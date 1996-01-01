Как производители лекарств охотятся на здоровых людей

Гиппократ почти 2500 лет назад советовал: "Для больного чем меньше лекарств, тем лучше". Но фармацевтические компании сегодня считают иначе. Они так бурно развиваются, что возник вопрос: а кто будет все эти лекарства покупать? И "таблеточники" покупателей нашли.

Всеми правдами и неправдами они стали убеждать практически здоровых людей с легкими возрастными нарушениями в том, что лечиться им не просто пора, а категорически необходимо.

Еще 30 лет назад директор фармкомпании Merck Генри Гэдсден накануне ухода на пенсию очень огорчался по поводу того, что может продавать лекарства только больным, и мечтал о рынке, на котором бы "все" были клиентами его компании.

Механизмы, к которым прибегают компании, и масштабы их деятельности ошеломляют. "Монополизирована вся медицина, от клинических исследований препаратов до научных журналов, медицинских конгрессов, просветительских кампаний и прямой и скрытой рекламы", - утверждает Никола Магрини, директор Ceveas, Центра оценки эффективности медицинской помощи (Италия).

Маркетинговые стратегии фармацевтической промышленности эффективны, а методы "создания" новых заболеваний - от холестерина до гипертензии, от депрессии до женской половой дисфункции - отработаны. Благодаря некоторым достаточно спорным исследованиям, выявлялись проблемы, острота которых сильно преувеличивалась.

Несколько лет назад начали повторять, что треть населения страдает от психических заболеваний, депрессии и т.д. Как рождаются такие цифры? В различных странах проводятся исследования, заказанные и профинансированные фармацевтической промышленностью.

Вот типичный вопрос: "Приходилось ли вам испытывать грусть и апатию в течение более двух недель в этом году?" И этот вопрос используется как один из диагностических критериев. Положительный ответ фиксируется в разделе "депрессия", и в конечном счете таких людей оказывается целая армия.

Но могут применяться и другие трюки. Например, занижаются пороги нормального уровня определенных параметров: холестерина, артериального давления, гликемии - и автоматически число больных удваивается или утраивается.

Проводя заказные исследования и опросы, фармацевтические компании получают запланированные результаты. Имеется много путей достижения цели. "Для научных конгрессов, - поясняет Марко Боббио, кардиолог клиники Molinette в Турине, - фармакологические компании подбирают темы и платных выступающих. Медики принимают участие в таких симпозиумах и думают, что получают научную информацию, подготовленную специалистами. На деле же эта информация обусловлена экономическими интересами".

Журналист-медик Йорг Блеч в недавнем исследовании "Изобретатели болезней" писал: "Чтобы постоянно поддерживать свой рост, индустрия здоровья должна всё чаще прописывать лекарства здоровым людям". А как это происходит у нас?

"Экономические условия, в которых на сегодняшний день оказались отечественные врачи, заставляют их придумывать и лечить "несуществующие" заболевания, - считает зав. кафедрой гематологии и гериатрии, зав. отделом стандартизации в здравоохранении ММА им. Сеченова профессор Павел Воробьев.

Механизм простой: здоровому человеку внушают либо через рекламу, либо при обследовании, что у него есть какая-то патология, которой, на самом деле нет. Яркий пример - целлюлит. Называется как заболевание ("ит" - это воспаление), но воспаления-то нет. Есть только избыток подкожного жира. И человек начинает лечиться мазями, кремами, таблетками для похудения, а то и идёт на липосакцию - настоящую опасную операцию по откачке жировых отложений. Не липосакцию надо делать, а кушать меньше или смириться с тем, что у тебя такой обмен веществ. Бороться с этим бесперспективно.

Ещё одна, якобы, "болезнь" - остеохондроз. На самом деле, остеохондроз - это возрастные изменения в позвоночнике, которые есть у всех людей после 50 лет. Другое дело, если у человека грыжа межпозвонкового диска или радикулит, но лечить возрастную норму - это дикость.

Похожая ситуация и с остеопорозом. Да, есть такая болезнь, но встречается она куда реже, чем принято думать. А сегодня вам готовы объявить этот диагноз даже при незначительном снижении плотности костной ткани, что происходит у всех людей после 60 лет. В большинстве случаев такое снижение не причиняет физических страданий, это такие же возрастные изменения, что и морщины.

Пользуясь тем, что народ знает о существовании микробов, ему с экранов телевизоров начинают предлагать антибактериальное мыло и иные средства, чтобы стать стерильным. Но мы живем в мире микробов и каждый день сталкиваемся с самыми разными возбудителями: их полно у нас во рту, на руках, в кишечнике. Если убрать эту микрофлору, то болезнетворные микроорганизмы размножатся в несметном количестве, появятся грибы, вирусы, и кончится всё печально.

Вторая сторона проблемы: любую болезнь можно увязать с любым возбудителем. Есть анекдот: "Инфаркт - от огурцов, так как болеют инфарктом все те, кто ел огурцы". Почему? Потому что все больные инфарктом когда-нибудь ели огурцы. То же самое с инфекциями.

Хламидии, кишечная палочка есть почти у всех. Хламидиоз диагностируют и лечат на каждом шагу. Известны случаи сговора врачей с лаборантами, чтобы те и в анализах "находили" всё, что нужно. Это заставляет здоровых людей тратить немалые деньги на лечение, а после - на повторную диагностику.

Назовите хоть одну бабушку с диагнозом хламидиоз. Их нет, потому что у бабушки нет денег на лечение, значит, и хламидии у неё никто не ищет. Должно быть четкое доказательство: такой-то возбудитель вызывает такую-то клиническую картину и ничего другого".

Выход для нас в осторожном отношении к внезапным прозрениям лечащих докторов, а для медицины - в изменении системы оплаты труда врача и ужесточении независимого контроля за проводимым лечением. Помочь этому могут утверждение чётких стандартов диагностики и лечения различных заболеваний и контроль за их применением.