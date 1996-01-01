Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как снять головную боль
Дыхательные упражнения быстро снимают головную боль. Есть и другие эффективные способы, помогающие справиться с этой напастью...
Из-за чего могут возникать сильные головные боли?
Самый распространенный тип - головные боли напряжения. Их провоцируют стрессы, переутомление, недосыпание. Мышцы скальпа и лица напрягаются, из-за этого и возникает боль, причем иногда с ощущением, будто голова стянута стальным обручем.
Из-за резкого спазма сосудов (при повышении или снижении артериального давления) возникает так называемая сосудистая головная боль. При высоком давлении она жгучая и локализуется в затылке или темени, при низком - болит вся голова. Если в сосудах мозга есть изменения, например расширение какого-то из них (аневризма), также может возникать боль. Нередко аневризма себя никак не проявляет, пока тонкая стенка расширенного сосуда не лопнет. Это уже грозит инсультом.
Также нестерпимая головная боль может возникнуть вследствие перенесенных травм черепа или позвоночника и по ряду других причин. В любом случае сильные или слабые, но головные боли изматывают, мешают жить, и на них нужно обращать внимание, потому что это сигнал организма - со здоровьем неполадки.
В каком случае следует обращаться к врачу?
Если головная боль стала беспокоить все чаще.
Появляется даже при малейшем физическом усилии.
Продолжается более 72 часов или мешает заниматься обычными делами.
Если помимо головной боли отмечаются:
нарушение зрения, расстройства речи и мыслительного процесса, координации движений, слабость конечностей;
повышение температуры тела, малоподвижность шеи.
Можно ли вылечить головную боль?
Да, если знать причину. Поэтому так важно обратиться к неврологу. Доктор определит, с чем связано недомогание. Назначит исследования: компьютерную или магнитно-резонансную томографию, ультразвук мозга, анализы.
Какие методы используют для лечения?
При головных болях напряжения помогают приемы релаксации и массаж. Проблемы с позвоночником решают при помощи мануальной терапии и лечебной гимнастики. Для нормализации кровяного давления прописывают специальные препараты. С повышенным внутричерепным давлением справляются лекарства и уменьшение потребления соли. А вот увлекаться обезболивающими препаратами не стоит. Они принесут облегчение лишь на время, но причину головной боли не устранят, к тому же могут возникнуть побочные эффекты.
Что предпринять для профилактики головных болей?
Ежедневно высыпайтесь. Причем вредны как недостаток, так и избыток сна.
Следите за питанием. Пропуски пищи легко провоцируют головные боли.
Обратите внимание на пищевые продукты, которые вы употребляли до приступа. Головную боль могут вызвать алкоголь, выдержанные сыры, тушеное мясо, уксус, пицца, шоколад, цитрусовые и любые продукты, содержащие глутамат натрия.
Не злоупотребляйте кофе. Всего 1-2 чашки в день.
Будьте активными. Движения способствуют выделению естественных болеутоляющих веществ - эндорфинов. Достаточно и 30-минутных прогулок 3 раза в день.
Научитесь расслабляться.
Дыхательная гимнастика
Это самый легкий способ расслабиться и предупредить головную боль. Удобно устройтесь в кресле, положите руки на живот, закройте глаза. Не поднимая плеч, вдохните, сосчитайте до четырех, выдохните. Убедитесь, что вдыхаете животом, а не грудью. Делайте гимнастику в течение минуты 3-4 раза в день.
Чтобы снять резкую головную боль, сделайте следующее:
- сразу приложите теплую грелку к шее и плечам на 15-20 мин. Тепло быстро расслабляет и восстанавливает кровообращение в напряженных мышцах. Можно, конечно, принять горячий душ или ванну, но эти средства менее эффективны;
- наложите тугую повязку из эластичной ленты на лоб. Боль тут же уменьшится.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам