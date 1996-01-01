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Детей, больных раком, становится меньше
Главный детский онколог России Владимир ПОЛЯКОВ провел во Владивостоке научно-практическую конференцию, посвященную проблемам детской онкогематологии.
"Злокачественные опухоли у детей - это огромная социальная проблема, - заявил ПОЛЯКОВ, - детей с таким пороком не сказать, что очень много, но это вопрос жизни и смерти. Ежегодно на 100 тысяч детей приходится 12-15 онкологических больных. Каждый год регистрируется 4 - 4,5 тысячи детей, пораженных злокачественными опухолями. За последнее десятилетие число таких детей увеличилось на 20%".
По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность среди детей в результате злокачественных образований занимает второе место, уступая первое смертности от несчастных случаев и травм.
Самыми распространенными являются опухоли центральной нервной системы (ЦНС) и лейкозы. Мальчики заболевают почти в полтора раза чаще, чем девочки. Но последние почти в два раза чаще болеют раком щитовидной железы.
Благодаря комплексному подходу к решению проблемы летальность детей от онкологических заболеваний удалось сократить до 18%.
Основной проблемой детской онкологии остается дорогое лечение. Например, один курс лечения ребенка с раком костей стоит около 200 тысяч руб. Таких сеансов нужно как минимум восемь. Плюс операция, стоимость которой составляет внушительные суммы.
"На ранней стадии рака ребенка можно вылечить и за 100 тысяч рублей, - пояснил ПОЛЯКОВ, на последних не хватит и полтора миллиона".
Как пояснил онколог, 80% поступающих в онкологические отделения - это дети с заболеваниями 2 - 3 стадий. Среди первых причин этого - скрытое течение болезней и быстрый рост опухоли.
"Если в мире расходы на здравоохранение составляют примерно 15%, где 1,5% - это расходы на онкологию, то в России это 3%, из которых только 0,2% отводятся под онкологические заболевания", - прокомментировал Владимир Георгиевич.
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