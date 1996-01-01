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Аэробику признали вредной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мода на аэробику давно уже прошла. Но до сих пор многие считают, что это эффективная система физических упражнений, позволяющая женщине иметь красивую фигуру. На самом деле возможности аэробики изрядно преувеличены, о чем красноречиво свидетельствует история с Джейн Фондой.

"Королева аэробики" сделала ошеломляющее признание: оказывается, ее фигура - не результат многочасовых физических упражнений, как думали все, а дело рук хирурга. Она также улучшила в клинике форму своего бюста и удалила два нижних ребра - дабы талия стала еще тоньше.

А не так давно бум аэробики и других интенсивных ежедневных занятий спортом заставил американских врачей задуматься: а так ли это полезно? Обследовав большие группы населения, они выяснили, что шансов прожить долгую и здоровую жизнь все же больше у тех, кто занимается умеренной физической деятельностью - плаванием, легкой гимнастикой. А вот те, кто слишком усердствовал в спортивных занятиях, наоборот, сокращали свою жизнь. В пожилом возрасте аэробику вообще признали вредной.

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