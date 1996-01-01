Чем болеют богатые

Чаще богатые люди страдают язвенной болезнью, заболеваниями желчевыводящих путей, остеохондрозом и остеоартрозом, гипертонией и ожирением первой степени. Эти данные привел председатель совета директоров Корпорации семейной медицины (КСМ) Игорь АПАРИН.

Интересно, что и в среде богатых вспыхивают эпидемии опасных заболеваний. В 1991-1992 годах был отмечен всплеск чесотки, в 1993-1995 годах - наркомании и огнестрельных ранений, в 1995-1998 годах отмечались частые обращения по поводу сочетанных травм и грибковых заболеваний стоп. В последние годы богатые люди стали больше заниматься спортом и обращаться с травмами менисков коленных суставов.

Среди наиболее востребованных медицинских услуг у состоятельных мужчин первое место занимают стоматология, лечение травм и опорно-двигательного аппарата, обращения по поводу сердечно-сосудистых нарушений. Собственно, и богатые женщины отдают приоритет услугам дантиста, а уж потом косметолога.

Каждый богатый россиянин тратит в год свыше 10 тыс. долларов на медицинские услуги, предоставляемые ему лично и членам его семьи. Однако эта сумма может достигать и 100 тыс. долларов в случае, если пациенту или его близким требуется срочная госпитализация в зарубежную клинику.