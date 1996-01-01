Как правильно делать самомассаж

Для начала надо хорошо размять мышцы нерезкими, а по мере разогрева более энергичными движениями головы: в стороны, вперед - назад, вращательными в разные стороны.

1. Положите подбородок на ладонь, наклоняйте голову вниз, преодолевая сопротивление ладони. Это упражнение хорошо тренирует мышцы передней части шеи. С перерывами сделайте 4-6 подходов по 20-30 повторений.

2. Обхватив соединенными кистями рук затылок, попытайтесь наклонить руками голову вперед, мышцами задней части шеи удерживая голову в исходном положении. 4-6 подходов по 20-30 повторений.

3. Лягте спиной на скамью так, чтобы голова была на весу. Партнер осторожно нажимает на ваш лоб, пытаясь опустить голову вниз, а вы сопротивляетесь этому движению, заставляя работать передние мышцы шеи. Число подходов и повторений то же.

4. Если вы лежите на скамье животом вниз, партнер мягко нажимает на ваш затылок, а вы пытаетесь удержать голову в исходном положении. Число подходов и повторений то же.

5. Наклоняйте голову вправо, оказывая сопротивление правой рукой нажатием ладони на зону правого уха. Затем так же влево. 4-5 подходов по 20-30 повторений.

Заканчивайте тренировку вращательными движениями головы, можно из положения лежа.

Мышцы шеи массируются в положении сидя или стоя. Начинают массаж с задней ее части. Применяются следующие приемы:

Поглаживание одной или обеими руками. Плотно прижатые ладони движутся сверху от волосяного покрова вниз к спине и к плечевым суставам.

Выжимание. Выполняется ребром ладони - на стороне шеи, одноименной массирующей руке; бугром большого пальца - на разноименной стороне.

Разминание. Оно проводится подушечками четырех пальцев одноименной руки путем придавливания мышцы к костному ложу и одновременного смещения в сторону мизинца. Начинают разминать от затылочной кости по направлению вниз к лопаткам 4-5 раз с одной стороны и 4-5 раз с другой. После чего делают 3-4 поглаживания и повторяют разминание.

Далее приступают к поглаживанию надплечья (трапециевидной мышцы) от уха по направлению к плечевому суставу, 3-4 раза. После этого делают выжимание 3-4 раза и разминание. Разминание проводится щипцевидное. Захватив мышцу подушечками всех пальцев, делают разминание со смещением в сторону мизинца.

Растирание. Делаются круговые движения четырьмя пальцами от одного уха к другому по линии затылочной кости, т.е. в местах прикрепления мышц шеи; то же можно делать двумя руками, смещая их навстречу друг другу. Растирание проводится и вдоль шейных позвонков от волосяного покрова к спине.

Опробуйте использовать и такой способ - похлопывание концами расслабленных пальцев по голове, шее и надплечьям. Этот прием массажа широко применяется в Японии для снятия головной боли.

Завершают самомассаж задней части шеи поглаживанием. Затем переходят к самомассажу передней части шеи. Поглаживание здесь выполняется попеременно руками, от челюсти вниз к груди. Движения рук должны быть нежными, чтобы кожа под ними не сдвигалась и не растягивалась.