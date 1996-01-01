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Насморк: менять платки или лечь на стол хирурга?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Осенью у немалого количества людей перестает дышать нос. Что это? Обыкновенная сезонная простуда или хронический насморк, который обострился с наступлением прохладной и мокрой погоды? Это нужно знать, чтобы правильно выбрать лечение и не довести дело до осложнений в виде гайморита, фронтита или бронхо-легочных заболеваний.

Острый насморк (ринит) обычно проходит за 7-10 дней. Для лечения применяют сосудосуживающие капли. Привыкания за неделю не произойдет, а польза будет. Они позволят носу нормально функционировать и предупредят развитие осложнений.

Единственное условие: капать нужно тогда, когда нос действительно заложен и дыхание затруднено. Капать просто в превентивных целях по 10-15 раз в день нельзя. Если же улучшения состояния за несколько дней не происходит, то стоит подумать, не хронический ли у вас насморк.

Хронический ринит бывает нескольких разновидностей - гипертрофический, атрофический и вазомоторный. Последняя форма подразделяется еще на два вида: аллергический и нейровегетативный.

Развитию хронического ринита могут способствовать частые нелеченные или недолеченные простуды, длительное применение сосудосуживающих капель (от 10 дней и больше), хронические заболевания горла, гипертония, гормональные нарушения.

Об аллергическом рините нужно говорить отдельно. В его лечении принимает участие как аллерголог, так и оториноларинголог. Первый определяет, какой аллерген вызывает заболевание, и работает над его устранением или устранением реакции на него, а второй - проводит снятие острых проявлений в полости носа.

Если вам на холоде дышится легче, чем в теплом помещении, а при употреблении алкоголя носовое дыхание затрудняется, то, скорее всего, это нейровегетативная форма ринита.

То есть сосуды реагируют на любой внешний и внутренний раздражитель, поскольку в основе этого вида насморка лежат сосудисто-нервные расстройства и гормональные сдвиги в организме. Лечение может быть как терапевтическим, так и хирургическим.

При гипертрофическом рините, в основе которого лежит разрастание слизистой оболочки (увеличение носовых раковин), рекомендуется только хирургическое лечение. Такой насморк носит более стойкий характер, и при тяжелых формах проводится частичное удаление "больной" слизистой.

Воздействовать на нее можно иглорефлексотерапией, инъекциями лекарств, криотерапией, электрофорезом, магнитолазерной терапией. Но эти методы могут не дать долговременного эффекта, а потому больным рекомендуются щадящие операции.

К ним относятся радиоволновая хирургия и хирургический лазер. Существует еще радикальный способ лечения: при помощи ультразвука воздействуют на увеличенную носовую раковину и сокращают ее в объеме. Процедура проводится амбулаторно.

Благодарим за помощь в подготовке материала ведущего научного сотрудника Федерального научно-клинического центра оториноларингологии Ирину Дайхес.

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