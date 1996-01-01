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Рыжие - дети солнца

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рыжеволосые люди всегда выделяются из толпы. Но их особенность заключается не только в огненном цвете волос и бледной коже, они наиболее уязвимы для таких болезней, как аллергия, ревматизм или рак.

Ученые установили, что возраст гена, который отвечает за появление медного цвета волос, - от 50 до 100 тысяч лет. А человек, как вид, появился всего 40 тысяч лет назад. Есть лишь одно объяснение тому, как этот ген уцелел до наших дней: он заимствован "человеком разумным" от неандертальцев. Последние были высоки ростом, с широким лицом и скошенным лбом и питались мясом. Так что гены у рыжих не простые, не зря их во все времена считали бестиями и бесстрашными воинами. Но дает ли это им другие преимущества?

О меланине

Оказывается, не всегда. Пожалуй, самое главное отличие брюнетов от рыжеволосых и светловолосых вообще - в различной чувствительности к солнечным лучам. При прочих равных условиях - одном и том же солнце для всех - брюнеты получают приятный шоколадный загар, а золотистые блондины - облупленный нос и кожу цвета недоваренных раков. Но это еще можно как-то пережить. Главная опасность для рыжеволосых - высокий риск развития рака кожи.

Веснушки как индикаторы

Можно сказать, что веснушки - это фокусы сконцентрированного загара или своего рода пигментные щитки, предохраняющие наиболее важные участки организма от световых раздражений. Эти особенно оберегаемые участки располагаются на коже лица, шеи и рук.

Золотистые или рыжеватые веснушки в виде точек и пятен высыпают всегда на бледной коже. Такая экономия - вынужденная световая защита у людей с очень низким запасом меланина.

Рыжие - берегите нервы

Кожа, волосы и нервная система имеют общий источник эмбрионального происхождения. Стало быть, окраска кожи, волос и глаз определенным образом характеризует деятельность нервной системы организма. Известно, что у светловолосых и светлоглазых людей она более ранима. Светлые люди "капризничают" у стоматолога, медленнее привыкают к линзам, поскольку роговица у них в несколько раз чувствительнее, чем у темноглазых. Считается даже, что темноглазым и темноволосым людям следует назначать лекарства в несколько больших дозах, а в отношении светлых людей следует выбирать противоположную тактику.

Болевой порог

Исследователи пришли к выводу, что рыжим необходимо на 20% больше анестетика, чем темноволосым. По мнению одного из руководителей исследования, анестезиолога Эдвина Лима, рыжий цвет волос - это первый отличительный признак человека, который связан с потребностью в обезболивании. Он возлагает "вину" за низкий порог боли у рыжеволосых с низким содержанием у них пигмента меланина, который, как оказалось, играет далеко не последнюю роль в восприятии боли нашим мозгом.

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