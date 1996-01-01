www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 57.92 р.
EUR: 75.37 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Как поставить хама на место

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сталкиваясь с хамством, нормальный человек испытывает негативный стресс. А поскольку желающие поскандалить встречаются довольно часто, то есть смысл научиться правильно вести себя с ними. При помощи несложных приемов можно быстро поставить хама на место.

Итак, для защиты от хамства психологи советуют:

1. Не вступайте с грубым и наглым человеком в дискуссию. Ваши самые замечательные и логичные аргументы пропадут в пучине, поскольку в "Я" собеседника отсутствуют как раз те "рецепторы", на которые вы собираетесь воздействовать. Лучше всего вообще прекратить разговор.

2. Не опускайтесь до уровня хама. Тем самым вы заставляете себя окунуться в его естественную среду обитания, где вы - чужак, а он - хозяин. Ничего хорошего для вас не получится.

3. Начинать и заканчивать разговор нужно совершенно спокойно, невозмутимо и подчеркнуто вежливо. Не допускайте неуважительных эпитетов и презрительных интонаций. Во-первых, это оградит вас от возможного физического нападения. Во-вторых, оставаясь на моральной и психологической высоте, вы заставите хама ощутить неуверенность в себе.

4. Иногда можно перевести проблему в юмористическое русло. В ответ на очередное оскорбление попробуйте сказать фразу типа: "Выкини свои мозги на помойку, они тебе все равно не помогают", "Я не буду с тобой соревноваться в остроумии, потому что не бью безоружных", "Ты от себя сам не устаешь?"

5. Если вас задевают специально, то в некоторых случаях стоит показать человеку, как он вам неприятен. Например: "Ты думаешь обо мне плохо? Так держи это при себе, как держусь я при твоем виде. Я же никогда не говорил тебе, что у тебя плохие зубы, грязные волосы и больная кожа".

6. Если ничего не помогает, иной раз не вредно устроить скандал, высказав собеседнику все, что вы о нем думаете. Одно условие! Необходимо сохранять внешнее приличие, не выказывать злости и следить за лексикой.

7. Метод Сократа. Желая уничтожить неприятного собеседника, Сократ выстраивал свои вопросы к нему так, что на них можно было ответить только "да" или "нет". Сложная логическая цепь заставляла оппонента не только принимать точку зрения философа, но и признаваться в собственной примитивности.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru