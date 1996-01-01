www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Какие болезни можно заесть шоколадом?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Врачи из Американской ассоциации диетологов утверждают, что содержащиеся в шоколаде минералы и антиоксиданты помогают предупредить некоторые болезни.

Тем, кто заботится о своем здоровье, многие кардиологи советуют не пить кофе, а есть шоколад. Он полезнее для сердца, чем красное вино, чай или яблоки: снижает риск образования тромбов, улучшает показатель давления. 40 граммов черного шоколада приносят пользу, равноценную стакану красного вина.

Как показали исследования, проведенные медиками Калифорнийского университета, при употреблении правильного шоколада в крови фиксируется снижение концентрации лейкотриена - вещества, которое склеивает клетки крови, то есть способствует образованию тромбов и закупорке сосудов.

Целители давно используют полезные свойства шоколада в своей практике. Так, кардинала Ришелье лечили шоколадом от многих недугов. Да и современные исследователи считают, что употребление шоколада создает ощущение комфорта, поднимает настроение, помогает снять стресс.

Шоколад повышает содержание в мозге фенилталамина, который стимулирует ощущения, напоминающие те, что возникают в состоянии влюбленности. Шоколад помогает женщинам легче переносить недомогания "критических дней", считает калифорнийский врач Дебора Уостерхауз.

Шоколад бодрит, повышает работоспособность. Еще бы, ведь он содержит физиологически активное вещество - теобромин. Этот алкалоид - сильнодействующее средство, один грамм его, например, для кролика смертелен. Поэтому любителям шоколада, особенно горького, следует помнить: ни одним продуктом не следует злоупотреблять. А уж таким - особенно.

Следует также иметь в виду, что в зернах какао много азотосодержащих веществ, к примеру, щавелевой и мочевой кислот, которые негативно сказываются на обмене веществ. Задуматься об этом есть резон тем, кто страдает ожирением, подагрой, не говоря уже о сахарном диабете, заболеваниях печени и почек, гипертонической болезни.

Дубильных веществ в какао-бобах больше, чем клетчатки или воды, - до 5,8%. Это тревожный факт для тех, кто страдает запорами. А уже упоминавшийся теобромин и кофеин оказывают возбуждающее действие на мышцу сердца и нервную систему.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru