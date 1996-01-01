www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.4 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 75.65 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Детей, больных раком, становится меньше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главный детский онколог России Владимир ПОЛЯКОВ провел во Владивостоке научно-практическую конференцию, посвященную проблемам детской онкогематологии.

"Злокачественные опухоли у детей - это огромная социальная проблема, - заявил ПОЛЯКОВ, - детей с таким пороком не сказать, что очень много, но это вопрос жизни и смерти. Ежегодно на 100 тысяч детей приходится 12-15 онкологических больных. Каждый год регистрируется 4 - 4,5 тысячи детей, пораженных злокачественными опухолями. За последнее десятилетие число таких детей увеличилось на 20%".

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность среди детей в результате злокачественных образований занимает второе место, уступая первое смертности от несчастных случаев и травм.

Самыми распространенными являются опухоли центральной нервной системы (ЦНС) и лейкозы. Мальчики заболевают почти в полтора раза чаще, чем девочки. Но последние почти в два раза чаще болеют раком щитовидной железы.

Благодаря комплексному подходу к решению проблемы летальность детей от онкологических заболеваний удалось сократить до 18%.

Основной проблемой детской онкологии остается дорогое лечение. Например, один курс лечения ребенка с раком костей стоит около 200 тысяч руб. Таких сеансов нужно как минимум восемь. Плюс операция, стоимость которой составляет внушительные суммы.

"На ранней стадии рака ребенка можно вылечить и за 100 тысяч рублей, - пояснил ПОЛЯКОВ, на последних не хватит и полтора миллиона".

Как пояснил онколог, 80% поступающих в онкологические отделения - это дети с заболеваниями 2 - 3 стадий. Среди первых причин этого - скрытое течение болезней и быстрый рост опухоли.

"Если в мире расходы на здравоохранение составляют примерно 15%, где 1,5% - это расходы на онкологию, то в России это 3%, из которых только 0,2% отводятся под онкологические заболевания", - прокомментировал Владимир Георгиевич.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru