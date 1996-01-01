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"Дальневосточный лечебник" стал лауреатом Международного конкурса
Подведены итоги Международного конкурса "Журналисты победят гипертонию!" на лучший журналистский материал, посвященный борьбе с гипертонией и лишним весом. Среди лучших оказалась серия публикаций газеты "Дальневосточный лечебник" ИК "Золотой Рог".
Союз журналистов России, Всероссийское научное общество кардиологов (ВНОК), Общественный фонд "Артериальная гипертония" и российско-японская компания "Эй энд ДИ РУС" поставили целью разъяснить широким слоям населения, как избежать "болезни века" и связанных с ней осложнений. Ведь пропаганда здорового образа жизни стала важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Здоровье".
В конкурсе принимали участие журналисты и СМИ России, ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому диплом лауреата - первая награда, полученная быстро набирающей популярность газетой "Дальневосточный лечебник". Наша газета начала выходить в новом формате с этого года и вскоре получила признание не только у почитателей народной медицины. Высокий уровень и профессионализм наших публикаций отметили и светила приморской медицины.
"Дальневосточный лечебник" по праву становится газетой для всей семьи. В ней есть что почитать и мужчинам, и женщинам, и молодым мамам, и обремененным недугами старикам. На ее страницах - консультации ведущих специалистов края по профилактике и лечению заболеваний, новости мировой медицины, советы психологов, диетологов, косметологов, инструкторов по лечебной гимнастике и т.д. Сегодня "ДВ лечебник" читают не только владивостокцы, но и жители Дальнего Востока и других регионов страны. Подписка на газету с 2007 года шагнула далеко за пределы края.
Популярность газеты растет, а потому спешите к газетным киоскам в первые дни после выхода - первый и третий четверг каждого месяца. А надежнее - газета в вашем почтовом ящике. А потому, дорогие читатели, оформите подписку на I полугодие 2008 года. Еще есть время.
Материалы газеты стали настолько востребованы, что редакция "ДВ Лечебника" решила обобщить лучшее в ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЗДОРОВЬЯ. Итак, в конце декабря "Дальневосточный лечебник" выйдет из печати уже книгой.
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