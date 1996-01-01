Витамин К - ключ к обмену веществ

О витамине К забывают на фоне "олигархов" здоровья - основных витаминов А, В, С... Но, оказывается, этого "малого предпринимателя" в нашем обмене веществ следует всячески поддерживать! Он защищает организм от биохимического "дефолта".

Раньше считалось, что единственное предназначение этого незаметного витамина - предотвращать свертывание крови. Сейчас биохимики и специалисты по обмену веществ обращают на него самое пристальное внимание. Выяснилось, что спектр его действия гораздо шире, чем предполагали ранее.

Лишь с начала 90-х годов XX века появились высокотехничные приборы, с помощью которых можно наблюдать за действием "витамина-невидимки". Физиологи получили возможность внимательнее присмотреться к нему. Они установили, что витамин К содержит ранее не известную аминокислоту, синтезируемую в клетках печени из глютаминовой кислоты. Выяснилось, что этот витамин играет множество ролей:

- необходим для формирования и восстановления костей;

- обеспечивает синтез остеокальцина и белка костной ткани, на котором кристаллизуется кальций;

- способствует предупреждению остеопороза;

- участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме;

- обеспечивает нормальное функционирование почек;

- помогает работе печени;

с недавних пор считается одним из веществ, которые придают нам бодрость и долголетие.

Витамин К заботится о постоянной концентрации протромбина - вещества, обеспечивающего свертывание крови. Без него раны кровоточили бы постоянно.

Витамин К не только попадает в организм с едой, он может производиться и кишечными бактериями.

Кефир и йогурт

Витамин К растворяется в жире, поэтому здоровый жировой обмен необходим для его полноценного действия и, прежде всего, потому, что в естественных условиях наш организм получает слишком мало витамина К. Вполне достаточно, если мы запасем на каждый килограмм веса тела всего одну миллионную долю грамма витамина К. Это биоактивное вещество распределяется между всеми клетками организма. Большое количество лекарств - обезболивающих или антибиотиков, загрязненный воздух или консервирующие вещества в готовой пище разрушают витамин К, препятствуют его усвоению или приводят к преждевременному выводу этого важного витамина из организма. Для повышения производства витамина К в организме идеальным средством является использование йогурта или кефира в промежутках между приемами пищи.

Много витамина К в зеленой листовой, цветной капусте, шпинате, брокколи, кресс-салате, кочанном салате, фасоли, огурцах, цукини, помидорах, зеленых томатах, плодах шиповника. Большие запасы этого витамина содержатся в свиной печени, яичном желтке, рыбьем жире. Соевое и оливковое масло также очень богаты этим витамином.

К продуктам, содержащим витамин К, относятся: люцерна, зеленый чай, морская капуста, овес и пастушья сумка, крапива, соя, рожь, пшеница. Здоровая пища, в которой присутствуют разнообразные зеленые овощи, яйца, обеспечивает достаточное количество витамина К - как поступающего в организм с продуктами питания, так и вырабатываемого в кишечнике.

Признаки нехватки витамина К:

нарушения работы кишечника;

кровоточащие, плохо заживающие раны;

кровотечения из носа;

повышенная утомляемость;

болезненные менструации.

Продукты с витамином К рекомендуются:

при заболеваниях гепатитом, циррозом печени;

легочных кровотечениях;

при туберкулезе легких;

длительных диареях;

для профилактики кровотечений при подготовке к хирургической операции;

при кровотечениях после ранений или хирургических вмешательств;

в послеоперационный период при угрозе кровотечения;

при мышечной слабости;

повышенной ломкости сосудов.

Медики не рекомендуют применение витамина К при тромбозах, повышенной свертываемости крови, высокой чувствительности к препарату.