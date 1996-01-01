Дженерики - друзья или враги?

- После того как я попала в больницу с инфарктом, мне назначили восстановительное лечение. В аптеке мне вместо дорого препарата, который стоил 3 600 руб., предложили другой, подешевле, за 1 200 руб., назвав его "дженериком". Что это значит? Не хуже ли качество у более дешевого препарата?

Очень по-разному относятся к дженерикам врачи и пациенты. Одни называют из "вместолекарствами", а другие охотно покупают, потому что стоят они значительно дешевле, чем препараты-оригиналы. Когда у препарата заканчивается патентная защита, то лицензию на его производство покупает любая другая компания и производит дженерики - препараты второй генерации.

Сегодня, чтобы вывести на рынок один препарат, нужно вложить как минимум 1,2 млрд $. Такие значительные суммы тратятся на разработку, внедрение, клинические исследования и доведение до продажи.Рецептуру препарата производственная фармфирма покупает у разработчика вместе с лицензией. Дальше все зависит от добросовестности фирмы-производителя. При производстве дженериков может измениться степень очистки, сырье. Обычно дженерик дешевле.