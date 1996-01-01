Минерал в стакане

В воде обязательно присутствуют соли в виде анионов и катионов. Перечислим наиболее важные из них.

Кальций. Составляет основу костной ткани, участвует в поддержании ионного равновесия в организме.

При избытке происходит отложение солей в почках и мочевыводящих путях, остановка роста.

При недостатке отмечаются спонтанные сокращения мышечных клеток, судорожные сокращения сердца, нарушаются процессы свертывания крови и нормального образования костей.

Магний. Участвует в энергетическом обмене, формировании костей, утилизации витаминов, регуляции работы нервной ткани.

При избытке магний может вытеснить кальций из костей, что может привести к остеопорозу.

При недостатке возможно развитие синдромов дыхательного паралича и сердечной блокады, раздражение желудочно-кишечного тракта.

Железо. Незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена.

При избытке - заболевания печени, аллергические заболевания.

При недостатке - сердцебиение и одышка, железодефицитная анемия.

Фтор. Здоровье зубов.

Избыток вызывает флюороз, выражающийся в пятнистости зубной эмали.

При недостатке появляется кариес.

Цинк. Предохраняет печень и желчь от воздействия вредных веществ. Предупреждает диабет. Обеспечивает нормальное функционирование органов чувств человека.

При избытке - заболевание почек.

Недостаток характеризуется медленным заживлением ран, выпадением волос, ухудшением памяти, снижением внимания.

Калий. Необходим для поддержания водного и электролитного баланса в клетках и тканях, для передачи нервных импульсов.

Избыток калия обычно оказывает мочегонное действие.

Недостаток вызывает апатию, слабость, спутанность сознания, жажду, а также может являться причиной нарушения сердечной деятельности и затрудненного дыхания.

Натрий. Участвует в перераспределении воды в жидкостных секторах организма, в процессах пищеварения.

При избытке - задержка воды в организме, повышение кровяного давления.

При недостатке - уменьшение содержания воды в крови, избыточное содержание в крови азотсодержащих продуктов белкового обмена, уменьшение объема внеклеточной жидкости.

Хлориды. Пищеварение в желудке начинается с обработки желудочным соком, содержащим хлороводородную кислоту. Источник этой кислоты - хлориды, поступающие с едой и водой.

Избыток приводит к повышенной нагрузке на почки, обводнению тканей организма, увеличению риска повышенного кровяного давления.

Сульфаты. Обеспечивают солевой баланс организма.

При избытке - снижение кислотности желудочного сока, раздражение желудочно-кишечного тракта.

Гидрокарбонаты. Естественные противовесы катионов солей обеспечивают солевой баланс воды. При отсутствии баланса вода окажется заряженной.

При избытке - снижение кислотности желудочного сока.