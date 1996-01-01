Как снять головную боль

Дыхательные упражнения быстро снимают головную боль. Есть и другие эффективные способы, помогающие справиться с этой напастью...

Из-за чего могут возникать сильные головные боли?

Самый распространенный тип - головные боли напряжения. Их провоцируют стрессы, переутомление, недосыпание. Мышцы скальпа и лица напрягаются, из-за этого и возникает боль, причем иногда с ощущением, будто голова стянута стальным обручем.

Из-за резкого спазма сосудов (при повышении или снижении артериального давления) возникает так называемая сосудистая головная боль. При высоком давлении она жгучая и локализуется в затылке или темени, при низком - болит вся голова. Если в сосудах мозга есть изменения, например расширение какого-то из них (аневризма), также может возникать боль. Нередко аневризма себя никак не проявляет, пока тонкая стенка расширенного сосуда не лопнет. Это уже грозит инсультом.

Также нестерпимая головная боль может возникнуть вследствие перенесенных травм черепа или позвоночника и по ряду других причин. В любом случае сильные или слабые, но головные боли изматывают, мешают жить, и на них нужно обращать внимание, потому что это сигнал организма - со здоровьем неполадки.

В каком случае следует обращаться к врачу?

Если головная боль стала беспокоить все чаще.

Появляется даже при малейшем физическом усилии.

Продолжается более 72 часов или мешает заниматься обычными делами.

Если помимо головной боли отмечаются:

нарушение зрения, расстройства речи и мыслительного процесса, координации движений, слабость конечностей;

повышение температуры тела, малоподвижность шеи.

Можно ли вылечить головную боль?

Да, если знать причину. Поэтому так важно обратиться к неврологу. Доктор определит, с чем связано недомогание. Назначит исследования: компьютерную или магнитно-резонансную томографию, ультразвук мозга, анализы.

Какие методы используют для лечения?

При головных болях напряжения помогают приемы релаксации и массаж. Проблемы с позвоночником решают при помощи мануальной терапии и лечебной гимнастики. Для нормализации кровяного давления прописывают специальные препараты. С повышенным внутричерепным давлением справляются лекарства и уменьшение потребления соли. А вот увлекаться обезболивающими препаратами не стоит. Они принесут облегчение лишь на время, но причину головной боли не устранят, к тому же могут возникнуть побочные эффекты.

Что предпринять для профилактики головных болей?

Ежедневно высыпайтесь. Причем вредны как недостаток, так и избыток сна.

Следите за питанием. Пропуски пищи легко провоцируют головные боли.

Обратите внимание на пищевые продукты, которые вы употребляли до приступа. Головную боль могут вызвать алкоголь, выдержанные сыры, тушеное мясо, уксус, пицца, шоколад, цитрусовые и любые продукты, содержащие глутамат натрия.

Не злоупотребляйте кофе. Всего 1-2 чашки в день.

Будьте активными. Движения способствуют выделению естественных болеутоляющих веществ - эндорфинов. Достаточно и 30-минутных прогулок 3 раза в день.

Научитесь расслабляться.

Дыхательная гимнастика

Это самый легкий способ расслабиться и предупредить головную боль. Удобно устройтесь в кресле, положите руки на живот, закройте глаза. Не поднимая плеч, вдохните, сосчитайте до четырех, выдохните. Убедитесь, что вдыхаете животом, а не грудью. Делайте гимнастику в течение минуты 3-4 раза в день.

Чтобы снять резкую головную боль, сделайте следующее:

- сразу приложите теплую грелку к шее и плечам на 15-20 мин. Тепло быстро расслабляет и восстанавливает кровообращение в напряженных мышцах. Можно, конечно, принять горячий душ или ванну, но эти средства менее эффективны;

- наложите тугую повязку из эластичной ленты на лоб. Боль тут же уменьшится.