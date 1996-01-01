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Не бойтесь "волчьей пасти"
Во Владивосток приехал из Москвы светило отечественной хирургии, хирург высшей категории, заведующий отделением Научно-практического центра (НПЦ) медицинской помощи детям с пороками развития Геннадий ГОНЧАКОВ, чтобы дать мастер-класс молодым хирургам и прооперировать на базе отделения челюстно-лицевой хирургии 2-й клинической больницы приморских ребятишек, родившихся со сложной патологией - "заячьей губой" и "волчьей пастью".
Организовал приезд знаменитого хирурга Ротари-клуб "Владивосток-Центр", это третий этап программы, которую неравнодушные члены клуба начали в 2004 г. За это время собрано достаточно информации, издана и раздается в родильных домах Дальнего Востока брошюра, разъясняющая суть этого явления и алгоритм действия для родителей. Молодой хирург - энтузиаст Алексей РОМАНЧУК в марте-апреле 2007 г. успешно прошел стажировку в НПЦ медицинской помощи детям в рамках программы обмена специалистами для обучения современным технологиям лечения больных с пороками черепно-лицевой области. И вот теперь - приезд самого мэтра. Он прооперировал 3-х детишек.
Дети с таким врожденным пороком наблюдаются от рождения до 18 лет. До года им делают первичные операции (губа-небо), затем в возрасте 9-10 лет костную пластику альвеолярного отростка. Во владивостокской клинической больнице№2 такие операции делают бесплатно, ведь дети, имеющие врожденную патологию, считаются инвалидами и по полису обязательного медицинского страхования им положены бесплатные услуги по лечению и коррекции порока.
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