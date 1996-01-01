Как обеспечить приморцев лекарствами

Население Приморья становится все старше, у каждого появляется все больше хронических заболеваний, которые требуют постоянного поддержания медикаментами. Как решаются вопросы лекарственного обеспечения в крае, какие наблюдаются тенденции в этой сфере, рассказал нашему корреспонденту Андрей КАЛИНИН, председатель фармкомитета департамента здравоохранения администрации Приморского края.

Лекарственное обеспечение можно разбить на три большие группы. Первое, социальное и более интересное населению - льготное лекарственное обеспечение. Второе - это коммерческое, рознично-коммерческий аптечный сектор. И третье - госпитальный сектор, то, что закупается стационарами за деньги бюджета либо Фонда обязательного медицинского страхования.

Льготная очередь

Главное направление лекарственного обеспечения - обеспечение необходимыми льготными лекарственными средствами в соответствии с законом "О государственной социальной помощи №178-ФЗ от 1999 г., которое финансируется из федерального бюджета. Ситуация здесь непростая. В 2005 году, когда система только начала работать, основная цель была насытить аптечные учреждения всеми лекарственными средствами, перечень которых был установлен федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Порядка 2400 торговых наименований государство гарантировало для населения. К этой системе в 2005 г. приступили резко, без подготовки. Все силы были брошены на то, чтобы максимально удовлетворить потребности граждан, и весь год поставки медикаментов шли по нарастающей. К концу 2005 г. система более или менее стабилизировалась, а к 2006 г. столкнулись с ситуацией, что денежных средств, которые государство выделило на реализацию программы, оказалось недостаточно.

Тем не менее в первой половине 2006 г. все равно ставилась задача завезти в край как можно больше медикаментов. К концу года начали осознавать, что все обещанное обеспечить невозможно. В 2007 г. льготное обеспечение уже проходит под лозунгом "Давайте все, но в рамках установленных лимитов". Реальная потребность Приморского края в льготных лекарственных средствах стоит порядка 160 млн руб. в месяц, а государство отпускает 33 млн.

В первую очередь стараются обеспечить те категории населения, которые нуждаются в жизненно необходимых лекарствах. Это люди, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой. Есть немногочисленные категории пациентов, которые оказывают значительное влияние на ситуацию, используя дорогостоящие лекарства (больные с рассеянным склерозом, с пересаженными органами, онко-гематологические и онкологические пациенты).

Проблема усугубляется тем, что государство пока не рассчиталось за долги 2006 г. Если раньше фармацевтические компании под государственное обещание медикаменты давали, то сейчас следующие поставки возможны только после возвращения долгов.

Почему стало меньше "социальных аптек"?

Реальных рычагов у краевого департамента здравоохранения исправить это положе ние немного - они обращаются с ходатайствами в правительство о расширении финансирования, а если это невозможно - предлагают сократить перечень средств для льготных категорий, чтобы не обещать людям лишнего.

На следующий год субъекты федерации предлагают вывести наиболее затратные заболевания в отдельные программы, которые будут финансироваться не через систему ОМС и дополнительного лекарственного обеспечения, а через федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию. По этой схеме агентство проводит конкурсы и поставляет на места уже медикаменты, а не деньги. Такая тактика планируется с 1 января 2008 г. Сейчас лимит на одного человека - 387 руб. 75 коп. в месяц, на следующий год планируется 424 руб.

Механизм распределения лекарственных препаратов для населения нормативно не определен. Аптеки заключили договора через ЗАО "Роста", но "Роста" на территории Приморья не имеет необходимой разветвленной сети, поэтому субподрядчиком является Приморская краевая аптека, ее пункты и филиалы.

В 2005 г для всех участников программы, с учетом федеральных поставщиков и региональных аптек, было установлено вознаграждение - 42%. Потом его уменьшили до 34%. Но это вознаграждение еще не заплатили за 2006 г., и деятельность аптек по работе с льготными категориями населения стала убыточной. Аптеки потихоньку из этой системы выходят.

Что можно сделать в такой ситуации?

Приморскую краевую аптеку обязывают открывать пункты реализации льготных лекарств, то есть расширять сеть. Причем Приморская аптека открывает пункты отпуска на свои деньги, взяв кредит в банке. Тоже работает в убыток. Но другого варианта нет, иначе вся эта система льготного обеспечения лекарствами будет остановлена. Применение административного давления (угрозами и лишением лицензии) приведет к банкротству аптек, а проблемы населения не решит.

Обеспечение льготными лекарственными средствами по социально-значимым заболеваниям входит в компетенцию субъектов федерации и должно финансироваться из краевого бюджета. В Приморье обеспечение этих групп заболеваний осуществляется в рамках краевых программ: "Туберкулез", "Сахарный диабет", "Онкология", "ВИЧ", "Вакцинопрофилактика" - всего 11.