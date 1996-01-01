Как спастись от глухоты

Рев двигателей, грохот колес, завывания автосигнализации... За последние десятилетия уровень шума в городах вырос в несколько раз. К чересчур громким звукам можно привыкнуть, научившись не обращать на них внимания, но без последствий для здоровья это не останется. Нарушения слуха часто развиваются медленно и незаметно - возможности организма к адаптации маскируют болезнь. А статистика свидетельствует, что проблемы со слухом есть у каждого пятого городского жителя.

Попасть в "страну глухих" очень просто, иногда достаточно травмы, а иногда приема антибиотика, который относится к группе ототоксических, т.е. повреждающих слуховые нервы. Если слух потерян полностью, то тут уж ничего не поделаешь, но если функции утрачены частично, можно и нужно побороться с глухотой.

Снижение слуха в подавляющем большинстве случаев может быть восстановлено оперативным путем и, в случае необходимости, компенсировано с помощью слухового аппарата.

Кое-что из анатомии

- Человеческое ухо воспринимает шум, измеряемый в децибелах, - рассказывает главный врач Приморского краевого центра реабилитации слуха, главный сурдолог края Владимир ШУВАЕВ. - При шепоте (20 дБ) и обычном разговоре (50-55 дБ) ухо не получает вредного воздействия. А вот при крике слух начинает страдать. Звук силою в 90 дБ вызывает дискомфорт и боль в ухе. А шумовой удар в 150 дБ может привести к смерти. При этом короткий громкий звук, как правило, проходит для слуха без вредных последствий. Ухо старается компенсировать силу звука. А вот длительное воздействие громкого звука приводит к дегенеративным процессам в структуре внутреннего уха.

Для того чтобы понять, почему это происходит, необходимо вспомнить кое-что из анатомии. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Главные функциональные части - среднее и внутреннее ухо - находятся внутри черепа. Звуковые волны, проникая в ухо, с помощью барабанной перепонки превращаются в колебания и передаются на улитку, находящуюся во внутреннем ухе. Здесь колебания трансформируются в электрические нервные импульсы, которые затем воспринимаются головным мозгом. Так вот, в среднем ухе есть механизмы, препятствующие проникновению сильных звуков во внутреннее ухо. Это осуществляется благодаря цепи слуховых косточек и двум мышцам - стременной и напрягающей барабанную перепонку. При воздействии низких звуков, а также высокочастотных громких эти мышцы сокращаются. А если звуковая волна сильная и долгая, среднему уху справиться с ней непросто. При долгом воздействии интенсивных звуков наступает утомление мышц, и они перестают выполнять столь необходимую функцию. Звуковая волна, не преобразованная в среднем ухе, буквально "вламывается" во внутреннее ухо. В результате такого "штурма" могут погибнуть нервные волосковые клетки улитки, как раз и передающие импульсы в головной мозг. В ушах может появиться шум, снизиться слух на высокие частоты. А нередко появляется тугоухость и на более низкие частоты.

На пути к потере слуха

Снижение слуха на медицинском языке называется тугоухостью. Причин тугоухости достаточно много. Вот лишь некоторые из них.

Генетические отклонения, наследственная тугоухость, врожденные дефекты.

Возрастное снижение слуха, обусловленное естественным старением организма.

Воспалительные заболевания среднего уха, особенно в раннем возрасте. Чаще всего на качестве слуха отражаются частые отиты, особенно гнойные или катаральные, а также проблемы с аденоидами.

Заболевания, затрагивающие сосудистую систему. Атеросклероз, остеохондроз, гипертония, болезнь Меньера, менингит, инсульт и другие недуги приводят к изменению тонуса сосудов и, увы, способны спровоцировать снижение слуха.

Инфекционные вирусные заболевания, самым страшным из которых является грипп. Переболев гриппом, человек может внезапно оглохнуть на фоне практически полного здоровья. Проснулся утром - а мир без звуков. Вот поэтому обязательно надо делать прививки от гриппа. Другое очень тяжелое вирусное заболевание - энцефалит. Даже если человек выживет, то с вероятностью 70-90% будет глухим. И никакой слуховой аппарат ему уже не поможет.

Лечение ототоксическими препаратами. К ним относится ряд антибиотиков (стрептомицин, биомицин, гентомицин, канамицин, мономицин), противовоспалительные нестероидные препараты, салицилаты (аспирин, парацетамол, панадол) и мочегонные средства. Все они негативно влияют на слух.

Сложная беременность и неблагополучные роды. Нарушения слуха встречаются у детишек, родившихся ранее 32-й недели беременности и весивших при рождении менее 1,5 кг (их доращивают в специальных кюветах, где они подвергаются воздействию шумов насоса, нагнетающего в кювету кислород); перенесших черепно-мозговую травму или асфиксию; тех, чьи мамы переболели во время беременности краснухой, герпесом, другими инфекционными заболеваниями.

Пребывание в шумной обстановке. На сегодняшний день это одна из основных причин снижения слуха.

"Отключить" слух невозможно в принципе. Он всегда начеку - и тем отличается от зрения, которое хотя бы во сне отдыхает. У органа слуха (по-научному он называется "слуховой анализатор") есть резервные механизмы, которые помогают не истощаться. Скажем, приходя домой, вы сначала слышите шум холодильника, а потом перестаете его замечать. Как и тиканье часов. Центральная нервная система отфильтровывает эти звуки как неинформативные, бесполезные. То же самое касается шума от проезжающих за окном автомобилей, трамваев и поездов. Мы привыкаем не слышать их. Но резервные механизмы изнашиваются. На определенном этапе изменения в органе слуха могут стать необратимыми.

Жизнь вблизи аэродрома, автомагистрали, работа в шумных цехах, посещение дискотек (где уровень шума достигает 120 дБ - как у двигателя самолета!), а также регулярное прослушивание музыки через наушники со временем приводят к необратимым нарушениям в структуре внутреннего уха. Так что музыкальные пристрастия молодежи не так уж безобидны. Сегодня каждый десятый молодой человек имеет слух ниже нормы. Кстати, опасное заблуждение, что большие круглые наушники якобы полезнее маленьких - тех, что вставляются прямо в ухо. Даже самые навороченные наушники не смогут уберечь ухо от вредного количества децибелов.

Следует упомянуть и о петардах, которые сегодня запускают все, кому не лень. Собаки от их грохота глохнут и сходят с ума. В Китае у одного из фермеров погибли две тысячи цыплят после того, как подростки начали пускать фейерверки, празднуя китайский Новый год. Вот так же этот грохот действует и на человека. Причем от пиротехники могут пострадать не только её "пользователи", но и те, кто, на свою беду, просто проходил мимо. У тех и других велика вероятность получить тугоухость. В последние годы к нам довольно часто обращаются с серьезными акустическими травмами, вызванными взрывом петард.

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Каковы первые признаки, что у человека не все в порядке со слухом?

Среди говора множества людей человеку вдруг становится трудно выделить отдельные голоса. Все смеются чьей-то шутке, а он не может понять, что вызвало смех. Потом "исчезают" звуки высоких частот, женские и детские голоса, пение птиц. Человек плохо воспринимает начало или конец фразы, постоянно переспрашивает, говорит чересчур громко, включает телевизор на повышенную громкость, действуя окружающим на нервы. Все это может быть первыми признаками того, что со слухом не все в порядке.

Родителей должно насторожить, если, начав говорить, ребенок долгое время неправильно произносит слова. В этом случае его надо показать не только логопеду, но и сурдологу. Возможно, что неправильное произношение связано с тем, что он плохо слышит и неверно трансформирует услышанные слова.

Шум в ушах

Сегодня одной из "болезней цивилизации" является субъективный шум в ушах - тиннитус (от латинского tinnio - звонить), на который жалуется в среднем 17% населения. Он встречается при разных болезнях и патологиях, и причины его однозначно назвать нельзя. Тем не менее ясно, что они кроются в центральных отделах слухового анализатора - в корковых и подкорковых структурах. И что у человека, живущего в большом городе, испытывающего постоянный стресс, этот симптом встречается чаще.

Тиннитус - это нечто навязчивое, похожее на слуховую галлюцинацию. Кому-то мерещится гул проводов, кому-то - пение цикад, а кто-то слышит движение собственной крови по сосудам. Тиннитус чаще встречается у людей, ведущих напряженный образ жизни, причем для некоторых субъективные шумы бывают настолько мучительны, что порой приводят к суициду.

Можно ли с шумом в ушах как-то бороться?

По словам Владимира Шуваева, здесь можно посоветовать релаксацию, уделяя ей по 15 минут в день. Ставим запись природных шумов (морские волны, пение птиц, шелест листвы - таких кассет сейчас много), делаем дыхательную гимнастику... А еще с шумом в ушах можно бороться с помощью специальных устройств - шумопогасителей. Это генераторы, которые вырабатывают собственный шум, ослабляющий субъективный шум в ушах. И человек постепенно от субъективного шума в ушах отвыкает.