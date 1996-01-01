www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Чем болеют богатые

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чаще богатые люди страдают язвенной болезнью, заболеваниями желчевыводящих путей, остеохондрозом и остеоартрозом, гипертонией и ожирением первой степени. Эти данные привел председатель совета директоров Корпорации семейной медицины (КСМ) Игорь АПАРИН.

Интересно, что и в среде богатых вспыхивают эпидемии опасных заболеваний. В 1991-1992 годах был отмечен всплеск чесотки, в 1993-1995 годах - наркомании и огнестрельных ранений, в 1995-1998 годах отмечались частые обращения по поводу сочетанных травм и грибковых заболеваний стоп. В последние годы богатые люди стали больше заниматься спортом и обращаться с травмами менисков коленных суставов.

Среди наиболее востребованных медицинских услуг у состоятельных мужчин первое место занимают стоматология, лечение травм и опорно-двигательного аппарата, обращения по поводу сердечно-сосудистых нарушений. Собственно, и богатые женщины отдают приоритет услугам дантиста, а уж потом косметолога.

Каждый богатый россиянин тратит в год свыше 10 тыс. долларов на медицинские услуги, предоставляемые ему лично и членам его семьи. Однако эта сумма может достигать и 100 тыс. долларов в случае, если пациенту или его близким требуется срочная госпитализация в зарубежную клинику.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru