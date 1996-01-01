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Московские светила учили наших врачей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По негласному закону, чтобы в городе проводили мероприятие масштаба форума АТЭС, площадка должна быть "пристреляна" международными мероприятиями. На этой волне во Владивостоке за оставшиеся до вожделенного события 4 года пройдут, по крайней мере, 26 международных форумов, конгрессов и симпозиумов. Поэтому почти все мероприятия, уже традиционно проводящиеся который год во Владивостоке, сегодня носят гордое имя "международный" и статус не менее конгресса.

Вот и IV Дальневосточный конгресс "Человек и лекарство" был с тем же прилагательным. Но международным он не стал. Если в прошлом году среди докладчиков были врачи из Франции и США, то в этом году ограничились только отечественными представителями. То ли их не пригласили, то ли приглашенные отказались приехать. Зато удивительно много во Владивосток приехало специалистов из Москвы. То ли вся лучшая медицина там, в столице, и нашим врачам срочно нужно ехать учиться, то ли в Приморье наступила "бабье лето" и пора выезжать на острова.

Слушатели пленарного заседания сразу после приветствия вице-губернатора Людмилы ДРОЗДОВОЙ заметно заскучали. Уже на втором докладе почетной гостьи из Москвы полпрезидиума покинуло зал, за ними потянулись наименее дисциплинированные и наиболее занятые врачи. Зато на выставке чудес фармакологии было очень многолюдно, здесь было на что посмотреть. Доктора с интересом знакомились с новыми препаратами и фармотехнологиями, которые привезли нынче московские представители ведущих мировых брендов.

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