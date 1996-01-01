Родовая компенсация

Жительница Хабаровска получит 300 тыс. руб. компенсации от врачей горбольницы, из-за ошибок которых ее ребенок получил родовые травмы.

Новорожденный с первой минуты жизни был в крайне тяжелом состоянии, с признаками асфиксии, подозрением на пневмонию и нарушением шейных позвонков. Он более двух месяцев находился в реанимационном отделении. Индустриальный районный суд Хабаровска установил, что причина травм - дефекты при оказании медицинской помощи роженице.