобов полезен при сахарном диабете. Муку из бобов, либо протертые и вареные бобы едят при упорном кашле, при заболеваниях печени, почек и кишечника. Сваренные в молоке бобы, растерев, прикладывают для созревания нарывов, фурункулов.
Нельзя есть сырые или плохо проваренные бобы, так как при отравлении ими разрушаются эритроциты в крови - от этого моча становится бурой, появляется желтушность склер, болит голова, тошнота сопровождается рвотой. При варке токсические вещества сырых бобов разрушаются.
Бобы противопоказаны при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождаемых запорами, метеоризме, подагре, гепатите.
Бодяк разнолистный
Как и многие сорняки, бодяк обладает массой полезных лечебных свойств.
Настой и отвар травы бодяка разнолистного в народной медицине применяют при нервных заболеваниях, эпилепсии, болезнях печени, зобе, желудочных коликах, при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Примочки из настоя травы используют как заживляющее средство при ранах.
Эпилепсия. 1 ст. ложку травы залить стаканом воды, кипятить 5 минут, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в день за полчаса до еды. Этот же настой полезен при нервных заболеваниях и зобе, болезнях печени, анурии (недостаточном образовании мочи почками).
Раны, фурункулы, кожная сыпь. 3 ст. ложки травы залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа, процедить. Использовать в виде примочек, пользоваться можно длительно. Внутрь можно принимать по 2 ст. ложки 2-3 раза в день при кровотечениях. Этим же настоем можно делать примочки на глаза при конъюнктивите.
Бодяк разнолистный не следует назначать при миопатии, энцефалопатии. В ряде случаев у больных наблюдалось повышение артериального давления.
Бодяк съедобный
Почти все виды бодяков съедобны. У бодяка разнолистного едят молодые побеги и листья. Весенние побеги бодяка овощного используют для приготовления супов, пюре, салатов. Отвар травы бодяка овощного применяется при раке желудка и легких. У бодяка съедобного в пищу идут корни. Они же в виде отваров назначаются для лечения бронхоэктазии, абсцесса легких, пневмонии, при кровохарканье. Настой травы и цветков пьют при туберкулезе легких, неврастении, неврозах, гипергидрозе, гастроэнтеритах, заболеваниях желчных путей. Отвар семян помогает при воспалении придатков матки и других женских заболеваниях.
Туберкулез, бронхоэктазия, пневмония, абцессы легких, рак легких (вспомогательное). 2 ст. ложки измельченных корней залить 300 мл чистой воды (не из водопровода), довести до кипения и варить на слабом огне 5-6 минут, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день до еды.
Воспаление придатков матки. 1 ч. ложку семян бодяка съедобного залить стаканом воды, довести до кипения и кипятить на слабом огне 5 минут. Настоять 2 часа. Процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.
Противопоказаниями к применению бодяка съедобного при длительном лечении служат гипертония, варикозы, склонность к тромбообразованию.
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