Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как обеспечить приморцев лекарствами
Население Приморья становится все старше, у каждого появляется все больше хронических заболеваний, которые требуют постоянного поддержания медикаментами. Как решаются вопросы лекарственного обеспечения в крае, какие наблюдаются тенденции в этой сфере, рассказал нашему корреспонденту Андрей КАЛИНИН, председатель фармкомитета департамента здравоохранения администрации Приморского края.
Лекарственное обеспечение можно разбить на три большие группы. Первое, социальное и более интересное населению - льготное лекарственное обеспечение. Второе - это коммерческое, рознично-коммерческий аптечный сектор. И третье - госпитальный сектор, то, что закупается стационарами за деньги бюджета либо Фонда обязательного медицинского страхования.
Льготная очередь
Главное направление лекарственного обеспечения - обеспечение необходимыми льготными лекарственными средствами в соответствии с законом "О государственной социальной помощи №178-ФЗ от 1999 г., которое финансируется из федерального бюджета. Ситуация здесь непростая. В 2005 году, когда система только начала работать, основная цель была насытить аптечные учреждения всеми лекарственными средствами, перечень которых был установлен федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Порядка 2400 торговых наименований государство гарантировало для населения. К этой системе в 2005 г. приступили резко, без подготовки. Все силы были брошены на то, чтобы максимально удовлетворить потребности граждан, и весь год поставки медикаментов шли по нарастающей. К концу 2005 г. система более или менее стабилизировалась, а к 2006 г. столкнулись с ситуацией, что денежных средств, которые государство выделило на реализацию программы, оказалось недостаточно.
Тем не менее в первой половине 2006 г. все равно ставилась задача завезти в край как можно больше медикаментов. К концу года начали осознавать, что все обещанное обеспечить невозможно. В 2007 г. льготное обеспечение уже проходит под лозунгом "Давайте все, но в рамках установленных лимитов". Реальная потребность Приморского края в льготных лекарственных средствах стоит порядка 160 млн руб. в месяц, а государство отпускает 33 млн.
В первую очередь стараются обеспечить те категории населения, которые нуждаются в жизненно необходимых лекарствах. Это люди, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой. Есть немногочисленные категории пациентов, которые оказывают значительное влияние на ситуацию, используя дорогостоящие лекарства (больные с рассеянным склерозом, с пересаженными органами, онко-гематологические и онкологические пациенты).
Проблема усугубляется тем, что государство пока не рассчиталось за долги 2006 г. Если раньше фармацевтические компании под государственное обещание медикаменты давали, то сейчас следующие поставки возможны только после возвращения долгов.
Почему стало меньше "социальных аптек"?
Реальных рычагов у краевого департамента здравоохранения исправить это положе ние немного - они обращаются с ходатайствами в правительство о расширении финансирования, а если это невозможно - предлагают сократить перечень средств для льготных категорий, чтобы не обещать людям лишнего.
На следующий год субъекты федерации предлагают вывести наиболее затратные заболевания в отдельные программы, которые будут финансироваться не через систему ОМС и дополнительного лекарственного обеспечения, а через федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию. По этой схеме агентство проводит конкурсы и поставляет на места уже медикаменты, а не деньги. Такая тактика планируется с 1 января 2008 г. Сейчас лимит на одного человека - 387 руб. 75 коп. в месяц, на следующий год планируется 424 руб.
Механизм распределения лекарственных препаратов для населения нормативно не определен. Аптеки заключили договора через ЗАО "Роста", но "Роста" на территории Приморья не имеет необходимой разветвленной сети, поэтому субподрядчиком является Приморская краевая аптека, ее пункты и филиалы.
В 2005 г для всех участников программы, с учетом федеральных поставщиков и региональных аптек, было установлено вознаграждение - 42%. Потом его уменьшили до 34%. Но это вознаграждение еще не заплатили за 2006 г., и деятельность аптек по работе с льготными категориями населения стала убыточной. Аптеки потихоньку из этой системы выходят.
Что можно сделать в такой ситуации?
Приморскую краевую аптеку обязывают открывать пункты реализации льготных лекарств, то есть расширять сеть. Причем Приморская аптека открывает пункты отпуска на свои деньги, взяв кредит в банке. Тоже работает в убыток. Но другого варианта нет, иначе вся эта система льготного обеспечения лекарствами будет остановлена. Применение административного давления (угрозами и лишением лицензии) приведет к банкротству аптек, а проблемы населения не решит.
Обеспечение льготными лекарственными средствами по социально-значимым заболеваниям входит в компетенцию субъектов федерации и должно финансироваться из краевого бюджета. В Приморье обеспечение этих групп заболеваний осуществляется в рамках краевых программ: "Туберкулез", "Сахарный диабет", "Онкология", "ВИЧ", "Вакцинопрофилактика" - всего 11.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток