Зададим язве перцу

Начало в "ДЛ" №№ 3-9, 11-16, 18

Вереск обыкновенный

Отвар цветущих веток вереска обыкновенного считается хорошим средством при ревматизме, подагре. Настой травы принимают при воспалении почечных лоханок и мочевого пузыря, почечно-каменной болезни, как успокаивающее средство при нервном возбуждении, испуге. Спиртовую настойку пьют при туберкулёзе лёгких. Отваренную траву прикладывают к ушибам, переломам.

Вереск имеет противопоказания только при некоторых заболеваниях желудка с низкой кислотностью, при склонности к запорам. Индивидуальная непереносимость иногда наблюдается при упадке сил с заторможенной реакцией и сонливостью.

Вероника лекарственная

Трава вероники в виде настоев и отваров популярна в народной медицине при потере памяти, головокружении, при заболеваниях, вызванных поднятием тяжести. Лечат вероникой болезни печени, почек, селезёнки, мочевого пузыря, язву желудка. Находит она применение и при гинекологических заболеваниях, климаксе. Хорошо помогает вероника при заболеваниях дыхательных путей: простуде, кашле, бронхите, бронхиальной астме, ларингитах, трахеитах, туберкулёзе лёгких.

Используют также другие виды вероники: дубравная, широколистная, длиннолистная, седая, имеющие сходное действие.

Рак желудка. 2 чайные ложки сушёной травы залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа. Принимать по половине стакана 4 раза в день через час после еды.

Полиартрит, подагра. Эффективен сок вероники по 2 столовые ложки 2-3 раза в день натощак. Лечение летнее, с конца мая по август, но даже этих 2-3 месяцев бывает достаточно для интенсивного лечения, а закрепить достигнутые успехи можно в зимний период другими дополнительными средствами.

Пиелонефрит хронический. На одну порцию смешать 2 чайные ложки сока свежей травы с 2 чайными ложками козьего молока. Принимать 2 раза в день перед едой.

Воспаление придатков. Приготовить такой сбор: по 5 частей травы вероники, чернобыльника и ромашки аптечной, жёлтого донника - 1 часть. Перемешать. 5 ст. ложек сбора залить 1 л кипятка, настоять полчаса. За это время сделать очистительную клизму. Поллитра отвара выпить на ночь в горячем виде. 300 мл использовать для спринцевания, а 150 мл ввести в задний проход и лечь на бок. Через несколько дней можно вести нормальную половую жизнь, но, чтобы полностью вылечиться, придётся делать эти процедуры 2-3 раза в неделю в течение 2 месяцев.

Грибковые поражения кожи. Из свежей травы отжать 1 стакан сока, смешать с 1 стаканом спирта, настоять 10 дней. Смазывать поражённые места. Средство эффективное.

Зуд половых органов у пожилых женщин (особенно страдающих сахарным диабетом и гинекологическими заболеваниями). 2 чайные ложки сухой травы залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа. Пить по одной трети - половине стакана 4 раза в день после еды. Настой избавляет от нестерпимого зуда, улучшает аппетит и пищеварение.

Нейродермит, экзема, почесуха, кожный зуд, пиодермит. Настоем из одной столовой ложки травы на стакан кипятка, дать настояться 2 часа - делать ежедневные обмывания или примочки несколько раз в день. В настое купают детей при кожных заболеваниях.

Водяной перец

Водяной перец (горец перечный) содержит танин, кислоты яблочную, муравьиную, хлорогеновую, паракумаровую, валериановую, эфирное масло, пектин, флавоноиды гиперозид, авикулярин, кверцетин, витамины С и К, Д и Е, каротин, оксалат кальция и много микроэлементов, в том числе марганец, магний, титан, серебро.

Препараты водяного перца повышают свёртываемость крови, тонус матки, суживают сосуды (не повышая при этом артериального давления, вызывают сморщивание геморроидальных узлов).

Назначают препараты водяного перца при варикозных расширениях вен, камнях в почках, дизентерии, кожных заболеваниях, а также при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, для полосканий при ангине и воспалении зева. Наружно траву используют при узловатой форме зоба, для лечения гнойных и гангренозных ран, язвы голени, экземы, для местных ванн при геморрое.

За водяным перцем признаны противоопухолевые свойства.

Применяя водяной перец, надо всегда помнить, что он повышает свёртываемость крови.

Водяной перец противопоказан при беременности и таких заболеваниях почек, как нефрит, гломерулонефрит. Нельзя пользоваться им и при воспалении мочевого пузыря.

Продолжение следует