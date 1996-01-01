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Пятое поколение выбирает
- Доктор назначил мне препарат от расстройства пищеварения и акцентировал: "Это препарат пятого поколения!" Что же это за поколения такие, что в них хорошего, кроме цены?
На ваш вопрос отвечает представитель фирмы Dr. Reddy's:
- Технологии фармакологической промышленности усовершенствуются, и препараты тоже эволюционируют.Первое поколение - это препараты, которые представляют собой фактически одну культуру микроорганизмов. Их классические представители - бифидумбактерин и лактобактерин - мы все хорошо знаем. Следующее, второе поколение, представляет конкурентный препарат. Он содержит культуру, которая сама не живет в кишечнике, но, проходя транзитом, как бы "выметает", вытесняет гнилостные бактерии, очищая кишечник. Типичные представители - это пивные дрожжи и бактисубтил. Третье поколение - это препараты, содержащие более одного вида микроорганизмов, симбиотики, их типичным представителем является линекс. Препараты четвертого поколения содержат один штамм бактерий, а дополнительно к этому вещества, улучшающие рост микрофлоры. Пятое поколение - совмещает свойства третьего и четвертого поколений. Это комплекс, который содержит три штамма микроорганизмов, а также вещества, улучшающие рост микрофлоры, в частности множество витаминов и микроэлементов, которые являются субстратом жизни для микрофлоры так же, как и для нас с вами. Такие препараты не только убивают болезнетворные организмы нескольких видов, но и восстанавливают нашу микрофлору.
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