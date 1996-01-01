Как поставить хама на место

Сталкиваясь с хамством, нормальный человек испытывает негативный стресс. А поскольку желающие поскандалить встречаются довольно часто, то есть смысл научиться правильно вести себя с ними. При помощи несложных приемов можно быстро поставить хама на место.

Итак, для защиты от хамства психологи советуют:

1. Не вступайте с грубым и наглым человеком в дискуссию. Ваши самые замечательные и логичные аргументы пропадут в пучине, поскольку в "Я" собеседника отсутствуют как раз те "рецепторы", на которые вы собираетесь воздействовать. Лучше всего вообще прекратить разговор.

2. Не опускайтесь до уровня хама. Тем самым вы заставляете себя окунуться в его естественную среду обитания, где вы - чужак, а он - хозяин. Ничего хорошего для вас не получится.

3. Начинать и заканчивать разговор нужно совершенно спокойно, невозмутимо и подчеркнуто вежливо. Не допускайте неуважительных эпитетов и презрительных интонаций. Во-первых, это оградит вас от возможного физического нападения. Во-вторых, оставаясь на моральной и психологической высоте, вы заставите хама ощутить неуверенность в себе.

4. Иногда можно перевести проблему в юмористическое русло. В ответ на очередное оскорбление попробуйте сказать фразу типа: "Выкини свои мозги на помойку, они тебе все равно не помогают", "Я не буду с тобой соревноваться в остроумии, потому что не бью безоружных", "Ты от себя сам не устаешь?"

5. Если вас задевают специально, то в некоторых случаях стоит показать человеку, как он вам неприятен. Например: "Ты думаешь обо мне плохо? Так держи это при себе, как держусь я при твоем виде. Я же никогда не говорил тебе, что у тебя плохие зубы, грязные волосы и больная кожа".

6. Если ничего не помогает, иной раз не вредно устроить скандал, высказав собеседнику все, что вы о нем думаете. Одно условие! Необходимо сохранять внешнее приличие, не выказывать злости и следить за лексикой.

7. Метод Сократа. Желая уничтожить неприятного собеседника, Сократ выстраивал свои вопросы к нему так, что на них можно было ответить только "да" или "нет". Сложная логическая цепь заставляла оппонента не только принимать точку зрения философа, но и признаваться в собственной примитивности.