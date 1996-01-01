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Сама себе маммолог

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Даже не имея специального медицинского образования, женщина способна на достаточно ранней стадии самостоятельно распознать развитие мастопатии и различного рода опухолей, считает профессор Владимир НЕВОЖАЙ. Все, что для этого необходимо, - регулярно проводить самодиагностику. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и через некоторое время вы будете без труда справляться с этой процедурой.

Обследовать молочную железу необходимо раз в месяц. Делать это лучше через неделю или дней десять после начала месячных, когда грудь не напряжена и не болезненна на ощупь. Ежемесячные обследования следует продолжать и с наступлением менопаузы.

Удобнее всего проводить эту процедуру перед большим зеркалом в хорошо освещенном помещении.

1. Визуальный осмотр. Заведите руки за голову и внимательно осмотрите молочные железы. Не оставляйте без внимания любые, даже самые незначительные изменения. Наличие покраснений, припухлостей, различных неровностей - это повод для беспокойства.

2. Пальпирование - самая важная часть осмотра. Его можно проделывать стоя или лежа.

Сначала нужно завести за голову левую руку, а пальцами правой прощупывать левую железу. Касаться ее нужно не кончиками пальцев, а плоской частью подушечек. Начинайте с внешнего края, медленно надавливая, прижимая ткань железы к грудной клетке.

Пальпировать железу можно тремя способами: движениями вверх-вниз, вращательными движениями по кругу или двигаясь по условным секторам от периферии к соску (как показано на рисунках)

Какой способ выбрать? Не имеет значения. Важно всегда пользоваться одним и тем же и проводить обследование тщательно и не спеша. В любом случае нужно прощупать всю железу и область выше, до ключицы, и вбок до подмышки, и саму подмышку. Иногда опухоли обнаруживаются именно там. Нужно обращать внимание на всякие уплотнения, увеличенные лимфатические узлы, необычные бугорки под кожей. На ощупь это может быть нечто твердое, размером с орех. Закончив с левой железой, то же проделайте с правой.

Если проводите обследование лежа, то нужно лечь на спину, левую руку положить запястьем на макушку. Левое плечо - на подушке или свернутом в рулон полотенце. В таком положении грудь становится более плоской и легче прощупывается. Способы пальпации те же, что при обследовании стоя: полосами вверх-вниз-вверх, концентрическими кругами или по секторам. Пальпируйте левую железу, перекладываете подушку и уже левой рукой прощупываете правую.

И в заключение проверьте соски на отсутствие выделений. Для этого несколько раз надавите большим и указательным пальцами по краям ареолы. Наличие каких бы то ни было выделений - повод для беспокойства.

С возрастом и особенно после родов грудь женщины, как и все остальное, изменяется. Существует ряд наиболее распространенных изменений, которые совершенно естественны и при отсутствии других симптомов не должны вызывать беспокойства:

изменение цвета соска и ареолы;

увеличение соска и ареолы;

втянутость или вытянутость соска;

обвислость груди;

набухание и болезненность груди перед менструацией.

Пора к врачу, если обнаружены:

припухлости и сильные покраснения;

множественные или одиночные уплотнения;

выделения из сосков (они могут быть белые прозрачные или кровянистые);

болезненные ощущения.

Перечисленные выше симптомы могут носить как постоянный, так и периодический характер, с течением времени ощущения в груди могут меняться, все зависит от количества гормонов, вырабатываемых яичниками. Если вы однажды заметили у себя какой-то из перечисленных симптомов, а потом все опять пришло в норму - не надейся на чудо, самоизлечения не бывает. Срочно идите к маммологу.

При своевременной диагностике можно обойтись без хирургического вмешательства и избежать осложнений.

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