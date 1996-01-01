Не докашляйтесь до рака

Почти каждый из нас хоть раз болел воспалением легких или бронхитом, а уж кашляли все без исключения, и не раз! Как не довести легкий кашель до серьезной астмы или, страшно произнести, до рака легких? Мы решили это выяснить у зав. краевым пульмонологическим центром Приморской краевой клинической больницы № 1, главного пульмонолога края Михаила КИНЯЙКИНА.

Сигаретами вымощена дорога в морг

- Новость, что у Александра Абдулова обнаружили рак легких, причем сразу в четвертой - неоперабельной - стадии, честно говоря, удивила. Неужели знаменитый актер не чувствовал серьезных неполадок в организме и ни разу не обращался к врачам? Или же рак легких обнаружить не так-то просто?

- То, что у Абдулова обнаружили рак легких, меня не удивляет, ведь этот актер начиная с молодости постоянно и много курит. Возьмите любую его фотографию - практически на каждой он с сигаретой в руках. В моей практике я не встречал ни одного некурящего больного раком легких. Этот вид рака стоит на первом месте среди злокачественных новообразований. И основная его причина - курение.

Если человек курит, то рано или поздно он заработает одно из легочных заболеваний. Хроническая обструктивная болезнь легких у пяти из десяти курильщиков сформируется обязательно. А это практически смертельное заболевание. Обычно в народе ходят "страшилки" о бронхиальной астме, а бронхит, мол, это ерунда. В действительности все наоборот. Бронхиальную астму можно вылечить, и средняя продолжительность жизни больных астмой не отличается от продолжительности жизни здоровых людей. А вот хронический бронхит столь же страшен, как и рак. Если курящий человек обратился к врачу с одышкой и ему поставлен диагноз "хронический бронхит", жить ему осталось в среднем пять лет - приблизительно столько, сколько больному раком легких. Это заболевание прогрессирующее, и современная медицина остановить его не в силах. В лучшем случае можно приостановить скорость прогрессирования, продлив тем самым пациенту жизнь.

У остальных пяти курильщиков, которым посчастливилось избежать хронического бронхита, развивается либо рак легких, либо язвенная болезнь желудка (кстати, у Абдулова - и то, и другое вместе), ишемическая болезнь сердца, гипертония. Ради эксперимента можно измерить давление до и после того, как человек выкурил сигарету. Оно подскочит на 20 мм рт. столба. Поэтому любой курящий человек - это потенциальный гипертоник. У курильщиков раньше, чем у некурящих, развивается атеросклероз.

Теперь попробую ответить на вопрос, почему рак у актера был обнаружен уже в запущенной стадии.

Чтобы выявить рак легких на ранних стадиях, необходимо периодически делать рентгенографию легких - флюорография в десять раз менее информативна, чем обзорная рентгенография, поэтому начальную стадию рака легких очень часто пропускают. Но вторую, а тем более третью стадию рака по флюорограмме выявить можно. Хотя я не исключаю, что при своей занятости известный актер не делал даже флюорографии. Судя по описаниям СМИ, у него развилась периферическая опухоль, которая его мало беспокоила, а к периодическому кашлю он просто привык - курящий человек всегда кашляет.

Атипичные пневмонии не столь уж редки

- Считается, что острый бронхит - одна из немногих болезней, которую не надо лечить. Надо просто залечь на неделю в постель, пить горячее, полоскать горло и кушать большие дозы аскорбинки - до 2 г в день.

- Все верно. Аскорбинка в больших дозах - это одно из лучших средств борьбы с инфекциями. Дело в том, что 70% запасов витамина С в организме находится в легких, а при остром бронхите или даже при ОРВИ он падает практически до нуля. И его надо срочно восстанавливать.

Чаще всего острый бронхит вызывают респираторные вирусы (парагриппозные, аденовирусы), на которые антибиотики не действуют. Но вслед за вирусами приходят бактерии. Если "плюнуть" на острый бронхит и, превозмогая себя, ходить на работу, велика вероятность получить бактериальное осложнение. И здесь без антибиотиков не обойтись. Да и где гарантия, что у человека в бронхах поселился вирус, а не микоплазма?

- Это еще что такое?

- Помимо респираторных вирусов существуют так называемые внутриклеточные возбудители - микоплазма, хламидия и легионелла, которые тоже передаются респираторным путем и клинически протекают в виде ОРЗ (насморк, чихание, слезотечение, боли в горле и т.д.). И больным зачастую ставят диагноз "ОРЗ", "ОРВИ" и антибиотики не назначают, потому что на вирусы они не действуют. Но если острый бронхит за семь дней сам не проходит, велика вероятность развития атипичной флоры - внутриклеточных возбудителей. Не все антибиотики действуют на данного возбудителя, поэтому заниматься самолечением здесь недопустимо - может развиться атипичная пневмония.

Понятие атипичная пневмония появилось с 40-х годов прошлого века, когда был изобретен пенициллин. Так стали называть пневмонии, которые пенициллину не поддавались. Возбудитель был выявлен позже - в 70-х годах.

Одна из разновидностей пневмонии - легионеллез, или болезнь легионеров. Ее возбудитель - легионелла - впервые был зафиксирован в 1976 году в США, в Филадельфии, где среди делегатов съезда Американского легиона возникла вспышка пневмонии (отсюда название болезни). Встречается исключительно в теплое время года, передается респираторным путем. Групповые вспышки возможны при проживании вблизи открытых водоемов (встречаются у дачников), посещении бассейнов, контакте с кондиционерами, увлажнителями воздуха, системами принудительной вентиляции (вокзалы, аэропорты, универмаги и т.д.). В России вспышка легионеллеза была зафиксирована в июле этого года в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

А вот микоплазма, наоборот, встречается в холодное время года. Но так же, как и в случае с легионеллой, болеют коллективами, семьями. При этом всем ставят диагноз "ОРЗ". Но человек болеет месяц-другой и в итоге с затяжной пневмонией поступает к нам в отделение, где мы ставим ему диагноз "атипичная пневмония".

Лукавая цифра

- Слышала, что в Приморье смертность от пневмонии в два раза выше, чем в среднем по России. С чем это связано?

- Однозначно сказать сложно. Возможно, это связано с поздним обращением больных к врачу, с низким уровнем жизни приморцев (эффективные препараты для лечения пневмоний - весьма дорогие), недостаточной квалификацией врачей. По международной статистике, в России ежегодно должно быть 1,5 миллиона больных пневмонией. А у нас официальная статистика дает всего 440 тысяч. Меньше болеют? Ничего подобного! Это не что иное, как ошибки врачей в постановке диагноза. У человека атипичная пневмония, а ему ставят диагноз "ОРВИ". Справедливости ради надо сказать, что ошибаются не только в России. К примеру, в Англии процент врачебных ошибок в диагностике пневмонии составляет 42%. Не каждый врач общего профиля может правильно прочесть рентгенограмму. Большая проблема возникла в связи реализацией национальной программы "Здоровье". В результате начался развал пульмонологической службы. Если в 2005 году у нас в крае было 32 пульмонолога, то как только подняли зарплату первичному звену, их осталось 24. Лучшие кадры ушли в участковые. В стационарах зарплату не подняли, это тоже вызвало отток кадров. В общем, бывший глава Минздрава Зурабов достаточно напортачил.

- Бронхиальная астма - самое распространенное хроническое заболевание современности. По статистике ею страдает 5-7% взрослого населения Земли и до 17% - детского. А вот у нас, в Приморье, как я слышала, больных астмой всего 0,7%! Такой хороший регион?

- Да ничего подобного! Астма есть, диагноза нет! Согласно международным стандартам астма - это кашель в дневное и особенно в ночное время, чувство заложенности в грудной клетке, нехватки воздуха. Но нигде не говорится, что астма - это приступы удушья. У нас же в России диагноз "бронхиальная астма" ставят лишь тогда, когда больной уже начинает задыхаться, когда у него "свистит" в грудной клетке. Если до этого еще не дошло, ставится диагноз "бронхит", "обструктивный бронхит", "астматический бронхит" (особенно детям), но только не "бронхиальная астма". В результате ее вовремя не диагностируют и соответственно не лечат. Если же астму диагностировать и лечить вовремя, то продолжительность жизни больного ничем не будет отличаться от продолжительности жизни здорового человека. Если астму контролировать, можно избежать не только приступов, но и даже ее симптомов. Но, к сожалению, эффективные современные препараты стоят дорого - лечение обходится астматику в 1000-3000 рублей ежемесячно. А вот, к примеру, в Сибири больным бронхиальной астмой препараты выдаются бесплатно, за счет бюджета.

Как справиться с кашлем?

- Бабушки при простуде и кашле советуют подышать над вареной картошкой...

- По моему опыту, любые паровые ингаляции - над картошкой, ромашкой и т.д., а также горячие ванны, горчичники лишь способствуют распространению инфекции. Только сухое тепло.

- А банки или перцовый пластырь?

- Банки и пластырь можно. Но это все рефлекторная терапия. Она снимает симптомы заболевания - чувство саднения, першения в грудной клетке, но не лечит его.

- А как насчет сауны?

- После сауны в течение полутора часов у человека нарушена терморегуляция и он может запросто переохладиться. В итоге сауна не только не облегчит, но и усугубит состояние больного. Если уж пошли в сауну, то после нее обязательно должны полтора часа посидеть в предбаннике. И ни малейшего переохлаждения!

- Когда подавлять кашель, а когда этого делать не стоит?

- Если это сухой, надрывный, приступообразный, раздирающий грудную клетку кашель, то обязательно нужно принимать препараты, которые подавляют кашель. Если же начала отходить мокрота - так называемый "влажный кашель", то его подавлять не нужно. При влажном, да и при сухом, тоже надо принимать отхаркивающие средства.