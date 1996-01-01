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Чем больше аптека, тем ниже цены
- Зависит ли цена препарата от того, в какой аптеке он продается?
Отвечает Андрей КАЛИНИН, председатель фармкомитета департамента здравоохранения администрации Приморского края:
- В государственных и коммерческих аптеках цены отличаются незначительно. Во-первых, верхняя планка на жизненно важные препараты установлена постановлением губернатора. Нормативный документ определяет, что торговое наложение на жизненно-важные лекарственные препараты не может быть выше определенной суммы.
Рынок коммерческой фармакологии достаточно стабильный, сейчас наметилась тенденция к централизации коммерческих аптек: мелкие аптеки объединяются в сети, поскольку централизуется закупка лекарственных препаратов. Основная рентабельность формируется не от повышения цены препаратов при продаже, а при уменьшении цены закупки. Чем больше партия, тем меньше цена при закупке и соответственно ниже цена препарата в аптеке. Поэтому аптечные сети имеют больше шансов для выживания в этом жесткой конкурирующей среде. Разброс цен на одни и те же лекарства зависит от мощности аптеки. Чем мощнее аптека, тем ниже цены.
Льготные аптеки во Владивостоке
Приморская краевая аптека, ул. Невельского, 13, тел.: 63-83-10, 63-25-29, 63-15-85.
Приморская краевая аптека (ОСП №16), Океанский пр-т, 29/31, тел. 21-54-59.
Аптека № 128, пр-т 100-летия Владивостока, 74, тел. 33-70-47, 36-79-36.
Аптека №14, ул. Успенского, 29, тел. 38-88-06.
Аптека №145, ул. Гамарника,17, тел. 36-43-25.
Аптека №33 - Центральная, ул. Адмирала Фокина, 27, тел. 26-14-76.
Аптека №79, п.Трудовое, ул. Лермонтова, 64, тел. 38-07-05.
Аптека № 91, ул. Русская, 64, тел. 32-49-16.
Восточная аптечная сеть, ул. Зои Космодемьянской, 5, тел. 53-25-84.
Фармика ("Аптека 134"), ул. Нахимова, 2, тел. 36-24-01.
Кенан, ул. Русская, 72-а, тел. 24-27-88
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