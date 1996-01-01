Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Володушка - бальзам для печени
Начало в "ДЛ" №№ 3-9, 11-16, 18, 20.
Володушка золотистая
В народной медицине находят применение не менее десятка видов володушек - многожильчатая, козельцелистная, длиннолистная, круглолистная и другие, но золотистая, как показывает практика, эффективней всех. Она теперь признана и научной медициной как ценное лекарственное растение при лечении всех заболеваний печени: холециститов, холангитов, ангиохолитов, гепатитов, цирроза печени. Недавно доказано, что обладает противоопухолевым действием (правда, эксперименты пока ставились на животных).
Экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что володушка золотистая усиливает секреторную деятельность поджелудочной железы и печени. Она увеличивает количество выделяемой желчи, изменяет её химический состав, увеличивая количество пигментов, кислот и холестерина.
Наиболее активно действуют цветки и листья.
В народе используется шире. Ею лечат желудочно-кишечные болезни, лихорадящие инфекции, головную боль, а отвар корней употребляют при малярии.
Мигрень. Отвар готовить из расчёта 2 чайные ложки травы или корней на 1 стакан воды, кипятить на слабом огне, пока не упарится наполовину. После остывания процедить. Принимать по половине стакана 3 раза в день обязательно за 15-30 минут до еды.
Гепатит, холецистит. 3 чайные ложки травы залить 1 стаканом кипятка, настоять 4 часа. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день обязательно до еды. (Володушку надо пить до еды, потому что сразу начинается активное выделение желчи, панкреатического и желудочного сока.) Курс лечения 3-4 недели.
Гипертония (стойкая), грипп, инфекционные заболевания, невралгия, нервные болезни. 50 г сухой травы залить 0,5 л водки, настоять 10 дней. Принимать по 25-30 капель 3 раза в день до еды.
Импотенция (как стимулирующее). 1 столовую ложку травы заварить в стакане кипятка, настоять 2 часа. Принимать по полстакана 3 раза в день до еды в течение 15-20 дней. На такое же время сделать перерыв и при необходимости повторить.
Володушка противопоказана при желчно-каменной болезни (с интенсивным выделением желчи может погнать камни, превосходящие по диаметру желчные протоки, и заткнуть их).
Препараты володушки нельзя принимать при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с пониженной кислотностью.
Волчеягодник обыкновенный, волчник
Сильно ядовит. Особенно ядовита кора. Народ дал ему прозвище "волчье лыко". Шести ягод достаточно, чтобы убить волка. Да и человек, съев несколько ягод, почувствует во рту жжение, страшную жажду, тело начнёт сводить судорогами. Нередко наступает смерть. У Авиценны читаем: "Очень вредно для печени. Смертельны для человека два дирхама. Оно убивает, вызывая тоску, рвоту и понос... " Так что к этому растению нельзя относиться запанибратски.
"А польза от волчника исходит великая, - пишет в своей книге "Растения - твои друзья и недруги" Рим Ахметов. - При каких только болезнях не приходит он на помощь: тут и тромбозы, тромбофлебиты, параличи, невралгии, ревматизм, подагра; и грибковые поражения кожи, зудящие дерматозы, конъюнктивиты, зубная боль, ангина; и желудочно-кишечные заболевания, колиты, асцит; и ещё такие грозные болезни, как злокачественные опухоли горла, пищевода, желудка, рак матки, лейкемия".
Рак желудка, кишечника. Один грамм, самое большее два грамма измельчённых плодов настоять 10-12 часов в стакане дистиллированной воды. Принимать по 5-7 капель 3-4 раза в день в рюмке воды после еды.
Паралич мышц языка. Настойку коры некоторое время подержать во рту и выплюнуть. Настойка готовится из 2 г коры на 1 стакан водки. Настаивать 5-7 дней.
Неврит тройничного нерва. Помогает отвар коры: 2 г коры залить 200 мл горячей воды, кипятить на слабом огне 20 минут, процедить ещё в горячем виде, отжать. Долить кипячёной воды до исходного объёма. Принимать по 5 капель 3 раза в день после еды. Курс лечения 5 дней.
Лейкемия. Принять 1 сушёную ягоду в день (проглотить). Ягоды обладают высокой антилейкемической активностью. Указана доза для взрослого человека. Детям не давать.
Правда, и противопоказаний имеется немало. Нельзя пользоваться препаратами волчника при любых кровотечениях, так как они, в особенности ягоды, уменьшают свёртываемость крови. Даже в микродозах они раздражают паренхиму почек и исключаются при пиелитах, пиелонефритах, гломерулонефрите. Волчник не рекомендуется при сердечной недостаточности, тахикардии, аритмии. Даже наружные втирания недопустимы при беременности.
Несмотря на растущую в последние годы популярность волчеягодника, особенно при онкологических заболеваниях, самолечение может быть приравнено к самоубийству. Его препараты способен назначить только фитотерапевт высокой квалификации.
Продолжение следует
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров