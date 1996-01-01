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Сколько нужно спать, чтобы жить долго
Согласно утверждению британских исследователей, много спать так же вредно для здоровья, как и недосыпать. Продолжительность сна должна составлять ровно семь часов - не меньше и не больше.
"Если говорить о предупреждении заболеваний, то наши исследования показали, что оптимальная продолжительность регулярного ночного сна, полезная для здоровья, составляет около семи часов", - сообщил Франческо Каппуччо, профессор кардиологии из Университета Уорвик в своем докладе на ежегодной конференции Британского общества изучения сна.
В течение двух периодов по пять лет Каппуччо и группа исследователей из лондонского Университетского колледжа изучали данные о сне и состоянии здоровья свыше 10 тыс. работающих британцев. В итоге ученые пришли к выводу, что хроническое недосыпание может более чем в два раза увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Также обнаружилось, что люди, которые отсыпаются больше восьми часов в сутки, тоже более чем вдвое чаще рискуют умереть от ряда причин. Этот вывод ученые охарактеризовали как "любопытный".
Данные исследования будут опубликованы в медицинском журнале Sleep.
В наше время выспаться всласть - это уже роскошь и редкость.
"В промышленно развитых странах распространились такие тенденции, как меньшая продолжительность сна и учащение расстройств сна", - сообщил Каппуччо. По его словам, мы меньше спим, чтобы уложиться в более напряженный график работы и удовлетворить возросшую тягу к развлечениям. 40 млн. британцев засыпают с трудом. Особенно это характерно для британских подростков. Каждый третий из них страдает синдромом "некачественного сна" - он не спит, а лишь впадает в легкую дрему, нарушаемую постоянным присутствием электронной техники.
По данным Национального фонда сна, базирующегося в Вашингтоне, бессонница донимает и 70 млн. американцев, а две трети жителей этой страны недосыпают. Все эти тягостные проблемы в итоге обошлись стране примерно в 100 млрд долларов в год - таковы убытки от невысокой производительности труда, расходов на лечение и других факторов.
Однако американцы, как представляется, отвечают новому идеалу сна. Тот же фонд сообщает, что американец спит в среднем 6,9 часов в будни и 7,5 часов в выходные. Пока Томас Эдисон не изобрел электрическую лампочку, люди спали по 10 часов в сутки.
В большинстве исследований, касающихся нынешней эпидемии бессонницы и других нарушений сна, подчеркиваются ее негативные последствия для здоровья. А они разнообразны - от неэффективной работы и учебы до ослабления иммунной системы и возрастающего риска заболеть ожирением, диабетом и гипертонией.
Однако исследователь из Университета Миссури в январе выяснил, что недосыпание может быть преимуществом. Наблюдая за более чем 2,5 тыс. пациентами, доктор Дэниэл К. Винсон обнаружил неожиданное обстоятельство: пациенты, которые жалуются на сонливость, реже получают травмы.
"Возможно, человек, который чувствует сонливость, начинает вести себя иначе, - предположил Винсон. - Если я почувствую настоящую усталость, то, возможно, не пойду заниматься спортом или не сяду за руль машины. Если, чувствуя изнеможение, мы меняем образ жизни, то, наверно, потому и риск травматизма снижается", передает Inopressa.
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