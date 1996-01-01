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Какие болезни можно заесть шоколадом?
Врачи из Американской ассоциации диетологов утверждают, что содержащиеся в шоколаде минералы и антиоксиданты помогают предупредить некоторые болезни.
Тем, кто заботится о своем здоровье, многие кардиологи советуют не пить кофе, а есть шоколад. Он полезнее для сердца, чем красное вино, чай или яблоки: снижает риск образования тромбов, улучшает показатель давления. 40 граммов черного шоколада приносят пользу, равноценную стакану красного вина.
Как показали исследования, проведенные медиками Калифорнийского университета, при употреблении правильного шоколада в крови фиксируется снижение концентрации лейкотриена - вещества, которое склеивает клетки крови, то есть способствует образованию тромбов и закупорке сосудов.
Целители давно используют полезные свойства шоколада в своей практике. Так, кардинала Ришелье лечили шоколадом от многих недугов. Да и современные исследователи считают, что употребление шоколада создает ощущение комфорта, поднимает настроение, помогает снять стресс.
Шоколад повышает содержание в мозге фенилталамина, который стимулирует ощущения, напоминающие те, что возникают в состоянии влюбленности. Шоколад помогает женщинам легче переносить недомогания "критических дней", считает калифорнийский врач Дебора Уостерхауз.
Шоколад бодрит, повышает работоспособность. Еще бы, ведь он содержит физиологически активное вещество - теобромин. Этот алкалоид - сильнодействующее средство, один грамм его, например, для кролика смертелен. Поэтому любителям шоколада, особенно горького, следует помнить: ни одним продуктом не следует злоупотреблять. А уж таким - особенно.
Следует также иметь в виду, что в зернах какао много азотосодержащих веществ, к примеру, щавелевой и мочевой кислот, которые негативно сказываются на обмене веществ. Задуматься об этом есть резон тем, кто страдает ожирением, подагрой, не говоря уже о сахарном диабете, заболеваниях печени и почек, гипертонической болезни.
Дубильных веществ в какао-бобах больше, чем клетчатки или воды, - до 5,8%. Это тревожный факт для тех, кто страдает запорами. А уже упоминавшийся теобромин и кофеин оказывают возбуждающее действие на мышцу сердца и нервную систему.
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