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Газовая атака в квартире!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вы можете считать, что, затевая генеральную уборку, защищаете семью от вредных микробов, но если вы при этом неправильно смешиваете чистящие средства, то создаете в доме химически опасную атмосферу. Главный преступник - отбеливатель. Без него не добиться идеальной чистоты, но часть его химического состава - хлор.

Когда домохозяйки смешивают такой отбеливатель с кислотами или продуктами на основе аммиака, они выпускают на свободу хлор в виде очень опасного газа. В ротовой полости и легких эти пары хлора могут соединиться с водой и образовать соляную кислоту, которая способна вызывать серьезные ожоги.

Все домашние чистящие средства проверены на безопасность и, безусловно, хороши, когда используются правильно. Чтобы не навредить себе и другим, никогда не смешивайте чистящие средства из следующих групп.

Хлор. Отбеливатель отбеливателю рознь, встречаются и такие, в которых нет хлора. Внимательно читайте этикетку, чтобы точно знать, с чем имеете дело.

Кислоты. Потенциальную опасность представляют уксус, лимонная кислота, лимонный сок, соляная кислота в составе чистящих средств. Последняя чаще всего содержится в средствах для чистки ванн, раковин, унитазов, духовок, средствах, удаляющих ржавчину и известковый налет.

Аммиак вы обязательно узнаете по характерному запаху. Он чаще всего встречается в средствах для чистки стекол.

Есть еще одна причина, по которой уборка дома все больше переходит в разряд устаревших понятий. По мнению ученых Бристольского университета, земля, которую дети тащат в дом на своей обуви и игрушках, может быть столь же эффективна, как антидепрессант.

Дело в том, что в почве найдены дружественные нам бактерии. Эти микробы поддерживают иммунную систему, которая, в свою очередь, активизирует мозг, чтобы тот инициировал выработку серотонина - гормона счастья.

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