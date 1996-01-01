Супернагрузки

Если вам кажется, что тренировки не приносят желаемого результата, попробуйте новую систему суперподходов. Она поможет преодолеть наметившийся застой.

1. Лягте на пол. Медленно поднимите ноги вверх под прямым углом. Плавно опустите. Выполните 10-12 повторов и тут же, без отдыха, встаньте на ноги и сделайте повороты туловищем, держась пальцами рук за плечи. 20-25 подходов. 2 минуты отдых - и все сначала.

2. Обопритесь о стену вытянутыми руками, медленно выполните 10 отжиманий и, не отдыхая, 10 плавных наклонов вперед, стараясь коснуться пальцами пола. Теперь можете 2 минуты отдохнуть и повторите упражнения.