Володушка - бальзам для печени

Начало в "ДЛ" №№ 3-9, 11-16, 18, 20.

Володушка золотистая

В народной медицине находят применение не менее десятка видов володушек - многожильчатая, козельцелистная, длиннолистная, круглолистная и другие, но золотистая, как показывает практика, эффективней всех. Она теперь признана и научной медициной как ценное лекарственное растение при лечении всех заболеваний печени: холециститов, холангитов, ангиохолитов, гепатитов, цирроза печени. Недавно доказано, что обладает противоопухолевым действием (правда, эксперименты пока ставились на животных).

Экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что володушка золотистая усиливает секреторную деятельность поджелудочной железы и печени. Она увеличивает количество выделяемой желчи, изменяет её химический состав, увеличивая количество пигментов, кислот и холестерина.

Наиболее активно действуют цветки и листья.

В народе используется шире. Ею лечат желудочно-кишечные болезни, лихорадящие инфекции, головную боль, а отвар корней употребляют при малярии.

Мигрень. Отвар готовить из расчёта 2 чайные ложки травы или корней на 1 стакан воды, кипятить на слабом огне, пока не упарится наполовину. После остывания процедить. Принимать по половине стакана 3 раза в день обязательно за 15-30 минут до еды.

Гепатит, холецистит. 3 чайные ложки травы залить 1 стаканом кипятка, настоять 4 часа. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день обязательно до еды. (Володушку надо пить до еды, потому что сразу начинается активное выделение желчи, панкреатического и желудочного сока.) Курс лечения 3-4 недели.

Гипертония (стойкая), грипп, инфекционные заболевания, невралгия, нервные болезни. 50 г сухой травы залить 0,5 л водки, настоять 10 дней. Принимать по 25-30 капель 3 раза в день до еды.

Импотенция (как стимулирующее). 1 столовую ложку травы заварить в стакане кипятка, настоять 2 часа. Принимать по полстакана 3 раза в день до еды в течение 15-20 дней. На такое же время сделать перерыв и при необходимости повторить.

Володушка противопоказана при желчно-каменной болезни (с интенсивным выделением желчи может погнать камни, превосходящие по диаметру желчные протоки, и заткнуть их).

Препараты володушки нельзя принимать при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с пониженной кислотностью.

Волчеягодник обыкновенный, волчник

Сильно ядовит. Особенно ядовита кора. Народ дал ему прозвище "волчье лыко". Шести ягод достаточно, чтобы убить волка. Да и человек, съев несколько ягод, почувствует во рту жжение, страшную жажду, тело начнёт сводить судорогами. Нередко наступает смерть. У Авиценны читаем: "Очень вредно для печени. Смертельны для человека два дирхама. Оно убивает, вызывая тоску, рвоту и понос... " Так что к этому растению нельзя относиться запанибратски.

"А польза от волчника исходит великая, - пишет в своей книге "Растения - твои друзья и недруги" Рим Ахметов. - При каких только болезнях не приходит он на помощь: тут и тромбозы, тромбофлебиты, параличи, невралгии, ревматизм, подагра; и грибковые поражения кожи, зудящие дерматозы, конъюнктивиты, зубная боль, ангина; и желудочно-кишечные заболевания, колиты, асцит; и ещё такие грозные болезни, как злокачественные опухоли горла, пищевода, желудка, рак матки, лейкемия".

Рак желудка, кишечника. Один грамм, самое большее два грамма измельчённых плодов настоять 10-12 часов в стакане дистиллированной воды. Принимать по 5-7 капель 3-4 раза в день в рюмке воды после еды.

Паралич мышц языка. Настойку коры некоторое время подержать во рту и выплюнуть. Настойка готовится из 2 г коры на 1 стакан водки. Настаивать 5-7 дней.

Неврит тройничного нерва. Помогает отвар коры: 2 г коры залить 200 мл горячей воды, кипятить на слабом огне 20 минут, процедить ещё в горячем виде, отжать. Долить кипячёной воды до исходного объёма. Принимать по 5 капель 3 раза в день после еды. Курс лечения 5 дней.

Лейкемия. Принять 1 сушёную ягоду в день (проглотить). Ягоды обладают высокой антилейкемической активностью. Указана доза для взрослого человека. Детям не давать.

Правда, и противопоказаний имеется немало. Нельзя пользоваться препаратами волчника при любых кровотечениях, так как они, в особенности ягоды, уменьшают свёртываемость крови. Даже в микродозах они раздражают паренхиму почек и исключаются при пиелитах, пиелонефритах, гломерулонефрите. Волчник не рекомендуется при сердечной недостаточности, тахикардии, аритмии. Даже наружные втирания недопустимы при беременности.

Несмотря на растущую в последние годы популярность волчеягодника, особенно при онкологических заболеваниях, самолечение может быть приравнено к самоубийству. Его препараты способен назначить только фитотерапевт высокой квалификации.

Продолжение следует