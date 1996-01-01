Проверка слуха

Несколько тестов для проверки вашего слуха.

1. Вам хочется, чтобы с вами говорили медленнее, т. к. вам трудно понять содержание разговора.

2. Вы часто просите собеседника говорить громче и часто переспрашиваете.

3. Вам трудно разговаривать по телефону.

4. Ваши близкие жалуются, что вы слишком громко включаете радио и телевизор.

5. На работе, в театре, в гостях вы напрягаете свой слух, но при этом пропускаете слова, а иногда не улавливаете смысла целых фраз.

6. Перестаете слышать ранее знакомые звуки: шорох листвы, "урчание" холодильника, шум воды, тихий разговор окружающих.

7. Стали плохо слышать дверной звонок и трель телефона.

8. Если рядом повышен шумовой фон (на улице, в автомобиле), совсем не различаете слова.

Если хоть по одному пункту вы дали утвердительный ответ, то необходимо провести измерение остроты слуха (аудиометрию). Можно обратиться к врачам по болезням уха, горла, носа (оториноларингологам), специалистам по болезням уха (отологам), но лучше всего обратиться к сурдологу. Заметить потерю слуха у себя, одного из родных и знакомых - первый шаг к улучшению ситуации. Важно знать, что первыми исчезают звуки высоких частот, например, женские и детские голоса, пение птиц. Можно и нужно "поймать" процесс в самом начале.