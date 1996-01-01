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Минерал в стакане
В воде обязательно присутствуют соли в виде анионов и катионов. Перечислим наиболее важные из них.
Кальций. Составляет основу костной ткани, участвует в поддержании ионного равновесия в организме.
При избытке происходит отложение солей в почках и мочевыводящих путях, остановка роста.
При недостатке отмечаются спонтанные сокращения мышечных клеток, судорожные сокращения сердца, нарушаются процессы свертывания крови и нормального образования костей.
Магний. Участвует в энергетическом обмене, формировании костей, утилизации витаминов, регуляции работы нервной ткани.
При избытке магний может вытеснить кальций из костей, что может привести к остеопорозу.
При недостатке возможно развитие синдромов дыхательного паралича и сердечной блокады, раздражение желудочно-кишечного тракта.
Железо. Незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена.
При избытке - заболевания печени, аллергические заболевания.
При недостатке - сердцебиение и одышка, железодефицитная анемия.
Фтор. Здоровье зубов.
Избыток вызывает флюороз, выражающийся в пятнистости зубной эмали.
При недостатке появляется кариес.
Цинк. Предохраняет печень и желчь от воздействия вредных веществ. Предупреждает диабет. Обеспечивает нормальное функционирование органов чувств человека.
При избытке - заболевание почек.
Недостаток характеризуется медленным заживлением ран, выпадением волос, ухудшением памяти, снижением внимания.
Калий. Необходим для поддержания водного и электролитного баланса в клетках и тканях, для передачи нервных импульсов.
Избыток калия обычно оказывает мочегонное действие.
Недостаток вызывает апатию, слабость, спутанность сознания, жажду, а также может являться причиной нарушения сердечной деятельности и затрудненного дыхания.
Натрий. Участвует в перераспределении воды в жидкостных секторах организма, в процессах пищеварения.
При избытке - задержка воды в организме, повышение кровяного давления.
При недостатке - уменьшение содержания воды в крови, избыточное содержание в крови азотсодержащих продуктов белкового обмена, уменьшение объема внеклеточной жидкости.
Хлориды. Пищеварение в желудке начинается с обработки желудочным соком, содержащим хлороводородную кислоту. Источник этой кислоты - хлориды, поступающие с едой и водой.
Избыток приводит к повышенной нагрузке на почки, обводнению тканей организма, увеличению риска повышенного кровяного давления.
Сульфаты. Обеспечивают солевой баланс организма.
При избытке - снижение кислотности желудочного сока, раздражение желудочно-кишечного тракта.
Гидрокарбонаты. Естественные противовесы катионов солей обеспечивают солевой баланс воды. При отсутствии баланса вода окажется заряженной.
При избытке - снижение кислотности желудочного сока.
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