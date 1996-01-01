Пациентов защитит совет

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития состоялось очередное заседание Общественного совета по защите прав пациентов. На нем были рассмотрены вопросы контроля качества оказания медпомощи в России.

Члены Совета и представители Росздравнадзора обсудили проблемы согласованности юридических, медицинских и этических подходов в этой сфере. Собравшиеся признали, что в настоящее время отсутствует необходимая нормативно-правовая база, которая обеспечивала бы эффективную защиту прав как пациента, так и врача. При этом существует необходимость в разработке единых критериев оценки качества оказываемой медицинской помощи и системы компенсаций для пациента в случае причинения ущерба его здоровью в процессе лечения, сообщает RedTram.